Je viens de terminer la démo.



Toujours sympathique les minis jeux de rythme. Deux choses négatives :



80 mini jeux c'est cool, mais 40 euros. Si c'était pas Nintendo, on sait bien que le jeu serait vendu 9,99 euros en demat par un studio indépendant.



Au delà de la Direction Artistique Cheap de la série. Faut jouer les yeux fermés. C'est le seul moyen de ne pas être perturbé. Et en portable pour éviter les décalages. Et avec des écouteurs filaires pour éviter ...les décalages...



Si vous aimez les jeux de rythme de l'époque DS par exemple, le jeu vous plaira. Vivement en promo.