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ioop
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Achat du soir
Pour 4x moins cher et non ce n'est pas la preco GTA, je vais le preco le 12/11 la ultimate a 20e sûrement
Qui l'a testé ?? Je teste ça vite fait dimanche aprem, pas trop le temps de jouer en ce moment
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idd
posted the 06/25/2026 at 06:27 PM by
ioop
comments (
2
)
blacksad6
posted
the 06/25/2026 at 06:40 PM
T'as le temps de testé, le jeu prend 70mn pour etre fini la premiere fois.
bladagun
posted
the 06/25/2026 at 06:43 PM
Entre un je que tu fini en 2h et un autre en plus de 100h le ratio joue pas trop en faveur de ce starfox...
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