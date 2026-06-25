Le prix de 60 euros pour un AAAA ne prouve il pas qu'il y a un problème de prix chez les autres éditeurs ?



90 euros un Mario Kart ? What ?

79 euros un AA Japonais, What ?

79 euros Wolverine, what ?

50 euros un remake d'un jeu de 2 heures Starfox ? What ?



Et si la sortie de GTA 6 permet au joueur de retrouver des autres JV avec un prix plus honnête et avantageux pour eux ?



Si GTA 6 malgré sont énormes budget permet d'etre vendue moins chère, pourquoi pas des jeux avec des budget médiocre ?