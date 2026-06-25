La hype autour de GTA VI ne cesse de grandir, et c'est normal puisque nous avons "enfin" certains détails sur la date de sortie/prix.Pourtant, et comme à l'époque lors de la sortie de GTA V, je me sens en total décalage avec la communauté qui semble attendre ce jeu comme le messie.Quand j'étais plus jeune, à l'époque de GTA 3 et Vice City, je pouvais trouver fun ce style de jeu. Ils se distinguaient par la liberté qu'offrait leur semi monde ouvert, et surtout par leur ambiance, et notamment leur BO qui m'a durablement marqué.Pourtant à l'usage je me suis rendu compte que ces mondes ouverts où tu es libre de faire ce que tu veux, ça n'était pas pour moi. Ça va 2h mais au delà c'est l'angoisse.Et je ne parle pas de questions morales. Ça ne me choque pas d'incarner dans un JV des criminels, mais ici la formule portée à son paroxysme ne m'intéresse pas plus que ça, voire me rebute.On lit même çà et là des gens qui expliquent droits dans leurs bottes qu'ils vont poser des arrêts maladies pour être tranquille pour jouer au jeu, non mais au secoursC'est même pas une question d'affinité pour tel ou tel constructeur (je joue sur PS5 et Switch 2), mais les jeux que j'apprécie maintenant semblent être en décalage avec le contexte actuel (j'apprécie plutôt les rogue like dernièrement).Bref si vous vous sentez aussi en décalage, n'hésitez pas à l'exprimer ici...!