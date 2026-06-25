Vous savez, avec 8 milliards d'humains et des millions de GTA 6 vendu l, l'exception c'est les joueurs qui font le jeu.Puisque des milliards de personnes ni toucheront jamais.Même avec tout les joueurs dans le monde, en comptant les joueurs sur Smartphone, le joueur de GTA 6 est une exception !NOUS SOMMES RARETÉ !Nous somme des Dark Sasuke Incompris.On est au fond de la classe derrière tout ses joueurs au téléphone, de ses Fortniteur, Robloxeur, Loleur... Nous somme derrière les joueurs de Pokémon...GTA 6 le jeu des vrais Geeks