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micheljackson
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[CINEMA] Citizen Vigilante, de Uwe Boll, interdit en Allemagne
Je l'ai vu, c'est comme si le sketch des Inconnus était devenu un vrai film
tags :
cinema
uwe boll
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posted the 06/24/2026 at 03:47 PM by
micheljackson
comments (
10
)
losz
posted
the 06/24/2026 at 04:03 PM
Je le regarderais peut être, le sujet a l'air marrant.
oreillesal
posted
the 06/24/2026 at 04:04 PM
Un film qui ose aborder de manière frontale les problèmes que rencontre notre société occidentale malade.
Paraît que la mise en scène est à chier cependant et parfois débile, mais n'est-ce pas là aussi un reflet de ce monde décadent.
micheljackson
posted
the 06/24/2026 at 04:05 PM
losz
Je te le conseille vivement si tu as aimé des films comme Death Wish avec Charles Bronson, moi j'ai adoré, film déjà culte.
micheljackson
posted
the 06/24/2026 at 04:06 PM
oreillesal
Ben c'est surtout qu'il n'a pas un gros budget, mais le sujet abordé est original.
shido
posted
the 06/24/2026 at 04:13 PM
Uwe boll..... Ouais bon, merci et au revoir hein
micheljackson
posted
the 06/24/2026 at 04:13 PM
shido
Ah c'est pas Stanley Kubrick c'est sûr, mais ici c'est le fond qui est intéressant.
vohmp
posted
the 06/24/2026 at 04:34 PM
ça doit être triste le gars passe de gros blockbuster à million à finir chez Uwe boll
micheljackson
posted
the 06/24/2026 at 04:45 PM
vohmp
Je ne pense pas, le film a déjà rapporté 67000000 $ pour un budget de 4000000$, il est en train de buzzer et Uwe Boll a déjà annoncé une suite.
Pour un acteur cancelled, "ça va".
https://www.the-numbers.com/movie/Citizen-Vigilante-(2026-Croatia)
bennj
posted
the 06/24/2026 at 05:03 PM
vohmp
tu m'étonnes... Pire réalisateur au monde. Le nombre de bouses qu'il a fait on les compte meme plus.
micheljackson
posted
the 06/24/2026 at 05:08 PM
bennj
Ah j'avais bien aimé les Rampage moi
https://www.youtube.com/watch?v=qkM1fm1tHsA
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Paraît que la mise en scène est à chier cependant et parfois débile, mais n'est-ce pas là aussi un reflet de ce monde décadent.
Je te le conseille vivement si tu as aimé des films comme Death Wish avec Charles Bronson, moi j'ai adoré, film déjà culte.
Ben c'est surtout qu'il n'a pas un gros budget, mais le sujet abordé est original.
Ah c'est pas Stanley Kubrick c'est sûr, mais ici c'est le fond qui est intéressant.
Je ne pense pas, le film a déjà rapporté 67000000 $ pour un budget de 4000000$, il est en train de buzzer et Uwe Boll a déjà annoncé une suite.
Pour un acteur cancelled, "ça va".
https://www.the-numbers.com/movie/Citizen-Vigilante-(2026-Croatia)
Ah j'avais bien aimé les Rampage moi
https://www.youtube.com/watch?v=qkM1fm1tHsA