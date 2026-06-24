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Star Fox
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name : Star Fox
platform : Switch 2
editor : Nintendo
developer : Nintendo
genre : action
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aeris201
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aeris201
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aeris201 > blog
[Digital Foundry] Que vaut Star Fox au niveau de la technique ?


Techniquement, le remake est un tour de force, utilisant le moteur Viper interne de Velan pour offrir une esthétique propre et contemporaine. L'utilisation du rendu physique donne aux matériaux un sentiment de poids convaincant, tandis que le système d'éclairage sophistiqué, complété par la profondeur de champ, le flou de mouvement et les effets volumétriques, crée une expérience visuelle cohérente et spectaculaire. Cela n'innore pas nécessairement de nouveaux terrains, mais il est impressionnant de voir à quel point tout cela se réunit de manière cohérente.


La conception environnementale est particulièrement louable, avec des effets volumétriques ajoutant de la profondeur aux emplacements spatiaux et atmosphériques. Qu'il s'agisse de naviguer à travers une poussière de nébuleuse dense ou de plonger dans des environnements sous-marins avec des effets caustiques et de particules convaincants, le jeu impressionne constamment. La distance de tirage de l'ennemi est également soigneusement gérée, ce qui garantit que le rythme reste fidèle à la conception originale tandis que les environnements sont beaucoup plus étendus.


La performance est un autre point fort, le jeu maintenant une image stable de 60 images par seconde ainsi qu'une qualité d'image solide (bien que peu spectaculaire) (elle me semble autour de 1080p) et des temps de chargement rapides. Il n'y a pas de bégaiement ou d'instabilité non plus, de sorte que vous pouvez rester complètement immergé dans l'expérience sans tomber en proie à certains pièges courants pour les versions Switch 2 plus exigeantes. Cette expérience est également particulièrement vibrante sur un téléviseur compatible HDR, avec les reflets plus lumineux qui apparaissent bien - bien que je ne sois pas sûr qu'elle soit techniquement parfaite sans une analyse plus approfondie.
https://www.digitalfoundry.net/reviews/star-fox-on-switch-2-is-a-refined-return-to-an-iconic-game-and-the-rail-shooter-genre
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    ducknsexe
    posted the 06/24/2026 at 02:54 PM by aeris201
    comments (12)
    ducknsexe posted the 06/24/2026 at 03:08 PM
    Que c'est un beau renard au pelage du moteur Viper. Donc un vrai Remake et non remaster.

    le système d'éclairage sophistiqué

    Bravo Velan un autre jeu avant de passer sous le giron de Nintendo
    losz posted the 06/24/2026 at 03:15 PM
    Le jeu est pas en 4K ?
    taiko posted the 06/24/2026 at 03:17 PM
    Le risque c'est de cligner les yeux et d'être au générique de fin sans avoir pu profiter de la technique.
    hypermario posted the 06/24/2026 at 03:21 PM
    ducknsexe Non justement c'est un remaster
    ducknsexe posted the 06/24/2026 at 03:30 PM
    hypermario sur le site Nintendo c'est bien indiquer Remake, et puis les niveaux sont redesignés, parfois même la même structure retravaillé
    aeris201 posted the 06/24/2026 at 03:36 PM
    hypermario Non c'est un remake.

    La traduction francaise du mot "remake" ce n'est pas relecture c'est "refaire". Quand un jeu est refait de A a Z c'est un remake.
    nyseko posted the 06/24/2026 at 03:39 PM
    Une relecture c'est "reimagined", ils auraient du appeler FF7R comme cela.
    rogeraf posted the 06/24/2026 at 03:40 PM
    "elle me semble autour de 1080p" : ils auraient pu prendre des mesures de la résolution. Sur la démo j'ai l'impression que c'est un peu plus haut que ca genre 1200 p upscale 4K
    hypermario posted the 06/24/2026 at 03:51 PM
    aeris201 ducknsexe Pourtant il ont rin changé au jeux, comparons avec un FF7, la oui c'est une remake -> refait complet, pas simplmeent les graphismes.
    fdestroyer posted the 06/24/2026 at 03:57 PM
    hypermario Ouais mais ils ont rien gardé "techniquement" du matos d'origine. Ils sont repartit de zéro et ont "copié" à la sauce actuel le jeu.

    Remaster ça serai prendre le jeu N64 comme base technique, et commencer à changer les textures / modèles, comme OOT 3D par exemple
    hypermario posted the 06/24/2026 at 03:59 PM
    fdestroyer Ok, je pensais que c'etait le cas, a par graphiquent rien avais changer (a part ajout de bonus)
    raoh38 posted the 06/24/2026 at 05:07 PM
    Je dirai pas un remake mais un super remaster, car a par les graphismes tout est identique. Se qui me dérange pas justement , sa fait fait plus retrogaming .
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