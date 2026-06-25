Alors que la sortie de GTA VI approche à grand pas, et qu'on a appris hier que la version "boîte" ne contiendrait qu'une code de téléchargement, l'espoir d'une véritable version physique renaît.



C'est ce qu'affirme le site polonais PPE.pl , dont l'informateur Graczdari était précédemment à l'origine des premières affirmations selon lesquelles GTA 6 ne disposerait pas d'une version physique le jour de sa sortie , afin d'éviter les fuites.



Peu après la publication de cet article, Take-Two , la société mère de Rockstar, a démenti tout projet de sortie d'une version physique de GTA 6 après sa date de sortie prévue le 19 novembre.



Cette semaine, il a enfin été confirmé que GTA 6 bénéficiera bien d'une sortie physique le 19 novembre, mais uniquement sous forme de code , et non de disque. Cela corrobore en partie les dires de Graczdari, selon lesquels le jeu n'aurait pas de sortie physique – du moins au sens traditionnel du terme – car Rockstar souhaitait éviter les fuites.



Graczdari – qui gère les ventes de jeux physiques en Europe et qui avait précédemment divulgué avec exactitude des informations sur les dates de sortie des copies physiques d'Oblivion : Remastered, du portage sur Switch 2 de Sonic Racing : CrossWorlds et du portage sur PS5 de Microsoft Flight Simulator – affirme désormais qu'une version disque de GTA 6 sortira bien cette année.



Toujours selon PPE.pl , les versions « code dans une boîte » de GTA 6 ne concernent que le tirage initial, et les versions physiques sur PlayStation 5 et Xbox Series X, contenant un disque, seront disponibles courant décembre.