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Grand Theft Auto VI
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name : Grand Theft Auto VI
platform : PC
editor : Rockstar Games
developer : Rockstar Games
genre : action
other versions : Xbox Series X - Playstation 5
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liberty
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GTA 6 en précommande pour 60 euros
Le prix de 60 euros pour un AAAA ne prouve il pas qu'il y a un problème de prix chez les autres éditeurs ?

90 euros un Mario Kart ? What ?
79 euros un AA Japonais, What ?
79 euros Wolverine, what ?
50 euros un remake d'un jeu de 2 heures Starfox ? What ?

Et si la sortie de GTA 6 permet au joueur de retrouver des autres JV avec un prix plus honnête et avantageux pour eux ?

Si GTA 6 malgré sont énormes budget permet d'etre vendue moins chère, pourquoi pas des jeux avec des budget médiocre ?
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    posted the 06/25/2026 at 01:02 PM by liberty
    comments (10)
    jenicris posted the 06/25/2026 at 01:06 PM
    Wolverine le sera comme n'importe quel autre tiers en physique dans une enseigne comme Leclerc day one
    Même MK avait une réduction il me semble
    aeris201 posted the 06/25/2026 at 01:07 PM
    Si GTA 6 malgré sont énormes budget permet d'etre vendue moins chère

    60 euros c'est cher pour une simple boite en plastique qui contient juste un ticket jetable
    liberty posted the 06/25/2026 at 01:11 PM
    aeris201 ouai mais et le contenu ? C'est chère une bouteille en verre ne contenant que de l'eau plate, mais quand t'as un vin de qualité c'est pareil ?
    marcus62 posted the 06/25/2026 at 01:14 PM
    A lire certains, j’ai l’impression que la version physique, c’est juste la boîte sans rien dedans, mais ils oublient ou font exprès, qu’il y a le jeu (le code qui permet d’accéder au jeu) à l’intérieur

    Un jeu dont le contenu est (sera) immense ! Pas 1h à 2h de durée de vie
    taiko posted the 06/25/2026 at 01:23 PM
    J'ai envie de crever face au niveau des articles depuis hier.
    ratchet posted the 06/25/2026 at 01:41 PM
    Starfox 2H ? J’ai tellement peur quand je vais le recevoir bordel la douche froide…
    nyseko posted the 06/25/2026 at 01:42 PM
    Il faut comparer ce qui est comparable, GTA6 est au prix public de 80€, pas 60€.

    En version dématérialisé sans disque. Ce qui après peut être bien pour certains en France.

    En France, on s'en sort bien parce qu'aux USA, c'est $80 le jeu code-in-the-box contre $70 Wolverine en physique.

    Et encore, c'est la version incomplète. La version complète dépasse les $100.

    Et ils vont en vendre des dizaines de millions.

    Ils vont rentabiliser leur jeu en 2 mois et le tout bien sûr en niquant joyeusement le marché de l'occasion.

    Et ça passe tellement crème que certains pensent même que c'est une bonne affaire
    liberty posted the 06/25/2026 at 01:45 PM
    nyseko c'est toujours une meilleure affaire qu'un jeu Indé vendu par un gros éditeurs 50 Euros. Toujours mieux qu'un jeu physique vide qui demande de toute manière un dl...
    taiko si tu meurs tu pourras pas jouer a GTA 6 OU CRITIQUER GTA 6
    nyseko posted the 06/25/2026 at 01:49 PM
    liberty Tout dépend des goûts de chacun, pour ceux qui n'aiment pas ce type de jeu, 50€, ça reste trop chère encore.
    nyseko posted the 06/25/2026 at 01:52 PM
    liberty Puis je ne sais pas si c'est vraiment une bonne affaire, j'ai payé mon MKW 65€ en cartouche, je peux le revendre sur vinted à 60€, allez mettons 50€.

    Donc si l'on compare, j'ai pu jouer un an à MKW pour 15€ alors que tu joueras obligatoirement pour 50€ minimum à GTA6.

    A ce demander qui fait la meilleur affaire ici.
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