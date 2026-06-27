La sortie de Grand Theft Auto 6 est prévue pour le 19 novembre sur PS5 et les consoles Xbox Series. Aucune version PC n'a encore été annoncée, bien qu'une sortie ultérieure soit attendue, à l'instar du déploiement de GTA 5 et de Red Dead Redemption 2. Toutefois, la plus grande surprise du moment concerne la Nintendo Switch 2.
La perspective de jouer à ce titre sur une console Nintendo est pour le moins étonnante, surtout si l'on considère que ni GTA 5 ni Red Dead Redemption 2 n'ont vu le jour sur la génération actuelle de Switch. Le seul signe d'intérêt antérieur de Rockstar pour la plateforme japonaise remonte au portage du premier Red Dead Redemption en 2023. Pourtant, selon une nouvelle rumeur, les choses semblent devenir sérieuses.
La fuite accidentelle nous vient de Nash Weedle, une source fiable et reconnue concernant l'actualité de Nintendo. Selon lui, une version Switch 2 de GTA 6 est non seulement en développement, mais le projet est en chantier depuis un certain temps déjà, laissant entrevoir une sortie potentielle en 2027.
Weedle affirme que les obstacles techniques liés à l'adaptation de ce titre ambitieux en monde ouvert sur Switch 2 ont déjà été surmontés, bien que la méthode exacte reste inconnue. Rockstar Games gère l'adaptation en interne plutôt que de faire appel à un studio externe, bien que le développeur ait recruté des spécialistes en sous-traitance pour prêter main-forte sur le portage Switch 2.
Source : https://www.eurogamer.pt/fuga-de-informacao-revela-que-rockstar-ja-trabalha-em-gta-6-para-a-switch-2/
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posted the 06/27/2026 at 11:04 AM by link49
Passer son temps a récupérer un pnj et l’emmener en bagnole a l’autre bout de la map d’un point A a un point B en devant supporter pendant le trajet un blabla interminable meme pas doublé en fr donc se farcir des sous titres tout en conduisant et en gardant un oeil fixé sur la grosse ligne jaune du GPS, moi ca m’enmerde.
Je trouve pas ca amusant, et GTA c’est quasiment que ca dans 95% du temps
Et biensur une fois arrivé à destination, on decouvre que c’est un get apen et cette mission qui devait etre cool se termine en fusillade. Un grand classique.
Par contre on a toujours pas vu de gameplay de GTA6, donc il y a peut etre
des nouveautés qui rendent les choses qui me déplaisent moins barbante, mais j’y crois pas ce sera toujours pareil à mon avis. Et vu les enjeux colossaux etc… yaura zero prise de risque en terme de gameplay a mon avis. Ce sera qu’un GTA de plus. Ceux qui kiffent kifferont ceux qui ne kiffent pas ne kifferont toujours pas