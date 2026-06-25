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name :
Grand Theft Auto VI
platform :
Xbox Series X
editor :
Rockstar Games
developer :
Rockstar Games
genre :
action
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PC
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skuldleif
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[Bon plan] GTA VI à 50€ chez cdiscount (en créant un nouveau compte)
https://www.dealabs.com/bons-plans/cdav-precommande-jeu-grand-theft-auto-vi-gta6-10eur-remise-fidelite-3361241
Nouveaux clients : le code promotionnel
HELLO10
est bien fonctionnel, il vous permet d'avoir le jeu à 50€ !
XBOX ==>
https://www.cdiscount.com/jeux-pc-video-console/xbox-series-x/grand-theft-auto-vi-jeu-xbox-series-x-et-xbox-se/f-1035202-xsxgtavistd.html#mpos=1|cd
PS5==>
https://www.cdiscount.com/jeux-pc-video-console/ps5/grand-theft-auto-vi-jeu-ps5/f-1035002-ps5gtavistd.html#mpos=1|cd
je confirme que ca fonctionne je l'ai moi meme fait:
https://www.dealabs.com/bons-plans/cdav-precommande-jeu-grand-theft-auto-vi-gta6-10eur-remise-fidelite-3361241
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posted the 06/25/2026 at 01:05 PM by
skuldleif
comments (
12
)
liberty
posted
the 06/25/2026 at 01:07 PM
Encore pire ! Merci pour le partage ! Vivement que les autres jeux adaptes leur prix qu'on se retrouve comme avant avec du day one a 45 euros
keiku
posted
the 06/25/2026 at 01:07 PM
comme c'est partit on va le trouver a 20 euro avant ca sortie
skuldleif
posted
the 06/25/2026 at 01:10 PM
j'ai quand meme garder la preco amazon on sait jamais avec la flopée de gens qui vont utiliser cette astuce du sheitan
liberty
posted
the 06/25/2026 at 01:12 PM
skuldleif
on aura quand même moins de ventes sur Xbox don cne t'inquiète pas. Si ça annulé c'est surtout la version PS5 qui risque ça.
rocan
posted
the 06/25/2026 at 01:15 PM
Bientôt fourni chez Carrefour avec un paquet de cacahuètes
liberty
posted
the 06/25/2026 at 01:23 PM
rocan
chez Nintendo ils n'offrent même pas la vaseline quand ils enculent
bladagun
posted
the 06/25/2026 at 01:31 PM
Après faut avoir la livraison + car sinon c'est entre le 19 et 23 la livraison
vohmp
posted
the 06/25/2026 at 01:44 PM
bon prix mais avec ma connection en mousse ca va prendre 4 jours pour l'installer
nyseko
posted
the 06/25/2026 at 01:47 PM
bladagun
Ah bah cdiscount c'est pas chère mais les joueurs y joueront en d+1 à minima.
rocan
posted
the 06/25/2026 at 01:47 PM
liberty
Chez Nintendo, la vaseline est vendue séparément à 39,99 €, et elle est déjà en rupture de stock
kevisiano
posted
the 06/25/2026 at 01:48 PM
rocan
Les joueurs pensent que c'est pour corriger le drift
rocan
posted
the 06/25/2026 at 01:52 PM
kevisiano
Tu rigoles mais j'ai acheté une sorte de fluide un jour pour ça et ça a marché
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