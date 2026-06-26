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Metroid Prime 4 Beyond
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name : Metroid Prime 4 Beyond
platform : Switch 2
editor : Nintendo
developer : Retro Studios
genre : FPS
other versions : Switch Switch 2 -
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aeris201
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aeris201 > blog
GTA VI derrière Metroid Prime 4 dans les meilleures ventes amazon USA
Plus de 24h après le lancement des précommandes, on esperait voir GTA VI logiquement a la première place et au final il est péniblement derrière des jeux comme Star Fox voir même Metroid Prime 4 Switch 2 Edition sur amazon USA a l'heure ou on parle.

La dynamique de precommandes ne semble pas aussi bonne que prévu. Certain ont sans doute été refroidit par le code in the box



https://www.amazon.com/Best-Sellers-Video-Games/zgbs/videogames
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    posted the 06/26/2026 at 07:16 AM by aeris201
    comments (32)
    ouroboros4 posted the 06/26/2026 at 07:18 AM
    Comparaison mais alors totalement débile
    mrpopulus posted the 06/26/2026 at 07:18 AM
    Le jeu est même pas encore sorti l'idiot du village... Il va te bouffer tout cru ton MP4
    shinz0 posted the 06/26/2026 at 07:19 AM
    Une jeu en solde vs une précommande
    taiko posted the 06/26/2026 at 07:20 AM
    Le niveau...
    T'as raison il va moins se vendre que ces jeux...
    akinen posted the 06/26/2026 at 07:22 AM
    Amazon facture pas les précommandes (ça devrait etre pareil sur les stores).

    Ils encaissent uniquement à l’expédition.
    fiveagainstone posted the 06/26/2026 at 07:24 AM
    Vous cassez la tête à tout le monde avec vos guerres des consoles, bordel vous avez que ça à foutre. Des gosses...
    ziggourat posted the 06/26/2026 at 07:28 AM
    fiveagainstone Jpp non plus. C'est de la pure provocation, il sait que ça va attirer tout le monde, ça l'amuse. C'est gavant, c'est à cause de lui qu'aujourd'hui on se fait insulter en tant que joueur nintendo. Ça devient saoulant
    zekk posted the 06/26/2026 at 07:28 AM
    heureusement que le ridicule ne tue pas !
    supasaiyajin posted the 06/26/2026 at 07:32 AM
    Surtout que là bas, le prix est le même que sur le store, donc la majorité a dû l'acheter directement sur le store.
    icebergbrulant posted the 06/26/2026 at 07:32 AM
    Trop gros mais c’est drôle

    Une carte Playstation Store 2ème !!
    Les codes ont la côte, je comprends que Rockstar ait opté pour les codes en boîte
    nyseko posted the 06/26/2026 at 07:35 AM
    Boycott !!!!!
    aeris201 posted the 06/26/2026 at 07:37 AM
    shinz0 Une jeu en solde vs une précommande

    Le prix actuel affiché de MP4 sur amazon est 69$, donc non il est pas soldé

    Pour en revenir a GTA6, je suis pas étonné par son mauvais classement actuel sur amazon vu que :

    -Pas de disque dans la boite
    -Pas de video de gameplay montré
    -Les magasins du jeu sont bloqués pour la version standard
    -Les missions sont coupées dans le jeu de base
    -C’est 20€ de plus pour le jeu complet

    Le lancement de GTA6 était attendu comme une grande fête finalement ce sera une grosse douille

    Je comprend que certain joueurs soient refroidis
    ouroboros4 posted the 06/26/2026 at 07:38 AM
    aeris201 La grosse douille qui va littéralement pulvérisé tous les jeux Switch 2 t'es vraiment pas prêt je t'assure
    Comme ça va être drôle quand le jeu va sortir
    ratchet posted the 06/26/2026 at 07:39 AM
    La stupidité du mec.
    ouroboros4 posted the 06/26/2026 at 07:42 AM
    ratchet Laisse je t'assure il est vraiment pas prêt pour le retour de bâton de novembre ça va être succulent !
    ratchet posted the 06/26/2026 at 07:43 AM
    ouroboros4 qu’est-ce que je suis content de moins venir ici putain c’est pas déjà assez la merde dehors ta toujours des imbeciles pour faire de même sur le net, la tristesse
    taiko posted the 06/26/2026 at 07:52 AM
    aeris201 mais juste tais toi mec
    hyoga57 posted the 06/26/2026 at 07:55 AM
    ouroboros4 zekk Vos propos sont cruels, mais très justes.
    kidicarus posted the 06/26/2026 at 07:56 AM
    T'inquiète ,le début des vacances va faire exploser les preco du jeu. Après peut-être que les joueurs passe directement par leur console.
    serve posted the 06/26/2026 at 07:57 AM
    J'ai cru qu'il ne pouvait pas faire plus con que les topics qu'il faisait, il arrives quand même à me surprendre
    temporell posted the 06/26/2026 at 07:57 AM
    quand le top posté c'est 3 gift card et un abonnement "?" on évite de posté du caca qui pollue la défilante de blog...

    même Link49 est plus supportable que toi
    fiveagainstone posted the 06/26/2026 at 08:02 AM
    ziggourat Comme toi. Franchement, il faudrait faire le ménage sur le site. Il y a trop de fouteurs de merde.

    On parle rarement JV, c'est que du troll et de la gueguerre.
    taiko posted the 06/26/2026 at 08:15 AM
    walterwhite tu m'as tué
    zekk posted the 06/26/2026 at 08:16 AM
    hyoga57 la réplique parfaite !
    walterwhite posted the 06/26/2026 at 08:16 AM
    2 daubes devant GTA, on est bien dans le pays de l’oncle Sam, réputé pour ses mauvais goûts.

    Bien évidement que GTA va mettre une branlée monumentale à tout le monde, mais voir glousser le céléstin qui a posté l’article en pleine canicule après s’être astiqué le manche devant un amibo de Peach, n’étonnera personne.
    ouroboros4 posted the 06/26/2026 at 08:17 AM
    hyoga57 cruel c'est même un euphémisme par rapport au tsunami XXL qui arrive avec GTA VI
    ducknsexe posted the 06/26/2026 at 08:17 AM
    Normal ce sont deux valeur sur. Et 2 excellent jeu. L autre est pas encore sortie mais la tendance s inversera .
    aeris201 posted the 06/26/2026 at 08:26 AM
    ducknsexe En ce moment sur amazon USA il y a plus de gens qui achetent Metroid Prime 4 Switch 2 Edition que de gens qui préco GTA VI. C'est juste dingue

    Mérité pour MP4
    ouroboros4 posted the 06/26/2026 at 08:36 AM
    aeris201 faut vraiment rien avoir comme jeu pour acheter MP4
    icebergbrulant posted the 06/26/2026 at 08:44 AM
    aeris201 Ou alors, Amazon n’a pas mis à jour le classement tout simplement

    Désolay !
    noishe posted the 06/26/2026 at 08:48 AM
    hyoga57 Ok j'avoue la réponse était parfaite
    beyondgood074 posted the 06/26/2026 at 08:57 AM
    Mais quel est l'intérêt de passer volontairement pour un idiot avec ce genre d'article, vraiment premier degré je comprends pas x)
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