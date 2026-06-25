Le prix de 60 euros pour un AAAA ne prouve il pas qu'il y a un problème de prix chez les autres éditeurs ?
90 euros un Mario Kart ? What ?
79 euros un AA Japonais, What ?
79 euros Wolverine, what ?
50 euros un remake d'un jeu de 2 heures Starfox ? What ?
Et si la sortie de GTA 6 permet au joueur de retrouver des autres JV avec un prix plus honnête et avantageux pour eux ?
Si GTA 6 malgré sont énormes budget permet d'etre vendue moins chère, pourquoi pas des jeux avec des budget médiocre ?
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posted the 06/25/2026 at 01:02 PM by liberty
Même MK avait une réduction il me semble
60 euros c'est cher pour une simple boite en plastique qui contient juste un ticket jetable
Un jeu dont le contenu est (sera) immense ! Pas 1h à 2h de durée de vie
En version dématérialisé sans disque. Ce qui après peut être bien pour certains en France.
En France, on s'en sort bien parce qu'aux USA, c'est $80 le jeu code-in-the-box contre $70 Wolverine en physique.
Et encore, c'est la version incomplète. La version complète dépasse les $100.
Et ils vont en vendre des dizaines de millions.
Ils vont rentabiliser leur jeu en 2 mois et le tout bien sûr en niquant joyeusement le marché de l'occasion.
Et ça passe tellement crème que certains pensent même que c'est une bonne affaire
taiko si tu meurs tu pourras pas jouer a GTA 6 OU CRITIQUER GTA 6
Donc si l'on compare, j'ai pu jouer un an à MKW pour 15€ alors que tu joueras obligatoirement pour 50€ minimum à GTA6.
A ce demander qui fait la meilleur affaire ici.