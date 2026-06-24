Les devins d'Internet avaient pourtant bien spammé que Rockstar vendrait son jeu à 100 €, voire 120 € ! Sûrement les mêmes qui l'annonçaient sur Switch 2 ou que le jeu sortirait jamais.
Dispo a 60 balles sur leclert pour le reste c'est 79,99 €. Rendez-vous le 19 novembre ⭐️
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posted the 06/24/2026 at 10:41 PM by jasonduval
Bah quand tu vois tout le contenu tronqué du jeu standard qui sont réservés à l'édition à 100€, est-ce qu'ils avaient vraiment tort ?
Ah Des skins lolll
Allez faut préco y’en aura pas day one, c’est un petit studio nippon
J'attends le collector perso mais si ya vraiment que ca j'achèterai cette boîte vide (j'espère pas)
yanssou donc c'est mieux de payer 80 euros du vide que 60 euros pour la meme chose avec une jaquette? Ah ok.
Alors oui pour les pro demat ca veut rien dire mais pour les fans c'est un truc obligatoire
J’avoue, le prix est attractif, je peux facilement me l’acheter mais c’est + fort que moi, je ne peux pas cautionner qu’une boîte comme Rockstar n’ait pas fait l’effort d’une vraie version physique
Ce n’est pas grave, je vous regarderai de loin prendre votre pied sur le jeu en novembre
Tu changera d'avis dés le trailer ,tu pourra pas passé a côté, surtout si t'aime gta.
Y'a pas de soucis... c'est vide.
Je ne retournerai pas ma veste du moins... si ! Quand Rockstar daignera de sortir une vraie version physique ou au pire j’y jouerai sur le PS + Extra / Gamepass en prenant 1 seul mois. A ce moment-là, je le déchire et hop, j’ aurais dépensé moins de 20 euros au lieu des 60 euros initiaux
Tant pis si je dois patienter 3-4 ans, je ne me ferais pas couillonner
Et quand vous allé voir que le jeu fait 380 giga vous allé comprendre pourquoi ya pas de blu ray
On t'as dit VIDE....
Donc on a tous compris: Rockstar ne veut pas que l’on se prête le jeu, qu’on ose le revendre.
Donc quand quelqu'un ne me respecte pas, et bien je me mets à son niveau et je ne lui donnerai pas ce qu’il veut
Pourquoi respecterais-je une boîte qui m’enlève la liberté de faire ce que je veux avec mon jeu ?!
Sur ce, j’ai déjà briefé un pote pour ce Noël 2026: ne m’offre surtout pas GTA 6, je ne veux pas d’un cadeau "vide" de sens
Tu laura ta version physique ensuite cest garanti tu verra,sur ps5 et ps6.
En attendant moi jattends trop le jeu sur cette génération en carton pour allé boudé,si ils sortent un bon gros collector a 200 ou 300 balles je serais au rdv en attendant je vais me contenter de cette boîte qui jen suis sur aura la map et ca sera déjà mieux que rien, de toute façon dans quel monde on va pas joué à ça ??
Jai acheté une pro pour ce jeu,je vais changé de tv pour ce jeu lolll ouais ca fou la mort mais jai encore quelques espoirs d'ici la
Franchement, admettons que tu te fais spoiler quelques jours avant la fin du jeu, ça t’empêchera réellement de l’acheter ?! Je ne pense pas surtout pour un jeu de cet envergure avec une tonne de choses annexes/secondaires à faire
En tout cas, ça fait plaisir que tu crois à une vraie version physique + tard, ça me laisse de l’espoir
Pour la carte du jeu, j’espère que ce ne sera pas un QR Code dans la boîte
Merci Rockstar de t’avoir ouvert les yeux sur les avantages des Game Key Card et te faire réaliser a quel point ce format a des avantages
Bon, GTA6 au meme prix que Mario Kart World a Leclerc, sauf que dans la boite de l’un ya un code dans la boite de l’autre ya du vrai physique