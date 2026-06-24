Tout d'abord merci pour l'acceptation et bonjour à tous joueur console depuis l'époque de la super Nintendo je vous partage mes attentes :

1: gears e day

2: GTA 6

3: fable

4: halo campaign evolved

5: code Veronica remake

Très impatient de voir le prochain halo quand je vois le travail effectué sur le remake sous unreal engine 5 , last night ou es tu ?

Intergalactique risque de choquer l'industrie

Voilà je suis essentiellement joueur Xbox (halo combat evolved m'a fait basculer) bon jeuxvideo à toutes et à tous, allez les bleus ????