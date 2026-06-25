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Fatal Fury : City of the Wolves
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name : Fatal Fury : City of the Wolves
platform : PC
editor : SNK Corporation
developer : SNK Playmore
genre : combat
other versions : Xbox One - PlayStation 4 - Xbox Series X - Playstation 5 - Switch
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mercure7
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mercure7 > blog
Fatal Fury CotW x Hokuto no Ken


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SNK va sûrement balancer Kenshiro ce week-end après les finales de l'EVO US sur Fatal Fury City of the Wolves.

Si vous voulez voir un peu le perso en action, je vous mets 2 matchs où on voit son potentiel (il peut renvoyer les projectiles / poser une marque sur l'adversaire qui empêche de Just Defend / il peut stun les adversaires avec ses techniques du Hokuto / etc)

Ça donne plus envie que le pathétique trailer que SNK avait sorti il y a qqs jours, où il manque une bonne partie de ses coups.

Dont le fameux :








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Enfin, le jeu est actuellement en méga promo en vue de l'EVO Las Vegas de ce week-end, et le jeu de base est environ à 10€ sauf erreur (sur Steam en tout cas) et 29.99€ avec tous les persos des 2 season pass, dont Kenshiro !

    tags : snk fatal fury city of wolves garou
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    posted the 06/25/2026 at 01:53 PM by mercure7
    comments (2)
    mercure7 posted the 06/25/2026 at 01:59 PM
    Et donc on aura bien Kenshiro qui fait péter ses fringues / finit torse nu+ la ''mort'' de l'adversaire, comme on voit à la fin du combat contre Rock
    tab posted the 06/25/2026 at 03:21 PM
    C vraiment pas bo
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