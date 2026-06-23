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Mafia : The Old Country
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name : Mafia : The Old Country
platform : PC
editor : Take Two Interactive
developer : N.C
genre : action-aventure
other versions : Xbox Series X - Playstation 5
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yanssou
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Une extension pour Mafia The Old Country


Une annonce qui a été plus ou moins éclipsé par d'autres lors du Summer Game Fest, Mafia The Old Country aura donc droit à une extension qui prolongera l'histoire d'Enzo.

Au programme deux missions inédites au coté d'un certain Ennio Salieri, personnage central du premier mafia, l’expérience de jeu sera enrichi par de nouveaux lieux, armes et collectibles à récupérer, Hangar 13 rajoutera également du contenu inédit dans le mode circulation libre.

Cette extension sortira le 14 août sur les plates-formes concerné au prix de 10 €.
https://www.youtube.com/watch?v=Fy7e9xqesX0
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    posted the 06/23/2026 at 10:20 PM by yanssou
    comments (1)
    walterwhite posted the 06/23/2026 at 10:25 PM
    Beaucoup aimé le jeu de base c’est donc tour naturellement que je vais me laisser tenter par cette extension
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