Hello les kids!!

En ces temps troublés pour le jeu vidéo, où les licenciements sont devenu plus habituels qu'une mise à jour day one, on a Nintendo, pour qui les choses ne vont pas si mal.



En effet l'annonce à contre-courant est que Nintendo a annoncé augmenter de 10% les salaires de ses salariés



https://mynintendonews.com/2026/06/26/nintendo-has-raised-its-employees-base-salary-by-10/



Alors que les 2 autres zigotos du jeu vidéo achètent des studios pour les fermer, et bien Nintendo qui n'en achète pas tant que ça semble mener la politique la plus stable et rassurante pour les employés.



Désolé pour la mise en page à l'arrache, écris via mon téléphone.