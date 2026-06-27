Sonic Frontiers - Definitive Edition est désormais disponible sur Switch 2, et suite à sa sortie surprise hier, de nouveaux détails concernant cette version ont été révélés. Tout d'abord, comme vous le savez probablement déjà, il n'existe aucune possibilité de mise à niveau (ni de réduction) pour les possesseurs de Frontiers sur la Switch originale. Contrairement à la sortie plus récente de Sonic Racing: CrossWorlds, les joueurs possédant déjà le jeu devront débourser le prix fort pour cette Definitive Edition sur Switch 2. Voici la confirmation officielle à ce sujet, tirée des mentions légales sur le site web de Sega :
SEGA : « La version Nintendo Switch ne peut pas être mise à niveau vers la version Nintendo Switch 2. »
Cependant, les données de sauvegarde de la version Switch de Sonic Frontiers peuvent être transférées vers la Definitive Edition sur Switch 2 :
« Les données de sauvegarde peuvent être transférées de la version Nintendo Switch vers la version Nintendo Switch 2, mais pas l'inverse.»
Cependant, si vous transférez vos données de sauvegarde de la version Switch vers la version Switch 2, les éléments DLC suivants disparaîtront :
- DLC Collaboration Inugami Korone - Effets sonores Inugami Korone
- DLC Collaboration Inugami Korone - Koronesky
- DLC Collaboration Inugami Korone - Gants et chaussures
- DLC Émoticône Sonic (Koco)
Sega précise également que « le DLC Coffre au trésor de l'explorateur doit être installé avant de commencer une nouvelle partie » et que « si vous installez le DLC après avoir commencé une partie, certains éléments n'apparaîtront pas ».
Enfin, si vous envisagez d'acheter la version physique de Sega, sachez qu'il s'agit en réalité d'une version avec carte-clé. Vous devrez donc effectuer un téléchargement.
De plus, Nintendolife a testé cette version :
Alors, que propose Sonic Frontiers - Definitive Edition ? Sachant que tout le « nouveau » contenu est gratuit pour tous les joueurs, vous n'aurez droit qu'à de meilleures performances et des graphismes légèrement améliorés. Cette mise à jour aurait pu – non, aurait dû – être gratuite, ou au moins proposée à un prix raisonnable. Que Sega la vende au prix fort est une plaisanterie :
Mondes sans âme.
L'apparition soudaine d'éléments est toujours aussi catastrophique.
Graphismes flous, surtout en mode Performance.
Trop d'emprunts aux jeux précédents, Sonic ou non.
Temps de chargement plus longs.
L'absence de possibilité de mise à niveau est une insulte aux fans de Sonic.
Sources : https://www.nintendolife.com/reviews/nintendo-switch-2/sonic-frontiers-definitive-edition/
et https://www.resetera.com/threads/death-stranding-2-on-the-beach-review-score-prediction-thread.1220136/page-6/
On a ce que l'on mérite, à votre santé.
Rester sur la version switch 1.
Le testeur de Nintendo life qui a le seum c'est beau. Frontiers ce grand jeu