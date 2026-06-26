Chez Gasmok, là où ça sent bon
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Nintendo et ses salariés
Hello les kids!!
En ces temps troublés pour le jeu vidéo, où les licenciements sont devenu plus habituels qu'une mise à jour day one, on a Nintendo, pour qui les choses ne vont pas si mal.

En effet l'annonce à contre-courant est que Nintendo a annoncé augmenter de 10% les salaires de ses salariés

https://mynintendonews.com/2026/06/26/nintendo-has-raised-its-employees-base-salary-by-10/

Alors que les 2 autres zigotos du jeu vidéo achètent des studios pour les fermer, et bien Nintendo qui n'en achète pas tant que ça semble mener la politique la plus stable et rassurante pour les employés.

Désolé pour la mise en page à l'arrache, écris via mon téléphone.
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    aeris201
    posted the 06/26/2026 at 04:05 PM by gasmok2
    comments (11)
    zboubi480 posted the 06/26/2026 at 04:07 PM
    Sur le dos de ses fans.....quand on vous dit qu’ils vous prennent pour des vaches à lait
    marcus62 posted the 06/26/2026 at 04:08 PM
    Franchement chapeau Nintendo ! C’est beau et c’est rare !

    Alors que les autres GAFAM et Sony qui brassent des milliards et qui licencient à tout va…
    fusion posted the 06/26/2026 at 04:09 PM
    zboubi480

    Comment ça?
    heracles posted the 06/26/2026 at 04:10 PM
    What else ?
    liberty posted the 06/26/2026 at 04:10 PM
    Au lieu d'augmenter les salaires, pourquoi ne pas plutôt embaucher
    hypermario posted the 06/26/2026 at 04:12 PM
    liberty Pour favoriser la retention des savoirs.

    zboubi480 C'est pas nouveau, ce sont ce qui achete qui payent les salarié... comme dans tout business..
    kidicarus posted the 06/26/2026 at 04:15 PM
    liberty bah Nintendo l'a fait vu que l'année fiscale 2025/26 y a eu une hausse de 400 personnes.
    fusion posted the 06/26/2026 at 04:15 PM
    liberty
    Impossible d'embaucher dans un contexte comme celui ci.

    Augmenter les salaires pour garder les talents, et une bonne image, est plus logique
    aeris201 posted the 06/26/2026 at 04:19 PM
    Cool de savoir que l’argent que j’ai dépensé et que je vais depenser prochainement pour Rhythm Paradise, Fire Emblem et Ocarina of Time sert a augmenter des salaires
    masharu posted the 06/26/2026 at 04:19 PM
    Vous voyez vos commentaire ? Complètement inutiles. Pourquoi ?

    Parce que Capcom a augmenté ses salaires, fucking Konami le fait aussi, ça n'est pas Nintendo spécifiquement mais le secteur japonais.
    fusion posted the 06/26/2026 at 04:23 PM
    masharu

    Alors, voila un parfait exemple du mal de ce blog, un commentaire complètement déplacé et inutile

    Le gars il parle des 3 constructeurs, et il dit simplement que contrairement aux 2 autres, Nintendo fait l'effort de fidéliser ses talents.
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