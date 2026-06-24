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Déballage de la Steam Machine


Valve nous fait un unboxing de la Steam Machine qui est sortit depuis le 22 juin.
https://www.youtube.com/watch?v=XPNW3GCIeOM
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    posted the 06/24/2026 at 09:03 PM by yanssou
    comments (4)
    taiko posted the 06/24/2026 at 09:15 PM
    Je trouvais ça joli et en fait non
    marcus62 posted the 06/24/2026 at 09:28 PM
    J’aime bien le design personnellement.

    Mais c’est beaucoup trop cher pour la puissance à l’intérieur (même si c’est beaucoup plus petit que ma tour de PC, mais moins puissante — alors que les composants à l’intérieur commencent à dater un peu)

    Je vais plutôt attendre la RTX 5070 Super pour upgrader mon PC (RTX 3070 actuelle) qui sera moins chère que la Steam Machine.
    choroq posted the 06/24/2026 at 10:12 PM
    j'ai toujours ma rtx 3080 de base, comparé à la steam c'est équivalent ou plus puissant ?
    marcus62 posted the 06/24/2026 at 10:19 PM
    choroq : C'est toujours difficile de comparer des GPU (Nvidia vs AMD) issu en plus de génération différente.
    Et il y a évidemment le CPU ou la RAM qui rentre en compte.

    Mais dans une comparaison brute -- bête et méchante -- en TFLOPS. La RTX 3080 c'est 3.4 fois supérieure au GPU de la Steam Machine (environ 30 TFLOPS vs environ 9 TFLOPS)

    Évidemment, la consommation en Watt n'est pas la même.
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