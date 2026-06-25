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Achat du soir
Pour 4x moins cher et non ce n'est pas la preco GTA, je vais le preco le 12/11 la ultimate a 20e sûrement
Qui l'a testé ?? Je teste ça vite fait dimanche aprem, pas trop le temps de jouer en ce moment

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    posted the 06/25/2026 at 06:27 PM by ioop
    comments (2)
    blacksad6 posted the 06/25/2026 at 06:40 PM
    T'as le temps de testé, le jeu prend 70mn pour etre fini la premiere fois.
    bladagun posted the 06/25/2026 at 06:43 PM
    Entre un je que tu fini en 2h et un autre en plus de 100h le ratio joue pas trop en faveur de ce starfox...
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