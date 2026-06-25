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A-t-on le droit de n'en avoir rien à faire de GTA?
La hype autour de GTA VI ne cesse de grandir, et c'est normal puisque nous avons "enfin" certains détails sur la date de sortie/prix.

Pourtant, et comme à l'époque lors de la sortie de GTA V, je me sens en total décalage avec la communauté qui semble attendre ce jeu comme le messie.

Quand j'étais plus jeune, à l'époque de GTA 3 et Vice City, je pouvais trouver fun ce style de jeu. Ils se distinguaient par la liberté qu'offrait leur semi monde ouvert, et surtout par leur ambiance, et notamment leur BO qui m'a durablement marqué.
Pourtant à l'usage je me suis rendu compte que ces mondes ouverts où tu es libre de faire ce que tu veux, ça n'était pas pour moi. Ça va 2h mais au delà c'est l'angoisse.
Et je ne parle pas de questions morales. Ça ne me choque pas d'incarner dans un JV des criminels, mais ici la formule portée à son paroxysme ne m'intéresse pas plus que ça, voire me rebute.

On lit même çà et là des gens qui expliquent droits dans leurs bottes qu'ils vont poser des arrêts maladies pour être tranquille pour jouer au jeu, non mais au secours

C'est même pas une question d'affinité pour tel ou tel constructeur (je joue sur PS5 et Switch 2), mais les jeux que j'apprécie maintenant semblent être en décalage avec le contexte actuel (j'apprécie plutôt les rogue like dernièrement).

Bref si vous vous sentez aussi en décalage, n'hésitez pas à l'exprimer ici...!
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    icebergbrulant, tripy73, yukilin, teel, solarr
    posted the 06/25/2026 at 10:32 AM by sephi88
    comments (50)
    jenicris posted the 06/25/2026 at 10:37 AM
    Biensur, chacun kiffe ce qu'il veut. Ça va pas plus loin
    taiko posted the 06/25/2026 at 10:37 AM
    T'as le droit de pas faire d'article pour dire ça surtout
    kikoo31 posted the 06/25/2026 at 10:38 AM
    Comme tu as le droit de n'en avoir rien à foutre de la coupe du monde

    on force personne à mettre GTA dans un pied d'estal

    là ,ton article il sert juste à faire ton rebelle ou le monsieur qui croit être à contre courant

    ben bravo à toi
    zekk posted the 06/25/2026 at 10:40 AM
    je ne rigole pas sur le fiat que tu en as rien a foutre, mais que tu te mets en posture de victime alors que l'on a rien dit...
    tonius posted the 06/25/2026 at 10:40 AM
    Le droit ? ben oui, bien sur...si ca intéresse pas t'en parle pas, c'est tout, moi aussi je m'en fout de GTAVI, et on est pas les seuls, mais ca sert a rien d'en etre choqué et d'en faire un article.
    keiku posted the 06/25/2026 at 10:41 AM
    Il y a 2 milliard de joueurs dans le monde, 250 millions de ventes, tu fais partie des 90% de joueurs qui n'en ont rien a foutre ne te tracasse pas...
    serve posted the 06/25/2026 at 10:43 AM
    Je m’en fous de GTA VI, alors je fais un topic pour dire que je m’en fous…

    Je n’ai pas vu de gens sur le site dire : "Bouhouhou, il n’attend pas GTA VI, le noob !" Tout le monde s’en tape de savoir si quelqu’un l’attend ou pas.

    Si quelqu’un l’attend, cool pour lui. Et si quelqu’un ne l’attend pas, cool pour lui aussi.
    ratchet posted the 06/25/2026 at 10:43 AM
    Faut arrêter de glorifier GTA aussi. C’est un jeu comme un autre.
    altendorf posted the 06/25/2026 at 10:46 AM
    Tu fais ce que tu veux mon gars
    aeris201 posted the 06/25/2026 at 10:47 AM
    C'est simple, mon mois de novembre c'est Ocarina of Time, rien a cirer du reste


    torotoro59 posted the 06/25/2026 at 10:49 AM
    aeris201 moi c'est la néo geo
    fan2jeux posted the 06/25/2026 at 10:51 AM
    Non mec
    shambala93 posted the 06/25/2026 at 10:55 AM
    zekk
    Non mais il n’a pas tord, sur les reseaux, YouTube et consorts t’as une sorte d’injonction. Si t’achètes pas day one ou preco, c’est que t’es pas dans l’air du temps, etc…

