Hello les kids!!
En ces temps troublés pour le jeu vidéo, où les licenciements sont devenu plus habituels qu'une mise à jour day one, on a Nintendo, pour qui les choses ne vont pas si mal.
En effet l'annonce à contre-courant est que Nintendo a annoncé augmenter de 10% les salaires de ses salariés
https://mynintendonews.com/2026/06/26/nintendo-has-raised-its-employees-base-salary-by-10/
Alors que les 2 autres zigotos du jeu vidéo achètent des studios pour les fermer, et bien Nintendo qui n'en achète pas tant que ça semble mener la politique la plus stable et rassurante pour les employés.
Désolé pour la mise en page à l'arrache, écris via mon téléphone.
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posted the 06/26/2026 at 04:05 PM by gasmok2
Alors que les autres GAFAM et Sony qui brassent des milliards et qui licencient à tout va…
Comment ça?
zboubi480 C'est pas nouveau, ce sont ce qui achete qui payent les salarié... comme dans tout business..
Impossible d'embaucher dans un contexte comme celui ci.
Augmenter les salaires pour garder les talents, et une bonne image, est plus logique
Parce que Capcom a augmenté ses salaires, fucking Konami le fait aussi, ça n'est pas Nintendo spécifiquement mais le secteur japonais.
Alors, voila un parfait exemple du mal de ce blog, un commentaire complètement déplacé et inutile
Le gars il parle des 3 constructeurs, et il dit simplement que contrairement aux 2 autres, Nintendo fait l'effort de fidéliser ses talents.