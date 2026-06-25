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[Polémique] Sega ressort Sonic 1 et 2 en cartouche Megadrive
Sega via Iam8Bits ressortiront en cartouches les deux premiers Sonic sur Megadrive, mais ce qui aurait pu être une bonne nouvelle s'est vite transformé en scandale.

En effet les jeux sont vendu 100 dollars hors frais de port alors que les versions originales sont trouvables pour 2 a 3 fois moins en occaz selon l'état.
De plus 1 jeu sur 8 aura le droit a une cartouche translucide, mais il sera impossible de commander plus de deux cartouches.

Bref flop en vue.


https://www.iam8bit.com/
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    posted the 06/25/2026 at 01:01 PM by guiguif
    comments (8)
    altendorf posted the 06/25/2026 at 01:05 PM
    Haha Sega qui essaye de surfer sur la hype du retour de la Neo Geo et ses jeux.
    liberty posted the 06/25/2026 at 01:06 PM
    Voilà ils ont tiré les rétro gamer jusqu'à plus d'argent. Et maintenant ça ce voit Trop. Boycottez qu'ils se foutent les cartouches dans le cul jusqu'à les revendre a un prix honnête.
    osiris67 posted the 06/25/2026 at 01:09 PM
    C’etait deja le cas pour la ressortie de Sf2 chez eux, j’ai vu perqonne bondir a l’epoque.
    forte posted the 06/25/2026 at 01:11 PM
    Gros flop oui sachant qu'ils sont trouvables chacun pour moins de 30 balles. A la rigueur 50 balles, mais là... Ils avaient sortis le Rockman Mega World dans un super packaging rempli de goodies pour 70 balles. A n'y rien comprendre.
    guiguif posted the 06/25/2026 at 01:13 PM
    forte Rockman Mega World ce n'était pas Retro-Bits ?
    5120x2880 posted the 06/25/2026 at 01:23 PM
    Pas le meilleur choix, ils devraient sortir une version complète et révisé de Sonic 3 (la rom existe déjà), les collectionneurs compulsifs n'auront pas d'autres choix que de l'acheter.
    forte posted the 06/25/2026 at 01:24 PM
    guiguif Haaaa oui exact pardon !
    forte posted the 06/25/2026 at 01:34 PM
    5120x2880 Oui, mais non. Tu n'auras plus les zics originales à cause des droits, ca grincerait quand même des dents !
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