Alors que de nombreux joueurs déplorent l'absence de disque dans la version physique de Grand Theft Auto 6 sur PS5 et Xbox Series X/S, prévue le 19 novembre, un analyste estime que cela n'aura pas d'impact significatif sur les ventes. Dans un article publié sur BlueSky, Mat Piscatella de Circana souligne que le nombre de consoles PS5 et Xbox Series S dépourvues de lecteur de disque dans le monde en est la preuve. Par ailleurs, il suggère que les détaillants pourraient tirer profit de cette absence de disque, car elle réduira également le marché de l'occasion pour Grand Theft Auto 6.
« Bref, je joue l'avocat du diable, mais étant donné le pourcentage de consoles PS5/Xbox Series X/S sans lecteur de disque, on pourrait avancer que le code inclus dans la boîte serait plus avantageux pour les revendeurs, notamment ceux qui ne vendent pas d'occasion », a-t-il écrit. « Quoi qu'il en soit, rien ne change quant aux prévisions de ventes totales.»
Des rumeurs circulent selon lesquelles Rockstar Games et Take-Two Interactive n'auraient pas totalement abandonné l'idée d'une sortie physique de Grand Theft Auto 6 avec le disque. Les sociétés envisageraient plutôt de sortir ces versions physiques en décembre 2026.
Les précommandes de Grand Theft Auto 6 sont désormais ouvertes. Rockstar Games a confirmé que le jeu de base est proposé à 80 $ et l'Édition Ultime, incluant de nombreux bonus, à 100 $. Reste à savoir si cette décision de s'affranchir du prix traditionnel de 70 $, qui était la norme depuis le lancement de la PS5 et des Xbox Series X/S, aura un impact sur le marché. Rhys Elliot d'Alinea Analytics estime que Rockstar Games fait partie des rares entreprises au monde à pouvoir se permettre un prix aussi élevé. Il souligne que les autres éditeurs qui tentent cette approche sans avoir bâti la confiance du public ni même l'aura culturelle nécessaire pour leurs franchises vont apprendre à leurs dépens qu'ils ne peuvent pas en faire autant.
« Je pense que beaucoup d'éditeurs sont sur le point de l'apprendre à leurs dépens », a déclaré Elliot. « GTA 6 a un pouvoir de fixation des prix plus important que n'importe quel autre jeu au monde, et pourtant, il n'a pas dépassé les 80 dollars. Si le plus gros succès de l'histoire du secteur a considéré cette limite et a choisi de ne pas la franchir, cela devrait indiquer à tous les autres que cette limite existe bel et bien, et ils vont s'y heurter de plein fouet. Le danger est que les éditeurs interprètent le prix de 80 dollars de GTA comme un feu vert et poussent leurs propres jeux, qu'ils soient classiques ou issus de nouvelles licences, à ce prix, alors que la leçon est tout autre : même GTA ne pensait pas pouvoir aller plus haut. »
Source : https://gamingbolt.com/grand-theft-auto-6s-lack-of-disc-in-physical-release-wont-impact-sales-expectations-says-analyst/
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posted the 06/26/2026 at 10:10 AM by link49
Mais évidemment que ça reste une minorité — certes bruyante — à l’échelle des joueurs sur Terre. Ça ne fait aucun doute que le jeu se vendra par millions.
Ce sera le plus gros succès depuis de la décennie.
Merci Rockstar "
Ils peuvent toujours sortir une vraie édition physique plus tard, ou peut être une collector limitée. Les éditeurs adorent encourager le double dipping aujourd'hui, c'est de l'argent facile auprès des gros fans.
Félicitation des petits enfants vont être éblouis par ton incroyable mesquinerie
Perso j'achète pas. Mais tant mieux je garde mon argent et RockStar en gagne plein tout le monde est gagnant!
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