La hype autour de GTA VI ne cesse de grandir, et c'est normal puisque nous avons "enfin" certains détails sur la date de sortie/prix.
Pourtant, et comme à l'époque lors de la sortie de GTA V, je me sens en total décalage avec la communauté qui semble attendre ce jeu comme le messie.
Quand j'étais plus jeune, à l'époque de GTA 3 et Vice City, je pouvais trouver fun ce style de jeu. Ils se distinguaient par la liberté qu'offrait leur semi monde ouvert, et surtout par leur ambiance, et notamment leur BO qui m'a durablement marqué.
Pourtant à l'usage je me suis rendu compte que ces mondes ouverts où tu es libre de faire ce que tu veux, ça n'était pas pour moi. Ça va 2h mais au delà c'est l'angoisse.
Et je ne parle pas de questions morales. Ça ne me choque pas d'incarner dans un JV des criminels, mais ici la formule portée à son paroxysme ne m'intéresse pas plus que ça, voire me rebute.
On lit même çà et là des gens qui expliquent droits dans leurs bottes qu'ils vont poser des arrêts maladies pour être tranquille pour jouer au jeu, non mais au secours
C'est même pas une question d'affinité pour tel ou tel constructeur (je joue sur PS5 et Switch 2), mais les jeux que j'apprécie maintenant semblent être en décalage avec le contexte actuel (j'apprécie plutôt les rogue like dernièrement).
Bref si vous vous sentez aussi en décalage, n'hésitez pas à l'exprimer ici...!
on force personne à mettre GTA dans un pied d'estal
là ,ton article il sert juste à faire ton rebelle ou le monsieur qui croit être à contre courant
ben bravo à toi
Je n’ai pas vu de gens sur le site dire : "Bouhouhou, il n’attend pas GTA VI, le noob !" Tout le monde s’en tape de savoir si quelqu’un l’attend ou pas.
Si quelqu’un l’attend, cool pour lui. Et si quelqu’un ne l’attend pas, cool pour lui aussi.
Non mais il n’a pas tord, sur les reseaux, YouTube et consorts t’as une sorte d’injonction. Si t’achètes pas day one ou preco, c’est que t’es pas dans l’air du temps, etc…
Évidemment c’est un événement mais je comprends le côté marche arrière quand ça déborde.
ce sont les post des gens en manque d'attention du type "je suis le seul à ne pas aimer les GTA ??"qui marchent le + , le clash aussi (mais ça ça coule de source)
shambala93 kikoo31 on sait aussi très bien que y a des ''JE SUIS CRO DIFFERENT JE MEN FOU DE GTA JE VAIS JOUER A AUTRE CHOSE DE PLUS NTÉRESSANT genre aeris201 qui préfère refaire un jeu déjà fait que de se lancer dans la plus grosse production vidéo-ludique de la génération.
On peut penser ce qu'on veut mais parler de GTA, ou dire qu'on s'en fout de GTA c'est parler de GTA. Et aucune licence n'a la puissance de GTA.
Mais ce qui me fait rire c'est ne pas vouloir y jouer... Alors que c'est passer quand même a côté d'un énorme JV. Et pire ce qui mentes et qui vont y jouer mais veulent se donner un autre version d'eux sur des sites randoms ou sur les réseau sociaux.
Pas si t'en as rien a foutre de de style de jeu... Et cest exactement ce qu'il fait en fait. La t'es en mode si t'aimes le jv alors du doit y jouer. Ben non en fait, en quel honneur ?
J'ai connu GTA à l'époque et c'était sympa deux minutes en faisant le con avec la voiture, mais à chaque fois j'étais en mode " c'est marrant mais je veux rejouer à FF10 "
Je n'ai strictement aucune nostalgie pour cette licence et je pense ne pas être le seul
Donc je ne ferai pas ce jeu tout comme je n'ai pas fait Red Dead 2 et GTA V.J'ai fait suffisament de jeux occidentaux periode ps3/4 pour savoir que les jeux Rockstar c'est tout simplement des jeux qui ne m'intéressent pas, que ce soit le jeu le plus attendu ne change rien au fait que osef, et encore une fois, je ne pense pas être le seul.
Mais tant mieux pour ceux qui kiffent, mais le JV ne se résume pas qu'à cette licence
Après, j'ai connu un temps où Final Fantasy était plus populaire que GTA
c'est dire .
"Vous êtes hasbeen, vous êtes au fraises, vous n'êtes pas en phase avec la société." Dixit JC : https://youtu.be/uPfKq3d_cBg?t=4890
Perso j'ai plus touché à un GTA depuis la PS2
Non ici je suis d’accord. Je parlais surtout sur les réseaux et YouTube. J’ai vu des dizaines de live pour l’ouverture des précommandes
C’est too much
L'essentiel surtout cest que chacun se respecte ici sans avoir non plus forcément recours à une certaine ironie mal placée. La sincérité de la compréhension cest mieux.
