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Grand Theft Auto VI
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name : Grand Theft Auto VI
platform : Playstation 5
editor : Rockstar Games
developer : Rockstar Games
genre : action
other versions : PC - Xbox Series X
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jasonduval
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jasonduval
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jasonduval > blog
GTA VI a 60 euros ,Pré-commande dispo ⭐️
Les devins d'Internet avaient pourtant bien spammé que Rockstar vendrait son jeu à 100 €, voire 120 € ! Sûrement les mêmes qui l'annonçaient sur Switch 2 ou que le jeu sortirait jamais.
Dispo a 60 balles sur leclert pour le reste c'est 79,99 €. Rendez-vous le 19 novembre ⭐️


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    posted the 06/24/2026 at 10:41 PM by jasonduval
    comments (44)
    jofe posted the 06/24/2026 at 10:43 PM
    "Les devins d'Internet avaient pourtant bien spammé que Rockstar vendrait son jeu à 100 €"

    Bah quand tu vois tout le contenu tronqué du jeu standard qui sont réservés à l'édition à 100€, est-ce qu'ils avaient vraiment tort ?
    losz posted the 06/24/2026 at 10:44 PM
    J'espère sur Cdiscount au même prix et un petit hello10, histoire d'arrondir à 50.
    jasonduval posted the 06/24/2026 at 10:44 PM
    jofe quel contenu? Des missions? Des personnages ? Des musiques ?
    Ah Des skins lolll
    shambala93 posted the 06/24/2026 at 10:44 PM
    J’espère qu’ils mettront quand même la carte.
    Allez faut préco y’en aura pas day one, c’est un petit studio nippon
    taiko posted the 06/24/2026 at 10:48 PM
    jofe pas dit qu'il y ait tant de contenus sur l'ultimate. C'est quelques bagnoles et du cosmetiques
    icebergbrulant posted the 06/24/2026 at 10:48 PM
    On n’en veut pas mais merci pour ce plan "illusion"
    yanssou posted the 06/24/2026 at 10:49 PM
    Autant assumer et le prendre en demat la c'est ridicule.
    losz posted the 06/24/2026 at 10:51 PM
    yanssou Il y a quoi de ridicule de payer 60 euros au lieu de 80 pour la même chose ?
    yanssou posted the 06/24/2026 at 10:52 PM
    losz bah je sais pas, payer une boîte en plastoc avec un code peut être.
    jasonduval posted the 06/24/2026 at 10:54 PM
    icebergbrulant Je partage aucun bon plan je remets l'église au milieu du village a ceux qui affirmait que le jeu serait vendu à un prix record

    J'attends le collector perso mais si ya vraiment que ca j'achèterai cette boîte vide (j'espère pas)

    yanssou donc c'est mieux de payer 80 euros du vide que 60 euros pour la meme chose avec une jaquette? Ah ok.
    walterwhite posted the 06/24/2026 at 10:55 PM
    Préco à l’instant chez LECLERC
    bladagun posted the 06/24/2026 at 10:55 PM
    Pris sur le lerc aussi l'upgrade est possible donc c'est cool c'est comme si on l'avais gratos
    jasonduval posted the 06/24/2026 at 10:56 PM
    Je rajoute quand même l'information car évidemment personne ne va en parler mais dans chaque boîte de GTA se trouve la map du jeu, une tradition depuis toujours et ca m'étonnerait qu'il casse cette tradition.
    Alors oui pour les pro demat ca veut rien dire mais pour les fans c'est un truc obligatoire
    yanssou posted the 06/24/2026 at 10:57 PM
    jasonduval un code dans une boîte est pire.
    taiko posted the 06/24/2026 at 10:58 PM
    jasonduval t'as une information ou une supposition...
    jasonduval posted the 06/24/2026 at 10:59 PM
    yanssou pire que du vide? Ouais ok si tu veux reste dans ton delire
    bladagun posted the 06/24/2026 at 10:59 PM
    jasonduval oui sur chocobonplan c'est la depuis un moment
    icebergbrulant posted the 06/24/2026 at 11:00 PM
    jasonduval Je comprends t’inquiète
    J’avoue, le prix est attractif, je peux facilement me l’acheter mais c’est + fort que moi, je ne peux pas cautionner qu’une boîte comme Rockstar n’ait pas fait l’effort d’une vraie version physique

