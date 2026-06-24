Valve affirme que les entreprises qui fabriquent de la RAM leur proposent un prix et que si elles refusent, elles « ne leur adressent plus jamais la parole ».
Dans une interview récente, Valve explique que lorsqu'elle achète de la mémoire PC auprès des quelques grandes entreprises qui la produisent à l'échelle mondiale, elle n'a pratiquement pas d'autre choix que d'accepter le prix proposé chaque mois, car toute tentative de négociation risquerait d'entraîner une rupture définitive du contrat avec les fabricants de DRAM.
La Steam Machine de Valve est en cours de lancement. Si ce mini-PC sous SteamOS représente une évolution intéressante du concept Steam Deck , son prix de plus de 1 000 $ en rebute plus d'un. L'une des principales raisons de ce prix de 1 050 $ pour la version de base de la Steam Machine est que les quelques entreprises produisant de la DRAM, composant essentiel de la plupart des ordinateurs, téléphones et consoles, limitent considérablement l'accès à cette mémoire pour les particuliers non affiliés aux géants du cloud et modifient leurs prix chaque mois. Valve a d'ailleurs affirmé lors d'une récente interview avec Gamers Nexus qu'il lui était impossible de conclure un contrat avec les fabricants de DRAM.
« Écoutez, il n'y a pas de contrat », a déclaré un employé de Valve. « Il n'y a rien du tout. Ces types-là… ils nous donnent un prix tous les mois, un truc du genre, et ils nous disent : “Vous pouvez en acheter autant”, et c'est oui ou non. Et si on dit non, ils ne nous reparlent plus jamais. »
En raison de l'offre limitée et des options de prix, certaines Steam Machines seront livrées avec une seule barrette de RAM de 16 Go tandis que d'autres seront livrées avec deux barrettes de RAM de 8 Go, ce qui n'est pas idéal, bien que Valve ait expliqué que lors de leurs tests, cela n'entraînait aucune différence notable de performances.
Cette situation, que certains internautes comparent à une opération d'extorsion menée par un réseau criminel organisé, complique la tâche de Valve et d'autres entreprises technologiques pour constituer des stocks ou établir des budgets précis pour des mois, voire des années à l'avance.
Mais les fabricants de DRAM comme Micron et Samsung semblent s'en moquer, car ils se concentrent désormais exclusivement sur la production et la fourniture de mémoire pour PC aux hyperscalers et aux centres de données spécialisés en IA . Ces clients achètent des quantités massives, des mois à l'avance, ce qui représente un modèle économique bien plus rentable. Certains fabricants de DRAM ont même tout simplement abandonné la production de mémoire grand public .
Il est important de noter que plusieurs de ces fabricants de DRAM ont été impliqués, il y a plus de 25 ans , dans l'un des plus vastes cartels d'entreprises illégales jamais démantelés par le gouvernement américain. Une information intéressante à retenir.
Comme le souligne Gamers Nexus, même une entreprise comme Gskill, qui se concentre presque exclusivement sur la fabrication de RAM pour les consommateurs, peine à s'approvisionner en composants, car elle n'est plus un acteur suffisamment important sur le marché par rapport à OpenAI. Il n'est donc pas surprenant que Valve ne puisse pas négocier de meilleurs tarifs ni davantage de mémoire vive.
Et cette situation ne semble pas près de s'améliorer, les entreprises continuant d'investir massivement dans l'IA et les centres de données. Préparez-vous donc à payer toujours plus cher vos ordinateurs et consoles dans un avenir proche. Et ne comptez pas sur les fabricants de DRAM chinois pour nous sortir de ce bourbier.
Ils n'ont aucune poids dans les négociations
Tu débarques pas comme Sony ou Apple qui ont un historique de vente de matériel phénoménal !
Le retour de bâton de la politique de Trump ?
ils sont un client de niche leur quantité ne sont pas folles comparés à d'autres et quand on pense déjà que Microsoft ou Sony doivent augmentés leur tarifs, fallait pas s'attendre à une surprise.
Valve subit encore plus que les autres la situation.
Le truc c'est qu'on imagine maintenant que cela puisse pousser Valve à sortir du hardware.
Faut prendre soin de ses composants ou se trouver un bon job car en cas de défaillance, on risque soit de casquer sévère, soit de retourner sur du retrogaming
1000 euros ça parait improbable. Curieux de voir si ça va marcher en tout cas.
En plus je me posais la question, si tu te prend la machine sans manette, genre tu peux mettre ta manette ps5 dessus pas ?
Steam OS est compatible avec les manettes Xbox PS et Switch
Je pense que cette justification est née d'une vague de mécontentement. Au fait, Valve, pourrait-on savoir le GPU installé ?