Mais franchement, je ne l’attends plus comme à l’époque.
Je ne doute pas que le jeu sera génial, mais si je devais choisir entre GTA 6
et
Final Fantasy 7, Metro 2039, The Blood of Dawnwalker, Stranger of Heaven, Resident Evil, etc...
Je choisirais 100 fois tous les autres.
Et ce ne sont pas les jeux qui vont manquer.
Donc, je peux m’en passer sans problème, et j’attendrai soit qu’ils sortent la version CD, soit la version PC.
Ce n’est pas du tout un problème pour moi.
J'ai plus aime pour deconne, les premier en vue de dessus, mais j'ai jamais reussi a accrocher a l'univers ou l'ambiance. J'ai prefere Saint Row 2 ou Watchdogs dans le genre.
Je me suis juste amuse un peu dans le Online du V auquel j'ai du jouer 3/4 fois avec un ami et c'est tout.
J'ai preco le VI au cas ou de peur de pas le trouver si je change d'avis des fois que des trailer me donne envie mais pas sur que je la maintienne
Ce n’est pas ton cas, mais ce que je trouve consternant c’est le « je n’aime pas » donc c’est de la merde. Et donc faire un avis personnel, une généralité.
J’ai adoré Vice City et GTA IV mais je n’ai pas accroché à San Andreas et à GTA V.
Et GTA ne fait pas partie de mes top 5 licences, mais j’attends GTA VI avec une grande impatience.
Peut etre en effet qu'il veut une certaine"attention" pour diverses raisons. Honnêtement si c'est le cas ce n'est pas bien oui.
Après pour ma part, mon commentaire était surtout là pour exprimer une idée qui me semble juste et nous concerne tous.
GTA, passé la surprise de la découverte et l'attrait de ses aspects subversifs/badass (surtout apprécié dans la jeunesse) je pense que derrière ça devient un peu plus un jeu comme un autre. Enfin le simple fait que le dernier opus date de la PS3 fait qu'indépendamment de ses qualités sa sortie sera forcément vécu comme un évènement.
ll ne devrait pas y avoir de décalage reel
Par exemple, il y a des joueurs qui étaient à fond sur la Switch 2, tandis que pour d’autres, ça ne faisait ni chaud ni froid.
Pareil pour Expedition 33 : la majorité était en admiration devant le jeu, alors que d’autres restaient indifférents.
Et pour Gta 6 il faut aussi prendre en compte que c’est une licence extrêmement grand public.
C’est typiquement le genre de jeu qui dépasse largement le cadre des joueurs “passionnés” et qui devient un événement culturel.
Forcément, ça génère une hype massive en décalage avec la réalité des gamers moins grand public
Après, à titre personnel, même si je n’ai jamais été attiré par GTA plus que ça , en dehors de la curiosité et de l’inspiration que ça apporte aux GTA-like par la suite, je reste quand même curieux de voir ce que donnera ce sixième opus, au moins sur le plan technique.
Il est censé montrer de gros moyens concentrés sur un jeu de cette génération, qui n’a pas encore vraiment proposé quelque chose de bluffant.
Et puis c’est aussi le premier GTA depuis l’ère PS360, donc ça reste intéressant de voir ce qu’ils vont apporter après tout ce temps.
Même si on n’aime pas GTA de manière générale ou qu'on est plus ou moins indifferent sur l'interet global du jeu , la partie technique peut quand même valoir le coup d’œil.
« C’est le pire des arguments de la Terre l’argument du goût et des couleurs. Ca veut dire que tu peux préférer la carrière de Gourcuff à celle de Zidane parce que le gout et les couleurs? Non c’est tes gouts de chiottes et tes couleurs de merde. Voila. »
Ahah
Je ne vais pas perdre le sommeil juste parceque je n'ai pas fait gta 6 . Comme je l'ai déjà dit je n'ai toujours pas fait red dead 2 et gta 5 et je m'en porte très bien .
Mais tant mieux si tu kif ,je te souhaite une bonne session de jeu lorsque le titre sortira
Tu dois te forcer pour rentrer dans le moule, c’est le sujet du moment, il faut que tu sois hypé donc force toi !!
Là, tu te mets à l’écart et la communauté n’aime pas de ça donc malheureusement pour toi, on va te bannir !
Oui, peu de gens le savent mais je suis suppléant modérateur donc 1 repos d’une semaine te fera réfléchir !
Bon...
....
J’ai quand même un cœur donc oublie le ban mais tu seras contraint de passer 1 journée avec 2 membres Gamekyo mais c’est moi qui décide avec qui !
Roulement de tambour... bim !!
Ce sera Aeris201 et Voldemort49 !
Ne me remercie pas !