    Ce n’est pas grave, je vous regarderai de loin prendre votre pied sur le jeu en novembre
    bladagun posted the 06/24/2026 at 11:00 PM
    Pour se qui se savent pas trop si faut prendre ou pas c'est une preco, ça s'annule quand on veut
    yanssou posted the 06/24/2026 at 11:00 PM
    jasonduval c'est du vide dans du vide, car elle te donne l'inpression que c'est du physique.
    jasonduval posted the 06/24/2026 at 11:00 PM
    bladagun j'ai retiré le commentaire je veux mettre des smileys ca me mets des points d'interrogation loll
    jasonduval posted the 06/24/2026 at 11:02 PM
    taiko une supposition basée sur les 25 dernières années, il y a TOUJOURS eu la carte dans les boite de jeux GTA,qu'il casse cette tradition je ne comprendrais pas
    jasonduval posted the 06/24/2026 at 11:03 PM
    icebergbrulant arrête grand,tu te mens a toi même.
    Tu changera d'avis dés le trailer ,tu pourra pas passé a côté, surtout si t'aime gta.
    bladagun posted the 06/24/2026 at 11:04 PM
    jasonduval ha oui c'est vrai ça ! Ça serais cool !
    losz posted the 06/24/2026 at 11:05 PM
    yanssou Tu paie une boite vide certes mais au final le jeu te reviens moins chère donc je vois pas le soucis.
    bladagun posted the 06/24/2026 at 11:07 PM
    Qui nous fait un article avec une liste des boycotteurs pour voir si on leurs coupent les corones dans quelques mois ?
    pastorius1 posted the 06/24/2026 at 11:07 PM
    Losz vide.... vide.... c'est vide.
    Y'a pas de soucis... c'est vide.
    skuldleif posted the 06/24/2026 at 11:08 PM
    losz j'ai 5 boules chez Cdiscount j'attend aussi de voir
    yanssou posted the 06/24/2026 at 11:09 PM
    losz ça ne veut pas dire qu'on doit cautionner ce genre de pratique qui sert à rien.
    icebergbrulant posted the 06/24/2026 at 11:09 PM
    jasonduval C’est là que je vois que tu me connais pas

    Je ne retournerai pas ma veste du moins... si ! Quand Rockstar daignera de sortir une vraie version physique ou au pire j’y jouerai sur le PS + Extra / Gamepass en prenant 1 seul mois. A ce moment-là, je le déchire et hop, j’ aurais dépensé moins de 20 euros au lieu des 60 euros initiaux

    Tant pis si je dois patienter 3-4 ans, je ne me ferais pas couillonner
    jasonduval posted the 06/24/2026 at 11:09 PM
    bladagun pas besoin de liste ils achèteront, ya même des mecs pro pc qui devait sois disant attendre 1 ou 2 ans mais qui achètent des ps5 pro en loosdé
    jasonduval posted the 06/24/2026 at 11:11 PM
    icebergbrulant je screen.
    Et quand vous allé voir que le jeu fait 380 giga vous allé comprendre pourquoi ya pas de blu ray
    ouroboros4 posted the 06/24/2026 at 11:12 PM
    MKW l'arnaque du siècle
    pastorius1 posted the 06/24/2026 at 11:13 PM
    Jasonduval Tu t'arrêtes Jean, ça suffit!
    On t'as dit VIDE....
    jasonduval posted the 06/24/2026 at 11:13 PM
    ouroboros4 et c'est ces gens la qui vont tapé sur rockstar en plus des vrais clowns
    ouroboros4 posted the 06/24/2026 at 11:17 PM
    jasonduval comme Aeris je sais. Mais lui il est juste frustré que le jeu arrive pas sur sa console chérie
    jasonduval posted the 06/24/2026 at 11:18 PM
    ouroboros4 sisi il y croit c'est ca qui est drole
    icebergbrulant posted the 06/24/2026 at 11:23 PM
    jasonduval Effectivement, si le jeu fait 400 Gigas, je pourrai comprendre mais... Rockstar aurait très bien pu sortir un disque qui ferait comme les Game KeyCard de la Switch 2 avec pas mal de données à télécharger et même si la pratique est chiante pour les puristes du physique, on peut quand même revendre son jeu !!

