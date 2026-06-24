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Jeux Vidéo
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description : Sujets traitant du jeu vidéo en général.
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Attentes 2026/2027 et au delà
Tout d'abord merci pour l'acceptation et bonjour à tous joueur console depuis l'époque de la super Nintendo je vous partage mes attentes :
1: gears e day
2: GTA 6
3: fable
4: halo campaign evolved
5: code Veronica remake
Très impatient de voir le prochain halo quand je vois le travail effectué sur le remake sous unreal engine 5 , last night ou es tu ?
Intergalactique risque de choquer l'industrie
Voilà je suis essentiellement joueur Xbox (halo combat evolved m'a fait basculer) bon jeuxvideo à toutes et à tous, allez les bleus ????
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    posted the 06/24/2026 at 02:04 PM by goat
    comments (7)
    rogeraf posted the 06/24/2026 at 02:11 PM
    GTA San Andreas pour moi en VR . J'ai encore un peu d'espoir
    goat posted the 06/24/2026 at 02:14 PM
    rogeraf j'ai oublié Half-Life 3 ????
    jenicris posted the 06/24/2026 at 02:15 PM
    Bienvenue à toi!
    fuji posted the 06/24/2026 at 02:27 PM
    FF7 revelation ,VF VI, Re veronica ,KH 4 , FF resonance
    giru posted the 06/24/2026 at 02:27 PM
    C'est Veronica maintenant, non plus Code Veronica Bienvenue sinon
    rogeraf posted the 06/24/2026 at 02:32 PM
    goat C'est une légende urbaine ce truc

    Ils vont nous sortir Half-Life Helix 2, et on va dire "tout ça pour ça"
    taiko posted the 06/24/2026 at 03:18 PM
    Halo combat evolved m'a fait aussi basculer mais depuis fin 360, on a largement eu le temps d'aller voir ce qui se fait ailleurs.
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