C'est une bombe qui vient d'être lâchée sur les réseaux et le site officiel de Rockstar : la version physique du jeu ne contiendrait même pas de disque, mais un simple flyer avec un code de téléchargement !
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posted the 06/24/2026 at 12:42 PM by obi69
Les superlatifs... Monte ta chaîne youtube si c'est pas fait
J'espère que ce flyer sera collector et que je pourrais l'encadrer dans mon salon
Ceux qui se réjouissent de tous ces choix de grosses boites qui veulent juste les fourrer feront moins les malins lorsque la prochaine étape dans le contrôle totale des licence sera d'empêcher le partage de compte. C’est comme ça que ça commence.
Malheureusement, certains editeurs ont souffert pour avoir proposer exactement la même chose.
Perso, ma ligne directrice n’a pas changée. Tant mon argent va au studio qui fait le jeu
Après pour le principe, c'est con j'avoue.
La question à poser à Rockstar :
- Puis-je revendre mon jeu ? y a-t-il une clause qui m'en empêche ?
Pour la jaquette et un boîtier plastique ?!
Pas de version physique avec disque ? Je boycotte !
GTA6 c'est les deux ? Ah... mais... c'est pas pareil... tu vois...
On peut très bien utiliser les deux et c'est toujours une bonne chose d'avoir le choix.
Après, si y a la map, c'est déjà ça, au point où on en est lol
Donc pourquoi s'offusquer de ça ?
C'est juste logique. Je râle de l'absence des vf et oui je vais le prendre.
Et si tout le monde râle et ralera encore d'une absence de vf sur les gta.
Refaites pas l'histoire