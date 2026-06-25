Square Enix s'est brièvement exprimé sur la possibilité de voir arriver Final Fantasy XV sur Nintendo Switch. Et oui, vous avez bien lu : il est bien question de la console actuelle et non d'une éventuelle « Nintendo Switch 2 ». L'entreprise a considérablement renforcé la présence de la franchise Final Fantasy sur les consoles de Nintendo. Toutefois, un titre majeur manque à l'appel : Final Fantasy XV.
Certes, le jeu a fait une apparition sur Nintendo Switch, mais sous la forme de la Pocket Edition HD. L'expérience Final Fantasy XV dans sa version intégrale n'a, elle, jamais été portée sur la console. Lors de l'assemblée générale annuelle des actionnaires de Square Enix, la question d'un portage de Final Fantasy XV sur Nintendo Switch a été soulevée. Voici la réponse de l'éditeur :
« Il existe des contraintes matérielles, mais d'un point de vue technique, ce n'est pas totalement impossible ; la question est donc à l'étude. »
Nous sommes quelque peu surpris que la question ait porté sur la Nintendo Switch plutôt que sur la Switch 2. En effet, un portage sur la nouvelle console serait bien plus aisé compte tenu de ses performances techniques supérieures. Hajime Tabata, le réalisateur de Final Fantasy XV, avait déclaré il y a plusieurs années que Square Enix étudiait la possibilité de porter le jeu sur la console de Nintendo. Un an plus tard, Final Fantasy XV Pocket Edition voyait le jour ; l'entreprise avait peut-être jugé le portage du jeu complet impossible à l'époque.
Source : https://nintendoeverything.com/square-enix-comments-on-possibility-of-bringing-final-fantasy-15-to-nintendo-switch/
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posted the 06/25/2026 at 03:44 AM by link49
C'est un travail lourd à priori. Ou alors la version "FF XV pocket" était toujours sur Luminous et le gros du travail est déjà fait sur le support ARM. C'est vrai que je ne connais pas le moteur de la version pocket, tiens...