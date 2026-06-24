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[CINEMA] Citizen Vigilante, de Uwe Boll, interdit en Allemagne


Je l'ai vu, c'est comme si le sketch des Inconnus était devenu un vrai film
    tags : cinema uwe boll
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    posted the 06/24/2026 at 03:47 PM by micheljackson
    comments (10)
    losz posted the 06/24/2026 at 04:03 PM
    Je le regarderais peut être, le sujet a l'air marrant.
    oreillesal posted the 06/24/2026 at 04:04 PM
    Un film qui ose aborder de manière frontale les problèmes que rencontre notre société occidentale malade.
    Paraît que la mise en scène est à chier cependant et parfois débile, mais n'est-ce pas là aussi un reflet de ce monde décadent.
    micheljackson posted the 06/24/2026 at 04:05 PM
    losz
    Je te le conseille vivement si tu as aimé des films comme Death Wish avec Charles Bronson, moi j'ai adoré, film déjà culte.
    micheljackson posted the 06/24/2026 at 04:06 PM
    oreillesal
    Ben c'est surtout qu'il n'a pas un gros budget, mais le sujet abordé est original.
    shido posted the 06/24/2026 at 04:13 PM
    Uwe boll..... Ouais bon, merci et au revoir hein
    micheljackson posted the 06/24/2026 at 04:13 PM
    shido
    Ah c'est pas Stanley Kubrick c'est sûr, mais ici c'est le fond qui est intéressant.
    vohmp posted the 06/24/2026 at 04:34 PM
    ça doit être triste le gars passe de gros blockbuster à million à finir chez Uwe boll
    micheljackson posted the 06/24/2026 at 04:45 PM
    vohmp
    Je ne pense pas, le film a déjà rapporté 67000000 $ pour un budget de 4000000$, il est en train de buzzer et Uwe Boll a déjà annoncé une suite.
    Pour un acteur cancelled, "ça va".
    https://www.the-numbers.com/movie/Citizen-Vigilante-(2026-Croatia)
    bennj posted the 06/24/2026 at 05:03 PM
    vohmp tu m'étonnes... Pire réalisateur au monde. Le nombre de bouses qu'il a fait on les compte meme plus.
    micheljackson posted the 06/24/2026 at 05:08 PM
    bennj
    Ah j'avais bien aimé les Rampage moi
    https://www.youtube.com/watch?v=qkM1fm1tHsA
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