    Évidemment c’est un événement mais je comprends le côté marche arrière quand ça déborde.
    playstation2008 posted the 06/25/2026 at 11:00 AM
    Ballec
    romgamer6859 posted the 06/25/2026 at 11:01 AM
    ratchet merci
    zboubi480 posted the 06/25/2026 at 11:02 AM
    GTA c'est pas du tout ma cam...j'ai fait le solo du V lorsqu'il était dans le Game Pass. Donc je n'attends absolument pas ce nouvel épisode.
    zekk posted the 06/25/2026 at 11:02 AM
    shambala93 Ici je n'ai rien vu... désolé mais non, ça fait un peu drama à deux balles, en manque d'attention
    djfab posted the 06/25/2026 at 11:03 AM
    Moi non plus c pas trop truc, j'ai pas aimé gta5. On verra si je tenterai le 6 ou pas...
    kikoo31 posted the 06/25/2026 at 11:06 AM
    shambala93 Marrant que t'en parles des réseaux

    ce sont les post des gens en manque d'attention du type "je suis le seul à ne pas aimer les GTA ??"qui marchent le + , le clash aussi (mais ça ça coule de source)
    liberty posted the 06/25/2026 at 11:13 AM
    zekk taiko
    shambala93 kikoo31 on sait aussi très bien que y a des ''JE SUIS CRO DIFFERENT JE MEN FOU DE GTA JE VAIS JOUER A AUTRE CHOSE DE PLUS NTÉRESSANT genre aeris201 qui préfère refaire un jeu déjà fait que de se lancer dans la plus grosse production vidéo-ludique de la génération.

    On peut penser ce qu'on veut mais parler de GTA, ou dire qu'on s'en fout de GTA c'est parler de GTA. Et aucune licence n'a la puissance de GTA.

    Mais ce qui me fait rire c'est ne pas vouloir y jouer... Alors que c'est passer quand même a côté d'un énorme JV. Et pire ce qui mentes et qui vont y jouer mais veulent se donner un autre version d'eux sur des sites randoms ou sur les réseau sociaux.
    rogeraf posted the 06/25/2026 at 11:14 AM
    Oui, moi pas acheter GTA. Y a trop de violence, bip bip aime pas et prefere un bip bip racing
    magneto860 posted the 06/25/2026 at 11:15 AM
    En novembre - décembre moi je jouerai à Planet Zoo 2, alors tu sais à côté, pour moi GTA bof quoi.
    bennj posted the 06/25/2026 at 11:24 AM
    liberty "Mais ce qui me fait rire c'est ne pas vouloir y jouer... Alors que c'est passer quand même a côté d'un énorme JV."

    Pas si t'en as rien a foutre de de style de jeu... Et cest exactement ce qu'il fait en fait. La t'es en mode si t'aimes le jv alors du doit y jouer. Ben non en fait, en quel honneur ?
    bennj posted the 06/25/2026 at 11:25 AM
    magneto860 voilà tu en es le parfait exemple de ce que je dis au dessus.
    teel posted the 06/25/2026 at 11:26 AM
    liberty, tout le monde n'aime pas gta, qu'ils soient passionnés par le jeu vidéo ou non.
    J'ai connu GTA à l'époque et c'était sympa deux minutes en faisant le con avec la voiture, mais à chaque fois j'étais en mode " c'est marrant mais je veux rejouer à FF10 "
    Je n'ai strictement aucune nostalgie pour cette licence et je pense ne pas être le seul
    Donc je ne ferai pas ce jeu tout comme je n'ai pas fait Red Dead 2 et GTA V.J'ai fait suffisament de jeux occidentaux periode ps3/4 pour savoir que les jeux Rockstar c'est tout simplement des jeux qui ne m'intéressent pas, que ce soit le jeu le plus attendu ne change rien au fait que osef, et encore une fois, je ne pense pas être le seul.
    Mais tant mieux pour ceux qui kiffent, mais le JV ne se résume pas qu'à cette licence
    Après, j'ai connu un temps où Final Fantasy était plus populaire que GTA
    c'est dire .
    gamerdome posted the 06/25/2026 at 11:29 AM
    Non t'as pas le droit :

    "Vous êtes hasbeen, vous êtes au fraises, vous n'êtes pas en phase avec la société." Dixit JC : https://youtu.be/uPfKq3d_cBg?t=4890

