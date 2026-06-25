Si vous vous demandiez si d'autres jeux majeurs allaient emboîter le pas à GTA 6 concernant les éditions physiques, rassurez-vous : ce ne sera pas le cas, du moins pas pour Marvel's Wolverine.
Le prochain jeu d'action en monde ouvert de Rockstar sera bien vendu en version physique, mais la boîte ne contiendra pas de disque, privilégiant plutôt un code de téléchargement. Cette décision a suscité des inquiétudes chez les collectionneurs, qui craignaient que d'autres titres majeurs n'adoptent la même stratégie. Toutefois, l'aventure de super-héros signée Insomniac Games fera exception.
En réponse à un fan sur X, le studio a confirmé que la version physique de Marvel's Wolverine inclurait bien un disque. C'est une question intéressante. D'un côté, le marché numérique représente aujourd'hui la grande majorité des ventes de jeux ; l'incitation à distribuer des logiciels sous forme physique est donc moindre.
Cependant, les jeux numériques présentent des inconvénients, notamment en matière de préservation et de possession tangible du produit, par opposition à une simple licence d'utilisation. Si cet aspect importe davantage à certains joueurs qu'à d'autres, la décision de ne pas inclure de disque pour GTA 6 a véritablement mis ce débat en lumière.
Des rumeurs évoquent une éventuelle sortie en version disque par la suite, mais en attendant, il est fort probable que cette question revienne régulièrement sur le tapis, surtout pour des lancements majeurs comme Marvel's Wolverine. Heureusement pour les amateurs du format physique, cette exclusivité PS5 sera bien disponible sur disque.
Source : https://www.pushsquare.com/news/2026/06/dont-worry-bub-marvels-wolverine-ps5-physical-version-has-a-disc-in-the-box/
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posted the 06/25/2026 at 07:52 PM by link49
La normalité d'autrefois se transforme en "bonne initiative" qui met en lumière les dérives d'un système.