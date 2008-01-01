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[J-RPG] Arc System Works annonce Qliphah in Providence's Shadow
L'éditeur Arc System Works et le studio de développement UnitePlus annoncent Qliphah in Providence's Shadow, un "tactical counter-timeline RPG" (ok). Le jeu sortira sur PlayStation 5 , Switch et PC (via Steam et l'Epic Games Store) le 24 septembre.

Tokyo s'est effondrée. Dans cette ville où la réalité elle-même se désagrège, des entités grotesques, connues sous le nom d'« Aberrations », errent dans les rues en ruines.

Alors qu'il travaille comme simple livreur, Souma Hoshigami est brutalement attaqué par une Aberration, ce qui le laisse dans un état de « mi-transformation », où l'homme et le monstre fusionnent. Il est secouru et placé sous la garde non pas d'un citoyen, mais comme « objet perdu » par Rena Hizuki, une enquêtrice redoutable du département de la sécurité publique, cinquième division des affaires étrangères de la police métropolitaine de Tokyo.

Incarnez Rena et Souma dans un monde étouffé par une contamination qui bouleverse la réalité. Traquez « Tiny True », la drogue démoniaque qui inonde les rues. Percez le mystère des « Stigmas », ces glyphes maudits gravés sur les corps et qui infectent la jeunesse. Démasquez la mystérieuse secte qui tire les ficelles dans l'ombre. Plongez dans des combats ultra-stylés et dynamiques pour terrasser des ennemis terrifiants et percer le mystère d'un monde au bord du gouffre.





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    posted the 06/24/2026 at 11:48 PM by guiguif
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