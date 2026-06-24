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Grand Theft Auto VI
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name : Grand Theft Auto VI
platform : Playstation 5
editor : Rockstar Games
developer : Rockstar Games
genre : action
other versions : PC - Xbox Series X
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kaiserstark
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Petite comparaison Cutscene versus In-game pour GTA VI
Avec les nouveaux screenshots qui sont sorti aujourd'hui, on peut désormais faire une petite comparaison avec la maison de Jason dans GTA VI dans le second trailer et un screenshot sorti aujourd'hui :

Ce screenshot provient du second trailer de GTA VI et c'est bien évidement une cutscene faite avec le moteur du jeu :



Et voici un screenshot sorti aujourd'hui par Rockstar qui semble être In-game :



Alors forcément les plans et l'heure de la journée ne sont pas similaire mais c'est toujours intéressant à voir.
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    posted the 06/24/2026 at 11:00 AM by kaiserstark
    comments (21)
    syst59 posted the 06/24/2026 at 11:08 AM
    Je trouve ça un peu décevant Sur le screen en tout cas, à voir ingame bien sûr
    rogeraf posted the 06/24/2026 at 11:10 AM
    Le niveau de détails de ce jeu va etre dingue
    rocan posted the 06/24/2026 at 11:11 AM
    Franchement difficile de se prononcer, la luminosité est très différente, couleurs aussi.. ça ne m'apparaît pas si différent que ça
    zanpa posted the 06/24/2026 at 11:19 AM
    C’est plus saturé sur le trailer et il y a tout la gestion de light et de ombres qui sont différente + pas de flaque en RT

    Je pense que c’est la version pc en haut version console en bas
    brook1 posted the 06/24/2026 at 11:22 AM
    J'ai hâte de voir le rendu de la PS5 pro
    kaiserstark posted the 06/24/2026 at 11:26 AM
    zanpa C'était précisé que le second trailer était capturé sur PS5.
    tripy73 posted the 06/24/2026 at 11:29 AM
    rocan : yep c'est aussi ce que je me suis dit, côté teinte de la lumière, c'est impossible de comparer. Par contre j'ai l'impression qu'ils ont réduit la quantité d'éléments affichés, les touffes d'herbes au sol ont l'air d'avoir disparu sur le screen partagé aujourd'hui.
    aeris201 posted the 06/24/2026 at 11:32 AM
    Ca peut tourner sur Switch 2 a l'aise
    cyr posted the 06/24/2026 at 11:35 AM
    tripy73 en même temps qui etais assez naïf pour croire que le premier trailer etais réellement le jeux.......bullshit quand tu nous tiens
    Et a 30 fps......
    rogeraf posted the 06/24/2026 at 11:35 AM
    aeris201
    cyr posted the 06/24/2026 at 11:38 AM
    tripy73 et plus je regarde et plus je remarque que c'est pas la même chose. Peut-être la version pc ressemblera au premier trailler pour les meilleurs configue, et les consoleux devront se contenter du rendu de la deuxième image.....
    skuldleif posted the 06/24/2026 at 11:41 AM
    on va se taper un downgrade
    korou posted the 06/24/2026 at 11:41 AM
    aeris201 tu nous les brises avec ta Switch…
    tripy73 posted the 06/24/2026 at 11:41 AM
    cyr : on verra sur la version finale, mais perso j'ai jamais pris les trailers comme référence et restera à voir les performances sur les différentes consoles, en espérant que s'il tourne à 30fps ce sera de façon stable et pas avec des grosses chutes à moins de 20fps...
    jeanouillz posted the 06/24/2026 at 11:42 AM
    zanpa toujours pas de version PC annoncé
    gasmok2 posted the 06/24/2026 at 11:54 AM
    Angle différent, temps de la journée et luminosité différente aussi.
    Pour le reste je trouve ça assez proche du trailer.

    On verra bien le jeu entre les mains.

    Mais on va se taper une tonne de comparaisons à la sortie avec des banalités évidentes: "oooh la version PS5 Pro tourne mieux que sur XSX...."
    Je m'y prépare dès à présent
    zekk posted the 06/24/2026 at 11:59 AM
    gasmok2
    marcus62 posted the 06/24/2026 at 12:05 PM
    C’est décidé. Je vais remplacer ma PS5 Fat par la Pro d’ici la fin de l’année pour jouer à GTA VI dans les meilleures conditions possibles.

    aeris201 : Comme RDR 2 sur Switch 2 ?
    ouken posted the 06/24/2026 at 12:12 PM
    Le dowgrade vas être pas mal
    shambala93 posted the 06/24/2026 at 12:18 PM
    korou
    C’est le plus gros troll du site et je ne sais pas pourquoi il est toujours là .
    Certains ont sauté pour moins que ça !
    taiko posted the 06/24/2026 at 01:47 PM
    marcus62 va voir sur ton play store et tu trouveras un accès anticipé pour jouer à rdr2 sur téléphone et tablette.
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