Plus de 24h après le lancement des précommandes, on esperait voir GTA VI logiquement a la première place et au final il est péniblement derrière des jeux comme Star Fox voir même Metroid Prime 4 Switch 2 Edition sur amazon USA a l'heure ou on parle.La dynamique de precommandes ne semble pas aussi bonne que prévu. Certain ont sans doute été refroidit par le code in the box