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Grand Theft Auto VI
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[GTA6] L'absence de disque n'aurait pas d'impact significatif sur les ventes


Alors que de nombreux joueurs déplorent l'absence de disque dans la version physique de Grand Theft Auto 6 sur PS5 et Xbox Series X/S, prévue le 19 novembre, un analyste estime que cela n'aura pas d'impact significatif sur les ventes. Dans un article publié sur BlueSky, Mat Piscatella de Circana souligne que le nombre de consoles PS5 et Xbox Series S dépourvues de lecteur de disque dans le monde en est la preuve. Par ailleurs, il suggère que les détaillants pourraient tirer profit de cette absence de disque, car elle réduira également le marché de l'occasion pour Grand Theft Auto 6.

« Bref, je joue l'avocat du diable, mais étant donné le pourcentage de consoles PS5/Xbox Series X/S sans lecteur de disque, on pourrait avancer que le code inclus dans la boîte serait plus avantageux pour les revendeurs, notamment ceux qui ne vendent pas d'occasion », a-t-il écrit. « Quoi qu'il en soit, rien ne change quant aux prévisions de ventes totales.»

Des rumeurs circulent selon lesquelles Rockstar Games et Take-Two Interactive n'auraient pas totalement abandonné l'idée d'une sortie physique de Grand Theft Auto 6 avec le disque. Les sociétés envisageraient plutôt de sortir ces versions physiques en décembre 2026.

Les précommandes de Grand Theft Auto 6 sont désormais ouvertes. Rockstar Games a confirmé que le jeu de base est proposé à 80 $ et l'Édition Ultime, incluant de nombreux bonus, à 100 $. Reste à savoir si cette décision de s'affranchir du prix traditionnel de 70 $, qui était la norme depuis le lancement de la PS5 et des Xbox Series X/S, aura un impact sur le marché. Rhys Elliot d'Alinea Analytics estime que Rockstar Games fait partie des rares entreprises au monde à pouvoir se permettre un prix aussi élevé. Il souligne que les autres éditeurs qui tentent cette approche sans avoir bâti la confiance du public ni même l'aura culturelle nécessaire pour leurs franchises vont apprendre à leurs dépens qu'ils ne peuvent pas en faire autant.

« Je pense que beaucoup d'éditeurs sont sur le point de l'apprendre à leurs dépens », a déclaré Elliot. « GTA 6 a un pouvoir de fixation des prix plus important que n'importe quel autre jeu au monde, et pourtant, il n'a pas dépassé les 80 dollars. Si le plus gros succès de l'histoire du secteur a considéré cette limite et a choisi de ne pas la franchir, cela devrait indiquer à tous les autres que cette limite existe bel et bien, et ils vont s'y heurter de plein fouet. Le danger est que les éditeurs interprètent le prix de 80 dollars de GTA comme un feu vert et poussent leurs propres jeux, qu'ils soient classiques ou issus de nouvelles licences, à ce prix, alors que la leçon est tout autre : même GTA ne pensait pas pouvoir aller plus haut. »

Source : https://gamingbolt.com/grand-theft-auto-6s-lack-of-disc-in-physical-release-wont-impact-sales-expectations-says-analyst/
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    aeris201
    posted the 06/26/2026 at 10:10 AM by link49
    comments (18)
    marcus62 posted the 06/26/2026 at 10:16 AM
    Évidemment que ça crée de la frustration et de la colère chez certains. Et je peux parfaitement les comprendre.

    Mais évidemment que ça reste une minorité — certes bruyante — à l’échelle des joueurs sur Terre. Ça ne fait aucun doute que le jeu se vendra par millions.

    Ce sera le plus gros succès depuis de la décennie.
    vyse posted the 06/26/2026 at 10:17 AM
    "même GTA ne pensait pas pouvoir aller plus haut. »heu ..si. Ils ont juste décider de ne pas le faire, s'ils voulaient ils auraient pu vendre l'édition standard a 100 euros en offrant 2 mois de leur gta+ de chiasse pour faire passer la pilule. Maintenant on voit a quel point nintendo ont fait les porcs avec le MKWorld a 90 bourrins...
    aeris201 posted the 06/26/2026 at 10:17 AM
    Je pourrai raconter a mes petits enfants que j'aurai assisté en direct a la mort du support physique dans le marché du jeux video

    Merci Rockstar "
    ouroboros4 posted the 06/26/2026 at 10:19 AM
    aeris201 je raconterai aux miens comment le physique à survécu avec une édition physique quelques mois plus tard
    giru posted the 06/26/2026 at 10:34 AM
    Ca n'aura clairement aucun impact sur les ventes. Les personnes qui ne vont pas l'acheter parce qu'il n'y a pas de vraie édition physique sont une minorité bruyante.

    Ils peuvent toujours sortir une vraie édition physique plus tard, ou peut être une collector limitée. Les éditeurs adorent encourager le double dipping aujourd'hui, c'est de l'argent facile auprès des gros fans.
    akinen posted the 06/26/2026 at 10:34 AM
    Le jeu avant tout
    churos45 posted the 06/26/2026 at 10:35 AM
    no shit
    noishe posted the 06/26/2026 at 10:40 AM
    aeris201 Et moi je raconterai à mes petits enfants comment certaines personnes ont une haine viscérale envers le droit des autres au point de se réjouir de leur malheur, et que c'est de ces gens là dont il faut se méfier le plus
    romgamer6859 posted the 06/26/2026 at 10:50 AM
    Regrettable après j'aime les jeux pas le plastique.
    shinz0 posted the 06/26/2026 at 10:51 AM
    Non sans blague...
    kambei312 posted the 06/26/2026 at 10:55 AM
    aeris201 "Tu faisais quoi pendant la pire canicule de l'histoire du pays? Je me réjouissait de la mort du Jeu Video physique, alors que perso ça me concernait plus depuis des années..."

    Félicitation des petits enfants vont être éblouis par ton incroyable mesquinerie

    Perso j'achète pas. Mais tant mieux je garde mon argent et RockStar en gagne plein tout le monde est gagnant!
    zekk posted the 06/26/2026 at 11:18 AM
    kambei312 noishe Dire que ce type a des grosses
    chreasy97 posted the 06/26/2026 at 11:26 AM
    Le but est de drastiquement augmenter les ventes de consoles digitales afin de piéger les joueurs qui achèteront par la suite tous leurs jeux en version numérique..
    sonilka posted the 06/26/2026 at 11:34 AM
    On a pas attendu GTAVI et son absence de version physique pour savoir que la majorité des joueurs consomme sans réfléchir. Peu importe la manière, tant que ca peut consommer sa came habituelle.
    brook1 posted the 06/26/2026 at 11:35 AM
    chreasy97 Ils ont pas besoin de GTA 6 pour ça, 80 % des jeux vendus sur PS5 se font en dématérialisé.
    aeris201 posted the 06/26/2026 at 11:43 AM
    Une photo exclusive de 5 exemplaires de GTA6 vient de leaker

    https://pbs.twimg.com/media/HLpWuGvXoAAtTD6?format=jpg&name=4096x4096
    jenicris posted the 06/26/2026 at 11:43 AM
    Lol, la plupart des joueurs s'en foutent du physique.
    nyseko posted the 06/26/2026 at 11:51 AM
    Qui en doutait ? Et le pire, c'est que très peu de personne ne s'est indigné de cet obligation de dématérialisé, ça crie à foison contre les GKC mais ça gobe parce que là, "s'pas pareil t'sais".
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