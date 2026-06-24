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Steam Machine : Les fabricants de RAM ont imposé les prix à Valve



Valve affirme que les entreprises qui fabriquent de la RAM leur proposent un prix et que si elles refusent, elles « ne leur adressent plus jamais la parole ».

Dans une interview récente, Valve explique que lorsqu'elle achète de la mémoire PC auprès des quelques grandes entreprises qui la produisent à l'échelle mondiale, elle n'a pratiquement pas d'autre choix que d'accepter le prix proposé chaque mois, car toute tentative de négociation risquerait d'entraîner une rupture définitive du contrat avec les fabricants de DRAM.

La Steam Machine de Valve est en cours de lancement. Si ce mini-PC sous SteamOS représente une évolution intéressante du concept Steam Deck , son prix de plus de 1 000 $ en rebute plus d'un. L'une des principales raisons de ce prix de 1 050 $ pour la version de base de la Steam Machine est que les quelques entreprises produisant de la DRAM, composant essentiel de la plupart des ordinateurs, téléphones et consoles, limitent considérablement l'accès à cette mémoire pour les particuliers non affiliés aux géants du cloud et modifient leurs prix chaque mois. Valve a d'ailleurs affirmé lors d'une récente interview avec Gamers Nexus qu'il lui était impossible de conclure un contrat avec les fabricants de DRAM.

« Écoutez, il n'y a pas de contrat », a déclaré un employé de Valve. « Il n'y a rien du tout. Ces types-là… ils nous donnent un prix tous les mois, un truc du genre, et ils nous disent : “Vous pouvez en acheter autant”, et c'est oui ou non. Et si on dit non, ils ne nous reparlent plus jamais. »


En raison de l'offre limitée et des options de prix, certaines Steam Machines seront livrées avec une seule barrette de RAM de 16 Go tandis que d'autres seront livrées avec deux barrettes de RAM de 8 Go, ce qui n'est pas idéal, bien que Valve ait expliqué que lors de leurs tests, cela n'entraînait aucune différence notable de performances.

Cette situation, que certains internautes comparent à une opération d'extorsion menée par un réseau criminel organisé, complique la tâche de Valve et d'autres entreprises technologiques pour constituer des stocks ou établir des budgets précis pour des mois, voire des années à l'avance.

Mais les fabricants de DRAM comme Micron et Samsung semblent s'en moquer, car ils se concentrent désormais exclusivement sur la production et la fourniture de mémoire pour PC aux hyperscalers et aux centres de données spécialisés en IA . Ces clients achètent des quantités massives, des mois à l'avance, ce qui représente un modèle économique bien plus rentable. Certains fabricants de DRAM ont même tout simplement abandonné la production de mémoire grand public .

Il est important de noter que plusieurs de ces fabricants de DRAM ont été impliqués, il y a plus de 25 ans , dans l'un des plus vastes cartels d'entreprises illégales jamais démantelés par le gouvernement américain. Une information intéressante à retenir.

Comme le souligne Gamers Nexus, même une entreprise comme Gskill, qui se concentre presque exclusivement sur la fabrication de RAM pour les consommateurs, peine à s'approvisionner en composants, car elle n'est plus un acteur suffisamment important sur le marché par rapport à OpenAI. Il n'est donc pas surprenant que Valve ne puisse pas négocier de meilleurs tarifs ni davantage de mémoire vive.

Et cette situation ne semble pas près de s'améliorer, les entreprises continuant d'investir massivement dans l'IA et les centres de données. Préparez-vous donc à payer toujours plus cher vos ordinateurs et consoles dans un avenir proche. Et ne comptez pas sur les fabricants de DRAM chinois pour nous sortir de ce bourbier.
https://kotaku.com/valve-says-the-companies-making-ram-give-them-a-price-and-if-they-say-no-they-never-talk-to-us-again-2000709575
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    posted the 06/24/2026 at 12:44 PM by ouroboros4
    comments (21)
    altendorf posted the 06/24/2026 at 12:46 PM
    Ah bah les pauvres on va les plaindre maintenant. C'est le business les gars.
    ouroboros4 posted the 06/24/2026 at 12:47 PM
    altendorf Il ne pouvait pas en être autrement, malheureusement
    Ils n'ont aucune poids dans les négociations
    potion2swag posted the 06/24/2026 at 12:48 PM
    La posture du petit artisan.
    shambala93 posted the 06/24/2026 at 12:51 PM
    potion2swag
    Tu débarques pas comme Sony ou Apple qui ont un historique de vente de matériel phénoménal !
    shinz0 posted the 06/24/2026 at 12:52 PM
    Des Fabricants Chinois qui imposent ses prix à une entreprise US
    Le retour de bâton de la politique de Trump ?
    brook1 posted the 06/24/2026 at 12:52 PM
    Normal Valve, c'est le petit poucet pour l'instant, même MS ont de meilleurs prix.
    walterwhite posted the 06/24/2026 at 12:55 PM
    Et oui, ça s’appelle le pouvoir de négociation des clients, et là-dessus VALVE en tant qu’assembleur n’a aucun levier.
    supasaiyajin posted the 06/24/2026 at 12:58 PM
    Pour le coup, je ne comprends pas pourquoi vous tombez sur Valve.C'est cette mafia de la ram qui faut démanteler. Vivement que les chinois remettent de l'ordre.
    akinen posted the 06/24/2026 at 12:58 PM
    Dejà compris hier. Valva ne peut pas negocier comme Sony
    defcon5 posted the 06/24/2026 at 01:04 PM
    shinz0 Ce n'est pas la faute de Trump si les occidentaux ont délocalisés leurs usines en Chine, ces 30 ou 40 dernières années.
    newtechnix posted the 06/24/2026 at 01:10 PM
    "« Écoutez, il n'y a pas de contrat », a déclaré un employé de Valve. « Il n'y a rien du tout. Ces types-là… ils nous donnent un prix tous les mois, un truc du genre, et ils nous disent : “Vous pouvez en acheter autant”, et c'est oui ou non. Et si on dit non, ils ne nous reparlent plus jamais. »"

