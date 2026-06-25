01./02. [NSW] Tomodachi Life: Living the Dream (Nintendo) {2026.04.16} (¥6.480) - 34.957 / 1.382.027 (-8%)
02./01. [NSW] Power Pros 2026-2027 (Konami) {2026.06.11} (¥7.700) - 28.409 / 129.385 (-72%)
03./00. [NS2] The Adventures of Elliot: The Millennium Tales (Square Enix) {2026.06.18} (¥6.800) - 23.674 / NEW
04./00. [PS5] The Adventures of Elliot: The Millennium Tales (Square Enix) {2026.06.18} (¥6.800) - 14.843 / NEW
05./04. [NS2] Pokemon Pokopia (Pokemon Co.) {2026.03.05} (¥8.164) - 7.073 / 1.064.055 (-9%)
06./03. [NS2] eFootball Kick-Off! (Konami) {2026.06.04} (¥3.500) - 6.835 / 35.025 (-16%)
07./06. [NS2] Mario Kart World # (Nintendo) {2025.06.05} (¥9.073) - 4.289 / 2.974.785 (-15%)
08./10. [NSW] Minecraft # (Microsoft Game Studios) {2018.06.21} (¥3.600) - 3.449 / 4.225.771 (+2%)
09./07. [NS2] Yoshi and the Mysterious Book (Nintendo) {2026.05.21} (¥7.255) - 3.403 / 68.205 (-20%)
10./18. [NS2] Kirby Air Riders (Nintendo) {2025.11.20} (¥8.164) - 3.332 / 540.388 (+98%)
Top 10
NS2 - 6
NSW - 3
PS5 - 1
Pari loupé pour la nouvelle licence de Square Enix, du moins sur le territoire japonais.
je pense qu'il devrait élire un fan de leur anciens jeux a la tête de leur groupe et que ca ferait un meilleur résultat
keiku Même si j'aime bien certains de leur AAA, je suis d'accord avec toi