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Grand Theft Auto VI
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name : Grand Theft Auto VI
platform : Playstation 5
editor : Rockstar Games
developer : Rockstar Games
genre : action
other versions : PC - Xbox Series X
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noishe
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GTA 6 : attention au prélèvement automatique
Les pré-commandes de GTA 6 incluent un mois d'abonnement gratuit au service GTA+. Le service inclus un accès à un catalogue de jeux Rockstar, à un virement mensuel de monnaie in-game pour GTA Online, accès à des garages, des véhicules offerts, des vêtements, etc.

Un mois offert avec les pré-commandes de GTA 6 donc, mais un petit souci se montre dans la description du PS Store : le renouvellement de l'abonnement se fera automatiquement. Si vous précommandez le jeu, vous consentez donc à continuer de payer l'abonnement passé le premier mois offert, qui est à 8€ par mois, jusqu'à résiliation de votre part.



Il ne faudra donc pas oublier d'annuler l'abonnement avant la fin du mois gratuit pour éviter de payer 8€ par mois.
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    posted the 06/25/2026 at 02:15 PM by noishe
    comments (8)
    shinz0 posted the 06/25/2026 at 02:18 PM
    Beaucoup vont pas y penser
    skuldleif posted the 06/25/2026 at 02:19 PM
    Mdr c'est sérieux lenculerie ya vraiment une vente forcée dabo inclu?!
    jenicris posted the 06/25/2026 at 02:20 PM
    Merci de le dire. C'est également mentionné mais vu que la plupart le liront pas
    rogeraf posted the 06/25/2026 at 02:24 PM
    Give your money better with Rocktar
    ratchet posted the 06/25/2026 at 02:24 PM
    Du moment que c’est marqué aucun soucis si les gens sont cons ils y peuvent rien.
    yanssou posted the 06/25/2026 at 02:31 PM
    Carte prépayé sur le store et problème réglé
    bennj posted the 06/25/2026 at 02:39 PM
    ratchet ouais sauf que non mec, ca peut être considéré comme de la vente forcée. Tu achètes un jeu pas un abonnement a un jeu de base. Donc si ils ne proposent pas une option pour retirer ce mois "offert" la par contre ca peut clairement poser des problèmes légalement parlant.
    bennj posted the 06/25/2026 at 02:43 PM
    Je viens de vérifier et cest indiqué :

    "Obtenez un mois de GTA+ avec votre précommande ; l'offre devra être activée d'ici le 31 mars 2027."

    Ouais donc aucun problème en fait c'est pas lié automatiquement a la pré commande du jeu. Cest optionnel.
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