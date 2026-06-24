Avec les nouveaux screenshots qui sont sorti aujourd'hui, on peut désormais faire une petite comparaison avec la maison de Jason dans GTA VI dans le second trailer et un screenshot sorti aujourd'hui :
Ce screenshot provient du second trailer de GTA VI et c'est bien évidement une cutscene faite avec le moteur du jeu :
Et voici un screenshot sorti aujourd'hui par Rockstar qui semble être In-game :
Alors forcément les plans et l'heure de la journée ne sont pas similaire mais c'est toujours intéressant à voir.
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posted the 06/24/2026 at 11:00 AM by kaiserstark
Je pense que c’est la version pc en haut version console en bas
Et a 30 fps......
Pour le reste je trouve ça assez proche du trailer.
On verra bien le jeu entre les mains.
Mais on va se taper une tonne de comparaisons à la sortie avec des banalités évidentes: "oooh la version PS5 Pro tourne mieux que sur XSX...."
Je m'y prépare dès à présent
aeris201 : Comme RDR 2 sur Switch 2 ?
C’est le plus gros troll du site et je ne sais pas pourquoi il est toujours là .
Certains ont sauté pour moins que ça !