Dans une interview récente, Valve explique que lorsqu'elle achète de la mémoire PC auprès des quelques grandes entreprises qui la produisent à l'échelle mondiale, elle n'a pratiquement pas d'autre choix que d'accepter le prix proposé chaque mois, car toute tentative de négociation risquerait d'entraîner une rupture définitive du contrat avec les fabricants de DRAM.La Steam Machine de Valve est en cours de lancement. Si ce mini-PC sous SteamOS représente une évolution intéressante du concept Steam Deck , son prix de plus de 1 000 $ en rebute plus d'un. L'une des principales raisons de ce prix de 1 050 $ pour la version de base de la Steam Machine est que les quelques entreprises produisant de la DRAM, composant essentiel de la plupart des ordinateurs, téléphones et consoles, limitent considérablement l'accès à cette mémoire pour les particuliers non affiliés aux géants du cloud et modifient leurs prix chaque mois. Valve a d'ailleurs affirmé lors d'une récente interview avec Gamers Nexus qu'il lui était impossible de conclure un contrat avec les fabricants de DRAM.En raison de l'offre limitée et des options de prix, certaines Steam Machines seront livrées avec une seule barrette de RAM de 16 Go tandis que d'autres seront livrées avec deux barrettes de RAM de 8 Go, ce qui n'est pas idéal, bien que Valve ait expliqué que lors de leurs tests, cela n'entraînait aucune différence notable de performances.Cette situation, que certains internautes comparent à une opération d'extorsion menée par un réseau criminel organisé, complique la tâche de Valve et d'autres entreprises technologiques pour constituer des stocks ou établir des budgets précis pour des mois, voire des années à l'avance.Mais les fabricants de DRAM comme Micron et Samsung semblent s'en moquer, car ils se concentrent désormais exclusivement sur la production et la fourniture de mémoire pour PC aux hyperscalers et aux centres de données spécialisés en IA . Ces clients achètent des quantités massives, des mois à l'avance, ce qui représente un modèle économique bien plus rentable. Certains fabricants de DRAM ont même tout simplement abandonné la production de mémoire grand public .Il est important de noter que plusieurs de ces fabricants de DRAM ont été impliqués, il y a plus de 25 ans , dans l'un des plus vastes cartels d'entreprises illégales jamais démantelés par le gouvernement américain. Une information intéressante à retenir.Comme le souligne Gamers Nexus, même une entreprise comme Gskill, qui se concentre presque exclusivement sur la fabrication de RAM pour les consommateurs, peine à s'approvisionner en composants, car elle n'est plus un acteur suffisamment important sur le marché par rapport à OpenAI. Il n'est donc pas surprenant que Valve ne puisse pas négocier de meilleurs tarifs ni davantage de mémoire vive.Et cette situation ne semble pas près de s'améliorer, les entreprises continuant d'investir massivement dans l'IA et les centres de données. Préparez-vous donc à payer toujours plus cher vos ordinateurs et consoles dans un avenir proche. Et ne comptez pas sur les fabricants de DRAM chinois pour nous sortir de ce bourbier.