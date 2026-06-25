À compter du 1er août 2026, le prix des consoles XBOX augmentera de 100 USD pour les modèles de 512 Go et de 150 USD pour les modèles de 1 To.

Nous mettrons à jour les prix dans le monde entier. Nous allons également arrêter le modèle de 2 To



La hausse de prix sera mondiale



Xbox Series S 512 - $499.99 (avant $399.99)

Xbox Series S 1TB - $599.99 (avant $449.99)

Xbox Series X Digital - $749.99 (avant $599.99)

Xbox Series X - $799.99 (avant $649.99)