Techniquement, le remake est un tour de force, utilisant le moteur Viper interne de Velan pour offrir une esthétique propre et contemporaine. L'utilisation du rendu physique donne aux matériaux un sentiment de poids convaincant, tandis que le système d'éclairage sophistiqué, complété par la profondeur de champ, le flou de mouvement et les effets volumétriques, crée une expérience visuelle cohérente et spectaculaire. Cela n'innore pas nécessairement de nouveaux terrains, mais il est impressionnant de voir à quel point tout cela se réunit de manière cohérente.

La conception environnementale est particulièrement louable, avec des effets volumétriques ajoutant de la profondeur aux emplacements spatiaux et atmosphériques. Qu'il s'agisse de naviguer à travers une poussière de nébuleuse dense ou de plonger dans des environnements sous-marins avec des effets caustiques et de particules convaincants, le jeu impressionne constamment. La distance de tirage de l'ennemi est également soigneusement gérée, ce qui garantit que le rythme reste fidèle à la conception originale tandis que les environnements sont beaucoup plus étendus.

La performance est un autre point fort, le jeu maintenant une image stable de 60 images par seconde ainsi qu'une qualité d'image solide (bien que peu spectaculaire) (elle me semble autour de 1080p) et des temps de chargement rapides. Il n'y a pas de bégaiement ou d'instabilité non plus, de sorte que vous pouvez rester complètement immergé dans l'expérience sans tomber en proie à certains pièges courants pour les versions Switch 2 plus exigeantes. Cette expérience est également particulièrement vibrante sur un téléviseur compatible HDR, avec les reflets plus lumineux qui apparaissent bien - bien que je ne sois pas sûr qu'elle soit techniquement parfaite sans une analyse plus approfondie.