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[Officiel] La Xbox va encore augmenter de prix !
À compter du 1er août 2026, le prix des consoles XBOX augmentera de 100 USD pour les modèles de 512 Go et de 150 USD pour les modèles de 1 To.
Nous mettrons à jour les prix dans le monde entier. Nous allons également arrêter le modèle de 2 To

La hausse de prix sera mondiale

Xbox Series S 512 - $499.99 (avant $399.99)
Xbox Series S 1TB - $599.99 (avant $449.99)
Xbox Series X Digital - $749.99 (avant $599.99)
Xbox Series X - $799.99 (avant $649.99)
https://news.xbox.com/en-us/2026/06/25/xbox-console-price-update/
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    posted the 06/25/2026 at 04:50 PM by ouroboros4
    comments (26)
    aozora78 posted the 06/25/2026 at 04:53 PM
    Donc ça fait combien pour chaque Xbox avec cette augmentation ?
    Je demande car je ne sais pas si une ou plusieurs augmentations sont déjà passées.
    guiguif posted the 06/25/2026 at 04:54 PM
    La Xbox bientot aussi cher qu'une PS5 Pro
    skuldleif posted the 06/25/2026 at 04:54 PM
    a mon avis la ROG Xbox ally x va pas tarder non plus
    aros posted the 06/25/2026 at 04:56 PM
    Ouais, autant dire que si Xbox en est là encore à augmenter le prix de sa Xbox Series X, la prochaine génération de console (autant chez Sony que Xbox) est pas prêt d'arriver. Y'a même plus de chances que Nintendo rattrape son retard générationnel sur eux qu'une nouvelle génération de Playstation et de Xbox.

    aozora78
    Je crois que c'est la troisième fois.
    zekk posted the 06/25/2026 at 04:57 PM
    Heureusement qu'on a déjà tous acheté nos consoles ici
    vers0 posted the 06/25/2026 at 04:57 PM
    Ils préparent au prix de la hélix
    jeanouillz posted the 06/25/2026 at 04:58 PM
    Merci Sam Altman, Google, Nvidia, Microsoft et cie... D'ailleurs tout s'écroule en bourse US a cause d'eux, la bulle de l'IA s'éclate enfin ?
    nicolasgourry posted the 06/25/2026 at 04:58 PM
    C'est pas une petit augmentation !
    ouroboros4 posted the 06/25/2026 at 04:59 PM
    Ils veulent faire concurrence à la Steam Machine?
    marcus62 posted the 06/25/2026 at 04:59 PM
    La Xbox Series X à 800$

    Il y a 6 ans, j’ai acheté la PS5 et la XSX à 1000€ (+ 100€ de garantie à Micromania…)

    C’est vraiment abusé ces hausses de prix, y compris chez PlayStation et Nintendo évidemment…
    jenicris posted the 06/25/2026 at 05:00 PM
    zekk c'est trop ça
    skuldleif posted the 06/25/2026 at 05:01 PM
    La séries S 512go passe à 500€ WTF
    kikoo31 posted the 06/25/2026 at 05:01 PM
    marcus62 dans 5 ans ,quand tu vas les revendre en occaz tu vas gagner en marge imagine ... lol
    balf posted the 06/25/2026 at 05:01 PM
    zekk pas moi ! je suis tjs sur PS4
    jem25 posted the 06/25/2026 at 05:02 PM
    150 balles? Alors qu’ils sont dans la merde… ils sont fou…
    jenicris posted the 06/25/2026 at 05:02 PM
    Et après ça veut la next gen ? Oui des consoles a 1200 euro
    Ca fait rêver!
    altendorf posted the 06/25/2026 at 05:02 PM
    Ce marché devient n'importe quoi....
    jeanouillz posted the 06/25/2026 at 05:03 PM
    jem25 Ils doivent voir que personne n'achete leur console donc... Avant que GTA 6 arrive, ils augmentent tout, comme ça, ceux qui n'ont pas encore passé le gap vont se faire mega enfler en novembre/décembre
    rogeraf posted the 06/25/2026 at 05:04 PM
    Bravo MS, ca va pas ce vendre.
    sonilka posted the 06/25/2026 at 05:04 PM
    J'imagine que l'intérêt est double pour MS. Ramasser un petit billet avec les quelques paumés qui iront payer ce tarif pour une console qui a 6 piges et préparer l'arrivée de la Helix. Avec des prix deja très élevés sur des machines agées, ils doivent se dire que le prix de la nouvelle sera plus facilement accepté.
    thedoctor posted the 06/25/2026 at 05:05 PM
    Sony va suivre aussi.
    ratchet posted the 06/25/2026 at 05:05 PM
    Cet abus
    neptonic posted the 06/25/2026 at 05:06 PM
    Xbox Series X - $799.99

    Bordel aussi chere qu'une PS5 Pro
    keiku posted the 06/25/2026 at 05:07 PM
    GTA arrive... microsoft veut sa part du gateau... il va donc baisser le prix de ses consoles.... a bah non
    mwaka971 posted the 06/25/2026 at 05:07 PM
    Sont bizarre ces prix, chez nous la xbox serie x est à 600€ du coup la elle passerait à 650?
    zekk posted the 06/25/2026 at 05:08 PM
    balf ho merde ! Désolé pour toi
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