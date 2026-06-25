------SNK va sûrement balancer Kenshiro ce week-end après les finales de l'EVO US sur Fatal Fury City of the Wolves.Si vous voulez voir un peu le perso en action, je vous mets 2 matchs où on voit son potentiel (il peut renvoyer les projectiles / poser une marque sur l'adversaire qui empêche de Just Defend / il peut stun les adversaires avec ses techniques du Hokuto / etc)Ça donne plus envie que le pathétique trailer que SNK avait sorti il y a qqs jours, où il manque une bonne partie de ses coups.Dont le fameux :-----Enfin, le jeu est actuellement en méga promo en vue de l'EVO Las Vegas de ce week-end, et le jeu de base est environ à 10€ sauf erreur (sur Steam en tout cas) et 29.99€ avec tous les persos des 2 season pass, dont Kenshiro !