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Grand Theft Auto VI
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name : Grand Theft Auto VI
platform : PC
editor : Rockstar Games
developer : Rockstar Games
genre : action
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ouroboros4
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GTA VI : une version disque prévue pour décembre ?
Alors que la sortie de GTA VI approche à grand pas, et qu'on a appris hier que la version "boîte" ne contiendrait qu'une code de téléchargement, l'espoir d'une véritable version physique renaît.

C'est ce qu'affirme le site polonais PPE.pl , dont l'informateur Graczdari était précédemment à l'origine des premières affirmations selon lesquelles GTA 6 ne disposerait pas d'une version physique le jour de sa sortie , afin d'éviter les fuites.

Peu après la publication de cet article, Take-Two , la société mère de Rockstar, a démenti tout projet de sortie d'une version physique de GTA 6 après sa date de sortie prévue le 19 novembre.

Cette semaine, il a enfin été confirmé que GTA 6 bénéficiera bien d'une sortie physique le 19 novembre, mais uniquement sous forme de code , et non de disque. Cela corrobore en partie les dires de Graczdari, selon lesquels le jeu n'aurait pas de sortie physique – du moins au sens traditionnel du terme – car Rockstar souhaitait éviter les fuites.

Graczdari – qui gère les ventes de jeux physiques en Europe et qui avait précédemment divulgué avec exactitude des informations sur les dates de sortie des copies physiques d'Oblivion : Remastered, du portage sur Switch 2 de Sonic Racing : CrossWorlds et du portage sur PS5 de Microsoft Flight Simulator – affirme désormais qu'une version disque de GTA 6 sortira bien cette année.

Toujours selon PPE.pl , les versions « code dans une boîte » de GTA 6 ne concernent que le tirage initial, et les versions physiques sur PlayStation 5 et Xbox Series X, contenant un disque, seront disponibles courant décembre.
https://www.videogameschronicle.com/news/gta-6-disc-version-will-reportedly-be-coming-in-december-insider-claims/
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    posted the 06/25/2026 at 09:32 AM by ouroboros4
    comments (12)
    sdkios posted the 06/25/2026 at 09:37 AM
    Bon bah j'attendrai un peu pour voir. Je veux teste le jeu pour voir si la hype en vaut le coup, mais j'ai jamais ete plus fan que ca des GTA donc osef en meme temps
    shinz0 posted the 06/25/2026 at 09:37 AM
    J'ai envie d'y croire mais les gens sont-ils pas dans le déni ?
    rogeraf posted the 06/25/2026 at 09:41 AM
    Le mieux est d'attendre, en plus d'avoir le disque vous payerez moins cher le jeu en 2029
    raioh posted the 06/25/2026 at 09:45 AM
    Shinz0 100%
    ouroboros4 posted the 06/25/2026 at 09:46 AM
    shinz0 pas forcément.
    La rumeur d'une version physique en 2027 date de février
    magneto860 posted the 06/25/2026 at 09:46 AM
    Clairement pas une de mes attentes de 2026.

    En 2027 je verrai mais entre nous, ils sont un peu fous chez Rockstar d'avoir calé leur jeu juste avant The Expanse, Tomb Raider Legacy et probablement Kena 2 !
    supasaiyajin posted the 06/25/2026 at 09:50 AM
    J'ai du mal à y croire, comme j'ai du mal à croire que s'il n'y a que du démat, c'est pour éviter les leaks avant la sortie. Qu'est ce qu'ils en ont à foutre que le jeu fuite ? Il se vendra quand même.
    olex posted the 06/25/2026 at 10:00 AM
    Il y aura forcément une contrepartie si ça se concrétise (une part du jeu à télécharger par exemple).
    ravyxxs posted the 06/25/2026 at 10:01 AM
    supasaiyajin Rockstar aime crée des expériences aux joueurs, ce sont de gros passionnés comme Naughty Dog, même si y a risque de fuite, ils font tout pour éviter.
    ratchet posted the 06/25/2026 at 10:07 AM
    Vite que ça se confirme ou pas que ceux de l’article au dessus ferme leurs gueules.
    kikoo31 posted the 06/25/2026 at 10:07 AM
    shinz0 raioh
    ouroboros4 posted the 06/25/2026 at 10:08 AM
    ratchet il sortira en physique et on pourra fermer les clapes merde des fanboy Nintendo
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