01. Super Mario 64
02. GoldenEye 007
03. Mario Kart 64
04. The Legend of Zelda: Ocarina of Time
05. Super Smash Bros.
06. Pokémon Stadium
07. Diddy Kong Racing
08. Star Fox 64
09. Donkey Kong 64
10. Pokémon Snap
11. Star Wars: Shadows of the Empire
12. Wave Race 64
13. WCW/nWo Revenge
14. The Legend of Zelda: Majora’s Mask
15. Banjo-Kazooie
16. Star Wars: Episode I Racer
17. Cruis’n USA
18. Tony Hawk’s Pro Skater
19. Star Wars: Rogue Squadron
20. Perfect Dark
21. Turok 2: Seeds of Evil
22. WCW vs. nWo: World Tour
23. Yoshi’s Story
24. Mario Party 2
25. 1080° Snowboarding
26. Mario Party
27. Namco Museum 64
28. WWF No Mercy
29. WWF WrestleMania 2000
30. Turok: Dinosaur Hunter
31. 007: The World Is Not Enough
32. WWF War Zone
33. NBA Courtside: Kobe Bryant
34. Pokémon Stadium 2
35. NFL Blitz
36. NFL Quarterback Club 98
37. NASCAR 99
38. South Park
39. Hey You, Pikachu!
40. Madden NFL 99
41. Banjo-Tooie
42. Madden Football 64
43. Jet Force Gemini
44. Mario Tennis
45. Ken Griffey Jr.’s Baseball
46. Mario Party 3
47. Mission: Impossible
48. Mortal Kombat Trilogy
49. Glover
50. Toy Story 2: Buzz Lightyear to the Rescue!
51. Army Men: Sarge’s Heroes
52. Excitebike 64
53. Kirby 64: The Crystal Shards
54. Knockout Kings 2000
55. WCW Mayhem
56. San Francisco Rush
57. Mario Golf
58. Paper Mario
59. Killer Instinct Gold
60. Madden NFL 2001
61. Cruis’n World
62. NFL Quarterback Club 99
63. Tony Hawk’s Pro Skater 2
64. Pilotwings 64
65. Madden NFL 2000
66. WWF Attitude
67. Mortal Kombat 4
68. NFL Blitz 2000
69. Conker’s Bad Fur Day
70. LEGO Racers
71. Bomberman 64
72. Wayne Gretzky’s 3D Hockey ’98
73. Waialae Country Club: True Golf Classics
74. NASCAR 2000
75. A Bug’s Life
76. NBA Hangtime
77. F1 World Grand Prix
78. Extreme-G
79. Ready 2 Rumble Boxing
80. Tom Clancy’s Rainbow Six
81. F-Zero X
82. NBA Live 99
83. Castlevania
84. All-Star Baseball 99
85. Gauntlet Legends
86. Spider-Man
87. NBA Live 2000
88. Rugrats: Scavenger Hunt
89. Madden NFL 2002
90. Rayman 2: The Great Escape
91. Resident Evil 2
92. Rugrats in Paris: The Movie
93. Beetle Adventure Racing!
94. Blast Corps
95. Quest 64
96. Doom 64
97. NHL 99
98. NFL Quarterback Club 2000
99. Mickey’s Speedway USA
100. Pokémon Puzzle League
101. All-Star Baseball 2000
102. Rampage: World Tour
103. Duke Nukem 64
104. Rush 2: Extreme Racing USA
105. Army Men: Sarge’s Heroes 2
106. NFL Blitz 2001
107. Dr. Mario 64
108. Superman 64
109. Top Gear Rally
110. Mortal Kombat Mythologies: Sub-Zero
111. Ridge Racer 64
112. Extreme-G 2
113. BattleTanx: Global Assault
114. Scooby-Doo! Classic Creep Capers
115. NHL Breakaway 98
116. Power Rangers: Lightspeed Rescue
117. Turok: Rage Wars
118. Tetrisphere
119. Wipeout 64
120. Automobili Lamborghini
121. Bomberman Hero
122. Triple Play 2000
123. Off Road Challenge
124. BattleTanx
125. Bass Hunter 64
126. NBA In the Zone ’99
127. Vigilante 8
128. NBA Jam 99
129. Harvest Moon 64
130. Mischief Makers
131. Hot Wheels Turbo Racing
132. Monster Truck Madness 64
133. Quake II
134. Top Gear Overdrive
135. Forsaken 64
136. NBA Showtime: NBA on NBC
137. Wayne Gretzky’s 3D Hockey
138. Jeremy McGrath Supercross 2000
139. Supercross 2000
140. Xena: Warrior Princess – The Talisman of Fate
141. War Gods
142. Ken Griffey Jr.’s Slugfest
143. The New Tetris
144. Command & Conquer
145. All-Star Baseball 2001
146. Star Wars Episode I: Battle for Naboo
147. Nightmare Creatures
148. Duke Nukem: Zero Hour
149. Armorines: Project S.W.A.R.M.
150. Fox Sports College Hoops ’99
151. Multi Racing Championship
152. Wheel of Fortune (1997)
153. Gex: Enter the Gecko
154. NBA Courtside 2 featuring Kobe Bryant
155. Road Rash 64
156. South Park: Chef’s Luv Shack
157. Midway’s Greatest Arcade Hits Volume 1
158. Paperboy 64
159. Ready 2 Rumble Boxing 2
160. Army Men: Air Combat
161. Shadow Man
162. ECW Hardcore Revolution
163. Ms. Pac-Man: Maze Madness
164. Rampage 2: Universal Tour
165. WCW Nitro
166. Monopoly
167. Gex 3: Deep Cover Gecko
168. Cruis’n Exotica
169. ClayFighter 63⅓
170. WinBack: Covert Operations
171. San Francisco Rush 2049
172. Twisted Edge Snowboarding
173. Tigger’s Honey Hunt
174. Disney’s Tarzan
175. South Park Rally
176. Hybrid Heaven
177. Body Harvest
178. Snowboard Kids
179. Mega Man 64
180. FIFA Soccer 97
181. Quake 64
182. Hexen
183. Elmo’s Number Journey
184. Nagano Winter Olympics ’98
185. AeroFighters Assault
186. Mace: The Dark Age
187. FIFA: Road to World Cup 98
188. World Cup 98
189. Magical Tetris Challenge
190. Elmo’s Letter Adventure
191. Re-Volt
192. World Driver Championship
193. Space Invaders
194. Destruction Derby 64
195. Tom and Jerry in Fists of Furry
196. The Powerpuff Girls: Chemical X-Traction
197. Asteroids Hyper 64
198. StarCraft 64
199. Buck Bumble
200. California Speed