    ils sont un client de niche leur quantité ne sont pas folles comparés à d'autres et quand on pense déjà que Microsoft ou Sony doivent augmentés leur tarifs, fallait pas s'attendre à une surprise.

    Valve subit encore plus que les autres la situation.

    Le truc c'est qu'on imagine maintenant que cela puisse pousser Valve à sortir du hardware.
    newtechnix posted the 06/24/2026 at 01:12 PM
    Maintenant le gros truc qui devrait arriver c'est l'explosion de la bulle IA, quand un ou plusieurs acteurs devront jeter l'éponge faute de déboucher car là on est dans une course qui brûle du fric comme on jette du charbon dans une locomotive. Cela risque d'être d'une violence
    churos45 posted the 06/24/2026 at 01:19 PM
    Quand tu as le monopole tu fixes tes règles, et c'est ce que veut toute entreprise (même les éditeurs de jeux que tout le monde suce).
    Faut prendre soin de ses composants ou se trouver un bon job car en cas de défaillance, on risque soit de casquer sévère, soit de retourner sur du retrogaming
    5120x2880 posted the 06/24/2026 at 01:25 PM
    Ils ont imposé la DDR5 aussi ? Et les constructeurs ont imposé les SSD 2TB à 350€ ?
    liberty posted the 06/24/2026 at 01:29 PM
    5120x2880 bientôt Gabe va sortir de son nouveau Manoir a 70 millions de Dollars pour chialer que si ils avaient répercuté les pertes lié à la ventes de la console a 500 Dollars sur chaque jeu vendu sur la plateforme... Les joueurs auraient payé 1 centimes plus chère chaque des jeux.... Merci Valve pour votre manipulation, votre console moins puissante qu'une PS5 sortie en 2020 et votre tentative de victimisation. Deux mecs milliardaires contrôles une entreprise qui rapportent des milliards tout les ans... Et ont va nous expliquer que c'est des petits artisans qui ne savent pas comment negocier, répercuter les coûts...
    nyseko posted the 06/24/2026 at 01:32 PM
    Ils n'ont aucun intérêt à subventionner leur Steam Machine mais après s'être lancé là dedans, c'est clairement de l'amusement, du passe temps, comme ce que fait Google régulièrement.
    5120x2880 posted the 06/24/2026 at 01:33 PM
    liberty Niveau prix des jeux et service on est quand même très bien, et ils sont assez transparents, si t'as pas le pognon d'acheter leur daube, monte un PC, c'est eux mêmes qui le disent
    5120x2880 posted the 06/24/2026 at 01:34 PM
    Ils fournissent même l'OS à installer (spoiler : c'est de la merde aussi)
    maddox69 posted the 06/24/2026 at 01:41 PM
    Franchement, je me demande où tout ça va aller. Avant j'étais comme un fou à chaque génération, c'était de plus en plus beau, les bons étaient spectaculaires ! Maintenant, c'est surtout les prix qui le sont lol.
    1000 euros ça parait improbable. Curieux de voir si ça va marcher en tout cas.
    En plus je me posais la question, si tu te prend la machine sans manette, genre tu peux mettre ta manette ps5 dessus pas ?
    ouroboros4 posted the 06/24/2026 at 01:46 PM
    maddox69 oui sans soucis.
    Steam OS est compatible avec les manettes Xbox PS et Switch
    solarr posted the 06/24/2026 at 01:51 PM
    2x8 Go aussi rapide qu'1x16, pas sûr. Mais 2x16 seront toujours moins rapides que 4x8...

    Je pense que cette justification est née d'une vague de mécontentement. Au fait, Valve, pourrait-on savoir le GPU installé ?
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