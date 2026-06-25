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Grand Theft Auto VI
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name : Grand Theft Auto VI
platform : Xbox Series X
editor : Rockstar Games
developer : Rockstar Games
genre : action
other versions : PC
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skuldleif
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[Bon plan] GTA VI à 50€ chez cdiscount (en créant un nouveau compte)
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Nouveaux clients : le code promotionnel HELLO10 est bien fonctionnel, il vous permet d'avoir le jeu à 50€ !

XBOX ==> https://www.cdiscount.com/jeux-pc-video-console/xbox-series-x/grand-theft-auto-vi-jeu-xbox-series-x-et-xbox-se/f-1035202-xsxgtavistd.html#mpos=1|cd

PS5==> https://www.cdiscount.com/jeux-pc-video-console/ps5/grand-theft-auto-vi-jeu-ps5/f-1035002-ps5gtavistd.html#mpos=1|cd


je confirme que ca fonctionne je l'ai moi meme fait:

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    posted the 06/25/2026 at 01:05 PM by skuldleif
    comments (12)
    liberty posted the 06/25/2026 at 01:07 PM
    Encore pire ! Merci pour le partage ! Vivement que les autres jeux adaptes leur prix qu'on se retrouve comme avant avec du day one a 45 euros
    keiku posted the 06/25/2026 at 01:07 PM
    comme c'est partit on va le trouver a 20 euro avant ca sortie
    skuldleif posted the 06/25/2026 at 01:10 PM
    j'ai quand meme garder la preco amazon on sait jamais avec la flopée de gens qui vont utiliser cette astuce du sheitan
    liberty posted the 06/25/2026 at 01:12 PM
    skuldleif on aura quand même moins de ventes sur Xbox don cne t'inquiète pas. Si ça annulé c'est surtout la version PS5 qui risque ça.
    rocan posted the 06/25/2026 at 01:15 PM
    Bientôt fourni chez Carrefour avec un paquet de cacahuètes
    liberty posted the 06/25/2026 at 01:23 PM
    rocan chez Nintendo ils n'offrent même pas la vaseline quand ils enculent
    bladagun posted the 06/25/2026 at 01:31 PM
    Après faut avoir la livraison + car sinon c'est entre le 19 et 23 la livraison
    vohmp posted the 06/25/2026 at 01:44 PM
    bon prix mais avec ma connection en mousse ca va prendre 4 jours pour l'installer
    nyseko posted the 06/25/2026 at 01:47 PM
    bladagun Ah bah cdiscount c'est pas chère mais les joueurs y joueront en d+1 à minima.
    rocan posted the 06/25/2026 at 01:47 PM
    liberty Chez Nintendo, la vaseline est vendue séparément à 39,99 €, et elle est déjà en rupture de stock
    kevisiano posted the 06/25/2026 at 01:48 PM
    rocan Les joueurs pensent que c'est pour corriger le drift
    rocan posted the 06/25/2026 at 01:52 PM
    kevisiano Tu rigoles mais j'ai acheté une sorte de fluide un jour pour ça et ça a marché
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