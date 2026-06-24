Avec les nouveaux screenshots qui sont sorti aujourd'hui, on peut désormais faire une petite comparaison avec la maison de Jason dans GTA VI dans le second trailer et un screenshot sorti aujourd'hui :Ce screenshot provient du second trailer de GTA VI et c'est bien évidement une cutscene faite avec le moteur du jeu :Et voici un screenshot sorti aujourd'hui par Rockstar qui semble être In-game :Alors forcément les plans et l'heure de la journée ne sont pas similaire mais c'est toujours intéressant à voir.