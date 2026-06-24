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name : Rockstar Games

description : Ex-DMA Design, Rockstar Games est connu et adulé d'une grosse partie de la population joueuse pour une seule et bonne raison : Grand Theft Auto, c'est eux. Mais ce n'est pas avec cette série que le développeur a commencé son oeuvre à la fin des années 90, puisqu'on leur doit aussi le jeu culte Lemmings.