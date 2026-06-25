01./02. [NSW] Tomodachi Life: Living the Dream (Nintendo) {2026.04.16} (¥6.480) - 34.957 / 1.382.027 (-8%)02./01. [NSW] Power Pros 2026-2027 (Konami) {2026.06.11} (¥7.700) - 28.409 / 129.385 (-72%)05./04. [NS2] Pokemon Pokopia (Pokemon Co.) {2026.03.05} (¥8.164) - 7.073 / 1.064.055 (-9%)06./03. [NS2] eFootball Kick-Off! (Konami) {2026.06.04} (¥3.500) - 6.835 / 35.025 (-16%)07./06. [NS2] Mario Kart World # (Nintendo) {2025.06.05} (¥9.073) - 4.289 / 2.974.785 (-15%)08./10. [NSW] Minecraft # (Microsoft Game Studios) {2018.06.21} (¥3.600) - 3.449 / 4.225.771 (+2%)09./07. [NS2] Yoshi and the Mysterious Book (Nintendo) {2026.05.21} (¥7.255) - 3.403 / 68.205 (-20%)10./18. [NS2] Kirby Air Riders (Nintendo) {2025.11.20} (¥8.164) - 3.332 / 540.388 (+98%)Top 10NS2 - 6NSW - 3PS5 - 1