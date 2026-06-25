Alors que la sortie de GTA VI approche à grand pas, et qu'on a appris hier que la version "boîte" ne contiendrait qu'une code de téléchargement, l'espoir d'une véritable version physique renaît.
C'est ce qu'affirme le site polonais PPE.pl , dont l'informateur Graczdari était précédemment à l'origine des premières affirmations selon lesquelles GTA 6 ne disposerait pas d'une version physique le jour de sa sortie , afin d'éviter les fuites.
Peu après la publication de cet article, Take-Two , la société mère de Rockstar, a démenti tout projet de sortie d'une version physique de GTA 6 après sa date de sortie prévue le 19 novembre.
Cette semaine, il a enfin été confirmé que GTA 6 bénéficiera bien d'une sortie physique le 19 novembre, mais uniquement sous forme de code , et non de disque. Cela corrobore en partie les dires de Graczdari, selon lesquels le jeu n'aurait pas de sortie physique – du moins au sens traditionnel du terme – car Rockstar souhaitait éviter les fuites.
Graczdari – qui gère les ventes de jeux physiques en Europe et qui avait précédemment divulgué avec exactitude des informations sur les dates de sortie des copies physiques d'Oblivion : Remastered, du portage sur Switch 2 de Sonic Racing : CrossWorlds et du portage sur PS5 de Microsoft Flight Simulator – affirme désormais qu'une version disque de GTA 6 sortira bien cette année.
Toujours selon PPE.pl , les versions « code dans une boîte » de GTA 6 ne concernent que le tirage initial, et les versions physiques sur PlayStation 5 et Xbox Series X, contenant un disque, seront disponibles courant décembre.
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posted the 06/25/2026 at 09:32 AM by ouroboros4
La rumeur d'une version physique en 2027 date de février
En 2027 je verrai mais entre nous, ils sont un peu fous chez Rockstar d'avoir calé leur jeu juste avant The Expanse, Tomb Raider Legacy et probablement Kena 2 !