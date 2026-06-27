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Sonic Frontiers
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name : Sonic Frontiers
platform : Switch
editor : Sega
developer : Sonic Team
genre : action-aventure
other versions : PC - Xbox One - PlayStation 4 - Xbox Series X - Playstation 5 Switch -
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[Sonic Frontiers] SEGA se moquerait-il des joueurs Switch 2?


Sonic Frontiers - Definitive Edition est désormais disponible sur Switch 2, et suite à sa sortie surprise hier, de nouveaux détails concernant cette version ont été révélés. Tout d'abord, comme vous le savez probablement déjà, il n'existe aucune possibilité de mise à niveau (ni de réduction) pour les possesseurs de Frontiers sur la Switch originale. Contrairement à la sortie plus récente de Sonic Racing: CrossWorlds, les joueurs possédant déjà le jeu devront débourser le prix fort pour cette Definitive Edition sur Switch 2. Voici la confirmation officielle à ce sujet, tirée des mentions légales sur le site web de Sega :

SEGA : « La version Nintendo Switch ne peut pas être mise à niveau vers la version Nintendo Switch 2. »

Cependant, les données de sauvegarde de la version Switch de Sonic Frontiers peuvent être transférées vers la Definitive Edition sur Switch 2 :

« Les données de sauvegarde peuvent être transférées de la version Nintendo Switch vers la version Nintendo Switch 2, mais pas l'inverse.»

Cependant, si vous transférez vos données de sauvegarde de la version Switch vers la version Switch 2, les éléments DLC suivants disparaîtront :

- DLC Collaboration Inugami Korone - Effets sonores Inugami Korone
- DLC Collaboration Inugami Korone - Koronesky
- DLC Collaboration Inugami Korone - Gants et chaussures
- DLC Émoticône Sonic (Koco)

Sega précise également que « le DLC Coffre au trésor de l'explorateur doit être installé avant de commencer une nouvelle partie » et que « si vous installez le DLC après avoir commencé une partie, certains éléments n'apparaîtront pas ».

Enfin, si vous envisagez d'acheter la version physique de Sega, sachez qu'il s'agit en réalité d'une version avec carte-clé. Vous devrez donc effectuer un téléchargement.



De plus, Nintendolife a testé cette version :



Alors, que propose Sonic Frontiers - Definitive Edition ? Sachant que tout le « nouveau » contenu est gratuit pour tous les joueurs, vous n'aurez droit qu'à de meilleures performances et des graphismes légèrement améliorés. Cette mise à jour aurait pu – non, aurait dû – être gratuite, ou au moins proposée à un prix raisonnable. Que Sega la vende au prix fort est une plaisanterie :

Mondes sans âme.
L'apparition soudaine d'éléments est toujours aussi catastrophique.
Graphismes flous, surtout en mode Performance.
Trop d'emprunts aux jeux précédents, Sonic ou non.
Temps de chargement plus longs.
L'absence de possibilité de mise à niveau est une insulte aux fans de Sonic.

Sources : https://www.nintendolife.com/reviews/nintendo-switch-2/sonic-frontiers-definitive-edition/ et https://www.resetera.com/threads/death-stranding-2-on-the-beach-review-score-prediction-thread.1220136/page-6/
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    aeris201
    posted the 06/27/2026 at 04:25 AM by link49
    comments (4)
    jackfrost posted the 06/27/2026 at 05:15 AM
    Complètement, rien qu'avec les gkc... C'est compliqué de ne pas être pris pour un pigeon.
    On a ce que l'on mérite, à votre santé.
    cyr posted the 06/27/2026 at 05:30 AM
    On sent la version qui sert a rien.
    Rester sur la version switch 1.
    sonilka posted the 06/27/2026 at 06:24 AM
    Sega qui continue son énorme travail pour dépasser SE dans la bêtise et l'incompétence. Ils sont vraiment motivés à aller chercher le taulier.
    rbz posted the 06/27/2026 at 07:44 AM
    Après vous avez l'habitude d'être pris pour des pigeon. Je donne ni raison ni tort à Sega pour le coup je pense que vous allez avoir quelques surprise aussi sur metaphor.

    Le testeur de Nintendo life qui a le seum c'est beau. Frontiers ce grand jeu
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