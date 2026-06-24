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Leo : L'IA n'est pas une bulle.


Leo Techmaker vous explique pourquoi l'IA n'est pas une bulle qui va péter et pourquoi l'IA est là pour durer...

Sinon y'a des Xbox Rog Ally à 449 € avec 16go de ram
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    posted the 06/24/2026 at 11:12 PM by suzukube
    comments (5)
    suzukube posted the 06/24/2026 at 11:17 PM
    Wow, j'viens de voir des démos de Seedance 2.0 c'est ouf
    jofe posted the 06/24/2026 at 11:26 PM
    Le même gars, 7 mois plus tôt:
    - Intelligence Artificielle : C’est la fin

    Ouais, bon, il peut arrêter de dire tout et son contraire selon le sens du vent pour les clics, hein.
    primerose posted the 06/25/2026 at 12:04 AM
    C'est pas une bulle c'est un océan
    finalyoz posted the 06/25/2026 at 12:16 AM
    Tu mens. Ma Stim machine LDLC n’est qu’à 1000 euros ! Ça baisse, la bulle éclate peu à peu !
    tripy73 posted the 06/25/2026 at 12:22 AM
    jofe : sans parler de toute ses vidéos éclatées sur la Switch 2... Clairement pas une référence et je me demande comment certains peuvent suivre ce genre de YouTubeur dont le contenu repose entièrement sur le pute à clic et le buzz.
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