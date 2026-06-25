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negan
> blog
Un carnage a prevoir demain ?
Selon Mat Piscatella
Si la journée de jeudi est aussi mauvaise, à quoi diable va ressembler celle de vendredi ?
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posted the 06/25/2026 at 07:16 PM by
negan
comments (
5
)
dono56
posted
the 06/25/2026 at 07:17 PM
Je table sur l’annonce des fermetures de studios chez xbox.
wickette
posted
the 06/25/2026 at 07:18 PM
Il y a un truc tellement malsain de commenter des licenciements comme une annonce de jeu, avec des teases et tout...c'est TELLEMENT malsain.
ils devraient avoir honte, je me mets à la place des développeurs qui s'inquiètent et qui voient un gugus qui a l'info avant eux alors que c'est de leur avenir pro qu'il s'agit.
zekk
posted
the 06/25/2026 at 07:19 PM
wickette
quand la culture du clic passe avant tout
liberty
posted
the 06/25/2026 at 07:25 PM
wickette
zekk
c'est à gerber.
ravyxxs
posted
the 06/25/2026 at 07:25 PM
Dégager du personnel avant le weekend c'est tout à fait possible,bizarrement c'est plus apaisant on va dire...tu relax, prend du recul, passe du temps avec tes proches, écoute les conseils etc, plus facile de se calmer, enfin je vois ça comme ça plutôt que dans la semaine, même si ça arrive, c'est plus brutal on va dire....et reprendre LUNDI sans taf et commencer les recherches etc...
Après cet news ne veut rien dire aussi, ça se trouve le gars il sort ça comme ça...
Pour XBOX y a plus trop de communciation parce que le net était en feu, faut ralentir le traffic, même si les décisions sont déjà prise, tu peux pas enchaîner le tout après Ninja Theory...bordel Ninja fermé, toujours du mal à y croire....
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ils devraient avoir honte, je me mets à la place des développeurs qui s'inquiètent et qui voient un gugus qui a l'info avant eux alors que c'est de leur avenir pro qu'il s'agit.
Après cet news ne veut rien dire aussi, ça se trouve le gars il sort ça comme ça...
Pour XBOX y a plus trop de communciation parce que le net était en feu, faut ralentir le traffic, même si les décisions sont déjà prise, tu peux pas enchaîner le tout après Ninja Theory...bordel Ninja fermé, toujours du mal à y croire....