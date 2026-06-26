Plus de 24h après le lancement des précommandes, on esperait voir GTA VI logiquement a la première place et au final il est péniblement derrière des jeux comme Star Fox voir même Metroid Prime 4 Switch 2 Edition sur amazon USA a l'heure ou on parle.
La dynamique de precommandes ne semble pas aussi bonne que prévu. Certain ont sans doute été refroidit par le code in the box
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posted the 06/26/2026 at 07:16 AM by aeris201
T'as raison il va moins se vendre que ces jeux...
Ils encaissent uniquement à l’expédition.
Une carte Playstation Store 2ème !!
Les codes ont la côte, je comprends que Rockstar ait opté pour les codes en boîte
Le prix actuel affiché de MP4 sur amazon est 69$, donc non il est pas soldé
Pour en revenir a GTA6, je suis pas étonné par son mauvais classement actuel sur amazon vu que :
-Pas de disque dans la boite
-Pas de video de gameplay montré
-Les magasins du jeu sont bloqués pour la version standard
-Les missions sont coupées dans le jeu de base
-C’est 20€ de plus pour le jeu complet
Le lancement de GTA6 était attendu comme une grande fête finalement ce sera une grosse douille
Je comprend que certain joueurs soient refroidis
Comme ça va être drôle quand le jeu va sortir
même Link49 est plus supportable que toi
On parle rarement JV, c'est que du troll et de la gueguerre.
Bien évidement que GTA va mettre une branlée monumentale à tout le monde, mais voir glousser le céléstin qui a posté l’article en pleine canicule après s’être astiqué le manche devant un amibo de Peach, n’étonnera personne.
Mérité pour MP4
Désolay !