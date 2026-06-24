profile
Rockstar Games
23
Likers
name : Rockstar Games
description : Ex-DMA Design, Rockstar Games est connu et adulé d'une grosse partie de la population joueuse pour une seule et bonne raison : Grand Theft Auto, c'est eux. Mais ce n'est pas avec cette série que le développeur a commencé son oeuvre à la fin des années 90, puisqu'on leur doit aussi le jeu culte Lemmings.
official website : http://www.rockstargames.com/
profile
obi69
29
Likes
Likers
obi69
images and videos gallery
lifestream dashboard
channel
blog
friends
groups
articles : 1251
visites since opening : 2144674
obi69 > blog
all
Seisme : la version physique de GTA Vi juste avec un code
C'est une bombe qui vient d'être lâchée sur les réseaux et le site officiel de Rockstar : la version physique du jeu ne contiendrait même pas de disque, mais un simple flyer avec un code de téléchargement !




Gameforever - https://www.gameforever.fr/forum/viewtopic.php?p=55965#p55965
    tags :
    0
    Like
    Who likes this ?
    posted the 06/24/2026 at 12:42 PM by obi69
    comments (30)
    taiko posted the 06/24/2026 at 12:43 PM
    Séisme ? Mais qu'est-ce que tu racontes...
    Les superlatifs... Monte ta chaîne youtube si c'est pas fait
    rider288 posted the 06/24/2026 at 12:45 PM
    Dans ce cas faut baisser le prix du jeu en Physique, désolé mais 2 bout de papier, Jaquette et Code, ca vaut pas 80 balles, ou alors il y eu de l'inflation sur le prix du papier.
    oreillesal posted the 06/24/2026 at 12:47 PM
    Diantre, évitez ce genre d'information par temps de canicule, entre la sueur et les larmes les fanboys vont finir déshydratés et ce serait vraiment problematchike
    masharu posted the 06/24/2026 at 12:48 PM
    oreillesal Evites alors de venir sur Gamekyo, simple.
    obi69 posted the 06/24/2026 at 12:49 PM
    taiko envoi moins un lien mais tes articles de fonds et ta chaine, je sens que ca va m'aider à apprendre des trucs.
    shinz0 posted the 06/24/2026 at 12:49 PM
    "mais un simple flyer avec un code de téléchargement !"
    J'espère que ce flyer sera collector et que je pourrais l'encadrer dans mon salon
    captaintoad974 posted the 06/24/2026 at 12:59 PM
    Hâte de voir le nombre de roucoul pour qui d'un coup le téléchargement c'est pas si grave en faite
    churos45 posted the 06/24/2026 at 01:09 PM
    Du gâchis de plastique. S'ils voulaient éviter les leaks, un disque de licence aurait suffit et n'aurais quasiment rien coûté de plus.

    Ceux qui se réjouissent de tous ces choix de grosses boites qui veulent juste les fourrer feront moins les malins lorsque la prochaine étape dans le contrôle totale des licence sera d'empêcher le partage de compte. C’est comme ça que ça commence.
    akinen posted the 06/24/2026 at 01:10 PM
    Des millions de joueurs jouent quotidiennement à des jeux dispo uniquement en demat.

    Malheureusement, certains editeurs ont souffert pour avoir proposer exactement la même chose.

    Perso, ma ligne directrice n’a pas changée. Tant mon argent va au studio qui fait le jeu
    idd posted the 06/24/2026 at 01:14 PM
    C'était couru d'avance, le jeu va faire +100 Go au moins et comme il va nous occuper 10 ans, ça va nous éviter de lever nos fesses à chaque fois pour mettre un autre jeu à la place.
    Après pour le principe, c'est con j'avoue.
    gamjys posted the 06/24/2026 at 01:14 PM
    Pour moi, c’est vraiment une terrible nouvelle : je vois ça comme un signal fort. J’ai l’impression que ça marque la fin du support physique. Franchement, c’est un sale coup de Rockstar, je suis déçu. Le pire, c’est que je voulais d’abord acheter le jeu en démat, puis prendre une version physique après, juste pour garder le choix, parce que ça me plaît.
    solarr posted the 06/24/2026 at 01:19 PM
    Le jeu sera dispo gratos pour les anti-demat 48 heures avant au moins.

