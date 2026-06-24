Les devins d'Internet avaient pourtant bien spammé que Rockstar vendrait son jeu à 100 €, voire 120 € ! Sûrement les mêmes qui l'annonçaient sur Switch 2 ou que le jeu sortirait jamais.Dispo a 60 balles sur leclert pour le reste c'est 79,99 €. Rendez-vous le 19 novembre ⭐️