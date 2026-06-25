À compter du 1er août 2026, le prix des consoles XBOX augmentera de 100 USD pour les modèles de 512 Go et de 150 USD pour les modèles de 1 To.
Nous mettrons à jour les prix dans le monde entier. Nous allons également arrêter le modèle de 2 To
La hausse de prix sera mondiale
Xbox Series S 512 - $499.99 (avant $399.99)
Xbox Series S 1TB - $599.99 (avant $449.99)
Xbox Series X Digital - $749.99 (avant $599.99)
Xbox Series X - $799.99 (avant $649.99)
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posted the 06/25/2026 at 04:50 PM by ouroboros4
Je demande car je ne sais pas si une ou plusieurs augmentations sont déjà passées.
aozora78
Je crois que c'est la troisième fois.
Il y a 6 ans, j’ai acheté la PS5 et la XSX à 1000€ (+ 100€ de garantie à Micromania…)
C’est vraiment abusé ces hausses de prix, y compris chez PlayStation et Nintendo évidemment…
Ca fait rêver!
Bordel aussi chere qu'une PS5 Pro