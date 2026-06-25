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Tomodachi Life : Une Vie de Reve
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name : Tomodachi Life : Une Vie de Reve
platform : Switch
editor : Nintendo
developer : Nintendo
genre : autre
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aeris201
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aeris201 > blog
[Charts Japon] Les aventures discrètes de Elliot
01./02. [NSW] Tomodachi Life: Living the Dream (Nintendo) {2026.04.16} (¥6.480) - 34.957 / 1.382.027 (-8%)
02./01. [NSW] Power Pros 2026-2027 (Konami) {2026.06.11} (¥7.700) - 28.409 / 129.385 (-72%)
03./00. [NS2] The Adventures of Elliot: The Millennium Tales (Square Enix) {2026.06.18} (¥6.800) - 23.674 / NEW
04./00. [PS5] The Adventures of Elliot: The Millennium Tales (Square Enix) {2026.06.18} (¥6.800) - 14.843 / NEW
05./04. [NS2] Pokemon Pokopia (Pokemon Co.) {2026.03.05} (¥8.164) - 7.073 / 1.064.055 (-9%)
06./03. [NS2] eFootball Kick-Off! (Konami) {2026.06.04} (¥3.500) - 6.835 / 35.025 (-16%)
07./06. [NS2] Mario Kart World # (Nintendo) {2025.06.05} (¥9.073) - 4.289 / 2.974.785 (-15%)
08./10. [NSW] Minecraft # (Microsoft Game Studios) {2018.06.21} (¥3.600) - 3.449 / 4.225.771 (+2%)
09./07. [NS2] Yoshi and the Mysterious Book (Nintendo) {2026.05.21} (¥7.255) - 3.403 / 68.205 (-20%)
10./18. [NS2] Kirby Air Riders (Nintendo) {2025.11.20} (¥8.164) - 3.332 / 540.388 (+98%)

Top 10

NS2 - 6
NSW - 3
PS5 - 1

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    posted the 06/25/2026 at 01:12 PM by aeris201
    comments (12)
    djfab posted the 06/25/2026 at 01:16 PM
    Un jeu trop gamer pour les japonais !
    liberty posted the 06/25/2026 at 01:17 PM
    Attendez le jeu et vendu 6800 yens soit 37 euros ?
    keiku posted the 06/25/2026 at 01:17 PM
    djfab disons que les japonais ont du gout, ce qui n'est pas le cas de tous le monde
    zekk posted the 06/25/2026 at 01:21 PM
    keiku Oui, on dirait encore un pastiche de l'époque d'or du japon, quand je lis les retours, ça fait peur
    ganon29 posted the 06/25/2026 at 01:22 PM
    Je l'aurai pris sur Switch s'il n'avait pas été en GKC.
    narustorm posted the 06/25/2026 at 01:24 PM
    ganon29 pareil...
    aeris201 posted the 06/25/2026 at 01:25 PM
    Avec 38k, Elliot fait seulement le tiers du premier Octopath Traveler (110k) et la moitié de Triangle Strategy (86k). Je pense que c'est une erreur de ne pas l'avoir sorti aussi sur Switch 1.

    Pari loupé pour la nouvelle licence de Square Enix, du moins sur le territoire japonais.
    masharu posted the 06/25/2026 at 01:31 PM
    Qui était la personne qui postait les charts avant machin201 ?
    keiku posted the 06/25/2026 at 01:37 PM
    zekk en même temps square ne sais plus comment faire pour attirer un nouveau publique, leur nouveauté AAA ne prennent plus, et leur jeu style rétro, en dehors de leur remake d'époque (et encore) ne prennent pas non plus... même kingdom heart ne déchaine plus les passions

    je pense qu'il devrait élire un fan de leur anciens jeux a la tête de leur groupe et que ca ferait un meilleur résultat
    zekk posted the 06/25/2026 at 01:39 PM
    masharu C'était surtout Nicolas

    keiku Même si j'aime bien certains de leur AAA, je suis d'accord avec toi
    rogeraf posted the 06/25/2026 at 01:44 PM
    Franchement le Japon est bon sur ce mondial ! EFootball n'est pas assez haut au classement, les japonais sont pas encore dedans
    masharu posted the 06/25/2026 at 01:54 PM
    zekk Je pensais à Newtechnix aussi.
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