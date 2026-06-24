Tout d'abord merci pour l'acceptation et bonjour à tous joueur console depuis l'époque de la super Nintendo je vous partage mes attentes :
1: gears e day
2: GTA 6
3: fable
4: halo campaign evolved
5: code Veronica remake
Très impatient de voir le prochain halo quand je vois le travail effectué sur le remake sous unreal engine 5 , last night ou es tu ?
Intergalactique risque de choquer l'industrie
Voilà je suis essentiellement joueur Xbox (halo combat evolved m'a fait basculer) bon jeuxvideo à toutes et à tous, allez les bleus ????
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posted the 06/24/2026 at 02:04 PM by goat
Ils vont nous sortir Half-Life Helix 2, et on va dire "tout ça pour ça"