    La question à poser à Rockstar :

    - Puis-je revendre mon jeu ? y a-t-il une clause qui m'en empêche ?
    dono56 posted the 06/24/2026 at 01:19 PM
    J’espère une version physique avec disque 6 mois après sa sortie, sinon qu'ils aillent se faire foutre avec leur code in a box à 80 balles, si c'est ça je l'achèterai sur steam dans 5 ans en solde à 30 balles
    ducknsexe posted the 06/24/2026 at 01:19 PM
    J espère que dans la boîte physique ils ont rajouté un morceau de bois pour toucher le code de téléchargement
    icebergbrulant posted the 06/24/2026 at 01:20 PM
    Du coup, ça sert à quoi de pré-commander dès ce soir minuit une version dématérialisée déguisée en version physique ?!
    Pour la jaquette et un boîtier plastique ?!
    krusty79 posted the 06/24/2026 at 01:24 PM
    Je me demande si toutes les grandes bouches qui ont boycotté Alan Wake 2 auront les couilles de faire pareil avec celui-là...
    taiko posted the 06/24/2026 at 01:25 PM
    obi69 je peux pas te répondre, je suis encore sous le choc de ce séisme planétaire !
    5120x2880 posted the 06/24/2026 at 01:28 PM
    Vu la chiée de mise à jour que le jeu va se prendre, si il sortait en physique c'est comme si il y avait que la version alpha du jeu dessus
    gamerdome posted the 06/24/2026 at 01:31 PM
    Pas de version française dans tel ou tel jeu ? C'est scandaleux !
    Pas de version physique avec disque ? Je boycotte !

    GTA6 c'est les deux ? Ah... mais... c'est pas pareil... tu vois...
    nyseko posted the 06/24/2026 at 01:31 PM
    Boycott!!!!!

    thauvinho posted the 06/24/2026 at 01:33 PM
    Hâte de voir tout ceux qui vont crier au scandale, l'achter Day One quand même Vive le démat
    fiveagainstone posted the 06/24/2026 at 01:34 PM
    Le raccourci systématique de " vouloir une version physique" c'est être anti-démat, est complètement idiot.

    On peut très bien utiliser les deux et c'est toujours une bonne chose d'avoir le choix.
    ellegarden posted the 06/24/2026 at 01:35 PM
    Il ne m'intéressait déjà pas énormément, je ferai donc l'impasse pour le moment.
    aeris201 posted the 06/24/2026 at 01:35 PM
    gamerdome C’est trop ca
    maddox69 posted the 06/24/2026 at 01:44 PM
    Faut voir je pense. Si ça se trouve, ça sera 2 blueray comme RDR2, et avec de l'install en plus. Je pense que y a quand même une bonne partie du public qui aime les versions physique du jeu.
    Après, si y a la map, c'est déjà ça, au point où on en est lol
    taiko posted the 06/24/2026 at 01:45 PM
    gamerdome ben juste un jeu qui aura encore surement 10 ans d'avance comme red dead 2 et qui est un peu une obligation pour tout passionné de jv qui se respecte pour découvrir ce que l'on peut faire avec autant de fric, de temps de dev bref de moyens. C'est hors norme.
    Donc pourquoi s'offusquer de ça ?
    C'est juste logique. Je râle de l'absence des vf et oui je vais le prendre.
    Et si tout le monde râle et ralera encore d'une absence de vf sur les gta.
    Refaites pas l'histoire
    aeris201 posted the 06/24/2026 at 01:53 PM
    icebergbrulant C’est pas Grand Theft Auto 6, c’est Grand Theft Zero Disque
    junaldinho posted the 06/24/2026 at 01:53 PM
    Version Xbox et je le referais plus tard sur la Helix
    iglooo posted the 06/24/2026 at 01:55 PM
    La vénération de l'entreprise et de la marge...
    solarr posted the 06/24/2026 at 01:57 PM
    iglooo
    bold
    italic
    underline
    url
    link
    smilies list
    citer un membre
    Copyright © 2008 - 2020 Gamekyo