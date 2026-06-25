



Sega via Iam8Bits ressortiront en cartouches les deux premiers Sonic sur Megadrive, mais ce qui aurait pu être une bonne nouvelle s'est vite transformé en scandale.En effet les jeux sont vendu 100 dollars hors frais de port alors que les versions originales sont trouvables pour 2 a 3 fois moins en occaz selon l'état.De plus 1 jeu sur 8 aura le droit a une cartouche translucide, mais il sera impossible de commander plus de deux cartouches.Bref flop en vue.