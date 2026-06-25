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GTA 6 et 8 milliards d'humains.
Vous savez, avec 8 milliards d'humains et des millions de GTA 6 vendu l, l'exception c'est les joueurs qui font le jeu.

Puisque des milliards de personnes ni toucheront jamais.

Même avec tout les joueurs dans le monde, en comptant les joueurs sur Smartphone, le joueur de GTA 6 est une exception !

NOUS SOMMES RARETÉ !

Nous somme des Dark Sasuke Incompris.

On est au fond de la classe derrière tout ses joueurs au téléphone, de ses Fortniteur, Robloxeur, Loleur... Nous somme derrière les joueurs de Pokémon...

GTA 6 le jeu des vrais Geeks


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    posted the 06/25/2026 at 12:35 PM by liberty
    comments (11)
    solarr posted the 06/25/2026 at 12:43 PM
    Ca ressemble à un film interactif. J'espère qu'il y aura du gameplay à challenge. C'est pour quand les preview au fait ?
    cyr posted the 06/25/2026 at 12:44 PM
    Encore mieux, sur les millions de personne, un bonne partie vont racheter le jeux sur ps6 et ps7.

    En vrai combien de personne unique vont toucher le jeux?

    HS la délinquance va t'elle baisser de quelque jour suite a la sortie de gta6?
    liberty posted the 06/25/2026 at 12:45 PM
    solarr je ne sais pas. cyr je sais pas, tu crois que les escrocs en col blanc cocaïbomane vont arrêter de partouzer dans des soirées chem sex ?
    sephi88 posted the 06/25/2026 at 12:46 PM
    cyr S la délinquance va t'elle baisser de quelque jour suite a la sortie de gta6?

    Le simple fait de poser ce genre de question c'est déjà reconnaitre qu'il y a un "problème" autour de ce jeu
    solarr posted the 06/25/2026 at 12:47 PM
    sephi88
    rogeraf posted the 06/25/2026 at 12:49 PM
    C'est de la poésie. Respect
    altendorf posted the 06/25/2026 at 12:49 PM
    solarr Bonne question. Les previews (dont l'exclu française avait été accordée à JeuxActu) de GTA 5 sont arrivées en novembre 2012, sachant que le jeu est sorti en septembre 2013.
    5120x2880 posted the 06/25/2026 at 12:51 PM
    sephi88 Pour le coup, c'est pas le jeu qui commet des délits, par contre si ça sert de catharsis, c'est plus une solution qu'un problème, même si le résoudre à la source serait plus pertinent.
    shinz0 posted the 06/25/2026 at 12:56 PM
    "GTA 6 le jeu des vrais Geeks"
    Ce jeu n'a pas jamais cette réputation, malheureusement il a une réputation de jeu de lascars ou "kévin" pour rester poli
    liberty posted the 06/25/2026 at 12:57 PM
    rogeraf merci Gaspard Abeille aurait adoré.

    altendorf peut être que pour éviter les leaks... Il n'y aura aucune preview.

    5120x2880 c'est vrai que c'est une solution, mais vivement cocaïne simulator, délit d'initier simulator, détournement de fond public simulator..

    shinz0 non c'est un jeu de Dark Sasuke pas de Kévin !
    keiku posted the 06/25/2026 at 01:13 PM
    n'est ce pas^^

    Dire que le jeu le plus vendu de tous les temps ne concerne même pas 15% des joueurs et je dis bien joueurs même pas humain
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