    Perso j'ai plus touché à un GTA depuis la PS2
    benichou posted the 06/25/2026 at 11:31 AM
    sephi88 Je n’ai jamais joué à un seul épisode de GTA de ma vie donc je te réponds oui.
    davidsexking posted the 06/25/2026 at 11:31 AM
    Est ce qu'on a le droit d'en avoir rien à faire de ton avis ?
    micheljackson posted the 06/25/2026 at 11:33 AM
    Si tu en as fait un topic c'est que tu n'en as pas rien à faire, t'es juste un AW qui veut faire son intéressant.
    shambala93 posted the 06/25/2026 at 11:34 AM
    zekk
    Non ici je suis d’accord. Je parlais surtout sur les réseaux et YouTube. J’ai vu des dizaines de live pour l’ouverture des précommandes
    C’est too much
    yukilin posted the 06/25/2026 at 11:37 AM
    Tu as clairement le droit de ne pas aimer et de l'exprimer tout comme les autres ont le droit de clamer leur adoration pour la licence.
    L'essentiel surtout cest que chacun se respecte ici sans avoir non plus forcément recours à une certaine ironie mal placée. La sincérité de la compréhension cest mieux.
    adamjensen posted the 06/25/2026 at 11:41 AM
    Perso, j’adore la licence depuis le tout premier, et j’ai fait tous les vrais épisodes.
    Mais franchement, je ne l’attends plus comme à l’époque.

    Je ne doute pas que le jeu sera génial, mais si je devais choisir entre GTA 6
    et
    Final Fantasy 7, Metro 2039, The Blood of Dawnwalker, Stranger of Heaven, Resident Evil, etc...
    Je choisirais 100 fois tous les autres.
    Et ce ne sont pas les jeux qui vont manquer.

    Donc, je peux m’en passer sans problème, et j’attendrai soit qu’ils sortent la version CD, soit la version PC.
    Ce n’est pas du tout un problème pour moi.
    zekk posted the 06/25/2026 at 11:42 AM
    shambala93 C'est de l'attention Whore dans l'autre sens c'est tellement fatiguant hahaha
    zekk posted the 06/25/2026 at 11:46 AM
    yukilin Je serais d'accord avec toi, si l'article de base n'était pas victimaire et donc accusateur, alors que personne n'a rien dit en amont...
    sephi88 posted the 06/25/2026 at 11:47 AM
    zekk franchement je poste une fois tous les 2 ans, je ne pense pas qu'on puisse me faire le procès d'"attention whore"
    suikoden posted the 06/25/2026 at 11:47 AM
    Perso j'ai jamais ete fan non plus.
    J'ai plus aime pour deconne, les premier en vue de dessus, mais j'ai jamais reussi a accrocher a l'univers ou l'ambiance. J'ai prefere Saint Row 2 ou Watchdogs dans le genre.

    Je me suis juste amuse un peu dans le Online du V auquel j'ai du jouer 3/4 fois avec un ami et c'est tout.

    J'ai preco le VI au cas ou de peur de pas le trouver si je change d'avis des fois que des trailer me donne envie mais pas sur que je la maintienne
    marcus62 posted the 06/25/2026 at 11:48 AM
    Les goûts et les couleurs, ça ne se discute pas

    Ce n’est pas ton cas, mais ce que je trouve consternant c’est le « je n’aime pas » donc c’est de la merde. Et donc faire un avis personnel, une généralité.

    J’ai adoré Vice City et GTA IV mais je n’ai pas accroché à San Andreas et à GTA V.
    Et GTA ne fait pas partie de mes top 5 licences, mais j’attends GTA VI avec une grande impatience.
    yukilin posted the 06/25/2026 at 11:50 AM
    zekk : Je comprends ta position.
    Peut etre en effet qu'il veut une certaine"attention" pour diverses raisons. Honnêtement si c'est le cas ce n'est pas bien oui.
    Après pour ma part, mon commentaire était surtout là pour exprimer une idée qui me semble juste et nous concerne tous.
    gaeon posted the 06/25/2026 at 11:52 AM
    sephi88 Tu as le droit et tu exprimes un sentiment qui je suis certain est partagé par beaucoup de monde, une masse silencieuse

