Et oui, il est temps de vous parler d'un jeu qui pour moi reste un des meilleurs auxquels j'ai jamais joué, voire le meilleur. Le Dungeon-Crawler ultime, développé par Westwood Studios en 1993, après avoir déjà cartonné avec Eye of the Beholder 2.Ils vont ici pousser le concept encore plus loin, avec une narration très développée, une accessibilité renforcée, des graphismes qui plus de 30 ans plus tard n'ont pas pris une ride.Le pixel art à son summum. Je vous laisse embarquer avec moi dans le monde merveilleux de Gladstone ...