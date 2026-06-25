Les pré-commandes de GTA 6 incluent un mois d'abonnement gratuit au service GTA+. Le service inclus un accès à un catalogue de jeux Rockstar, à un virement mensuel de monnaie in-game pour GTA Online, accès à des garages, des véhicules offerts, des vêtements, etc.Un mois offert avec les pré-commandes de GTA 6 donc, mais un petit souci se montre dans la description du PS Store : le renouvellement de l'abonnement se fera automatiquement. Si vous précommandez le jeu, vous consentez donc à continuer de payer l'abonnement passé le premier mois offert, qui est à 8€ par mois, jusqu'à résiliation de votre part.Il ne faudra donc pas oublier d'annuler l'abonnement avant la fin du mois gratuit pour éviter de payer 8€ par mois.