Vous savez, avec 8 milliards d'humains et des millions de GTA 6 vendu l, l'exception c'est les joueurs qui font le jeu.
Puisque des milliards de personnes ni toucheront jamais.
Même avec tout les joueurs dans le monde, en comptant les joueurs sur Smartphone, le joueur de GTA 6 est une exception !
NOUS SOMMES RARETÉ !
Nous somme des Dark Sasuke Incompris.
On est au fond de la classe derrière tout ses joueurs au téléphone, de ses Fortniteur, Robloxeur, Loleur... Nous somme derrière les joueurs de Pokémon...
GTA 6 le jeu des vrais Geeks
En vrai combien de personne unique vont toucher le jeux?
HS la délinquance va t'elle baisser de quelque jour suite a la sortie de gta6?
Le simple fait de poser ce genre de question c'est déjà reconnaitre qu'il y a un "problème" autour de ce jeu
Ce jeu n'a pas jamais cette réputation, malheureusement il a une réputation de jeu de lascars ou "kévin" pour rester poli
altendorf peut être que pour éviter les leaks... Il n'y aura aucune preview.
5120x2880 c'est vrai que c'est une solution, mais vivement cocaïne simulator, délit d'initier simulator, détournement de fond public simulator..
shinz0 non c'est un jeu de Dark Sasuke pas de Kévin !
Dire que le jeu le plus vendu de tous les temps ne concerne même pas 15% des joueurs et je dis bien joueurs même pas humain