    GTA, passé la surprise de la découverte et l'attrait de ses aspects subversifs/badass (surtout apprécié dans la jeunesse) je pense que derrière ça devient un peu plus un jeu comme un autre. Enfin le simple fait que le dernier opus date de la PS3 fait qu'indépendamment de ses qualités sa sortie sera forcément vécu comme un évènement.
    liberty posted the 06/25/2026 at 11:53 AM
    teel bennj j'entends mais vous faites ce que j'ai dis. Vous venez en parler que vous aimez où non. Cette licence ne laisse pas indifférent. N'y jouez pas il n'y a pas de problème. Je vous dis juste que j'espère y jouer et j'espère jouer aux jeux qu'on aime aussi en commun comme les JRPG...la seul différence c'est que j'aurais fait un jeu en plus, un GTA.
    yukilin posted the 06/25/2026 at 11:53 AM
    zekk : Je ne cherchais pas à justifier le bien fondé de l'article et des motivations de son auteur. Ça c'est a lui de les assumer. Mais on peut tous au moins prendre conscience de certaines choses.
    zekk posted the 06/25/2026 at 11:54 AM
    yukilin Je suis d'accord
    yukilin posted the 06/25/2026 at 11:56 AM
    zekk
    sonatano posted the 06/25/2026 at 11:56 AM
    Le fait que tu te poses la question est déjà un problème en soi, vu que ça sous-entend que ce n’est pas une évidence, alors que ça devrait l’être.
    ll ne devrait pas y avoir de décalage reel
    Par exemple, il y a des joueurs qui étaient à fond sur la Switch 2, tandis que pour d’autres, ça ne faisait ni chaud ni froid.
    Pareil pour Expedition 33 : la majorité était en admiration devant le jeu, alors que d’autres restaient indifférents.

    Et pour Gta 6 il faut aussi prendre en compte que c’est une licence extrêmement grand public.
    C’est typiquement le genre de jeu qui dépasse largement le cadre des joueurs “passionnés” et qui devient un événement culturel.
    Forcément, ça génère une hype massive en décalage avec la réalité des gamers moins grand public

    Après, à titre personnel, même si je n’ai jamais été attiré par GTA plus que ça , en dehors de la curiosité et de l’inspiration que ça apporte aux GTA-like par la suite, je reste quand même curieux de voir ce que donnera ce sixième opus, au moins sur le plan technique.

    Il est censé montrer de gros moyens concentrés sur un jeu de cette génération, qui n’a pas encore vraiment proposé quelque chose de bluffant.
    Et puis c’est aussi le premier GTA depuis l’ère PS360, donc ça reste intéressant de voir ce qu’ils vont apporter après tout ce temps.

    Même si on n’aime pas GTA de manière générale ou qu'on est plus ou moins indifferent sur l'interet global du jeu , la partie technique peut quand même valoir le coup d’œil.
    shinz0 posted the 06/25/2026 at 11:56 AM
    sephi88 maintenant que j'ai vu la politique de Rockstar et Take-Two, oui
    shambala93 posted the 06/25/2026 at 12:02 PM
    marcus62
    « C’est le pire des arguments de la Terre l’argument du goût et des couleurs. Ca veut dire que tu peux préférer la carrière de Gourcuff à celle de Zidane parce que le gout et les couleurs? Non c’est tes gouts de chiottes et tes couleurs de merde. Voila. »
    Ahah
    teel posted the 06/25/2026 at 12:04 PM
    liberty Certes tu auras fais un jeu plus que moi mais perso , c'est pas une perte pour moi vu le peu de respect que j'ai pour cette licence.
    Je ne vais pas perdre le sommeil juste parceque je n'ai pas fait gta 6 . Comme je l'ai déjà dit je n'ai toujours pas fait red dead 2 et gta 5 et je m'en porte très bien .
    Mais tant mieux si tu kif ,je te souhaite une bonne session de jeu lorsque le titre sortira
    icebergbrulant posted the 06/25/2026 at 12:07 PM
    Non tu n’as pas le droit !
    Tu dois te forcer pour rentrer dans le moule, c’est le sujet du moment, il faut que tu sois hypé donc force toi !!

    Là, tu te mets à l’écart et la communauté n’aime pas de ça donc malheureusement pour toi, on va te bannir !

    Oui, peu de gens le savent mais je suis suppléant modérateur donc 1 repos d’une semaine te fera réfléchir !

    Bon...
    ....

    J’ai quand même un cœur donc oublie le ban mais tu seras contraint de passer 1 journée avec 2 membres Gamekyo mais c’est moi qui décide avec qui !

    Roulement de tambour... bim !!
    Ce sera Aeris201 et Voldemort49 !

    Ne me remercie pas !
    liberty posted the 06/25/2026 at 12:10 PM
    teel merci et toi fait quand même Red dead 2 c'est un chef d'oeuvre. Si tu aimes Western.. tu vas aimer. C'est surtout un western plus qu'un GTA like.
    teel posted the 06/25/2026 at 12:13 PM
    liberty j'ai fais le 1 a l'époque ,pas aimer du tout mais c'est juste pas pour moi je pense ,faut pas chercher plus loin
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