    Donc on a tous compris: Rockstar ne veut pas que l’on se prête le jeu, qu’on ose le revendre.
    Donc quand quelqu'un ne me respecte pas, et bien je me mets à son niveau et je ne lui donnerai pas ce qu’il veut
    Pourquoi respecterais-je une boîte qui m’enlève la liberté de faire ce que je veux avec mon jeu ?!

    Sur ce, j’ai déjà briefé un pote pour ce Noël 2026: ne m’offre surtout pas GTA 6, je ne veux pas d’un cadeau "vide" de sens
    jasonduval posted the 06/24/2026 at 11:28 PM
    icebergbrulant n'importe quoi rockstar veut AUCUN LEAK et je les comprends vu le taf et l'attente sur ce jeu ils ont assez morflé.
    Tu laura ta version physique ensuite cest garanti tu verra,sur ps5 et ps6.
    En attendant moi jattends trop le jeu sur cette génération en carton pour allé boudé,si ils sortent un bon gros collector a 200 ou 300 balles je serais au rdv en attendant je vais me contenter de cette boîte qui jen suis sur aura la map et ca sera déjà mieux que rien, de toute façon dans quel monde on va pas joué à ça ??

    Jai acheté une pro pour ce jeu,je vais changé de tv pour ce jeu lolll ouais ca fou la mort mais jai encore quelques espoirs d'ici la
    losz posted the 06/24/2026 at 11:28 PM
    skuldleif Je dois en avoir au moins 30 des comptes cdiscount, ils me flood avec leur bon de 5 euros Parfois c'est 10 euros mais c'est rare.
    icebergbrulant posted the 06/24/2026 at 11:36 PM
    jasonduval J’aimerais tellement te croire pour l’histoire des leaks mais je ne suis pas convaincu que ce soit la raison principale

    Franchement, admettons que tu te fais spoiler quelques jours avant la fin du jeu, ça t’empêchera réellement de l’acheter ?! Je ne pense pas surtout pour un jeu de cet envergure avec une tonne de choses annexes/secondaires à faire

    En tout cas, ça fait plaisir que tu crois à une vraie version physique + tard, ça me laisse de l’espoir
    Pour la carte du jeu, j’espère que ce ne sera pas un QR Code dans la boîte
    aeris201 posted the 06/24/2026 at 11:40 PM
    icebergbrulant Rockstar aurait très bien pu sortir un disque qui ferait comme les Game KeyCard de la Switch 2 avec pas mal de données à télécharger et même si la pratique est chiante pour les puristes du physique, on peut quand même revendre son jeu !!

    Merci Rockstar de t’avoir ouvert les yeux sur les avantages des Game Key Card et te faire réaliser a quel point ce format a des avantages

    Bon, GTA6 au meme prix que Mario Kart World a Leclerc, sauf que dans la boite de l’un ya un code dans la boite de l’autre ya du vrai physique
    deathegg posted the 06/24/2026 at 11:45 PM
    Seigneur....encore un article ou se déroule le festival de la connerie.
    icebergbrulant posted the 06/24/2026 at 11:45 PM
    aeris201 Les Game Key Card, je les ai critiqué au tout début mais quand j’ai découvert qu’on pouvait les revendre, je me suis gentiment ravisé
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