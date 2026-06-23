Une annonce qui a été plus ou moins éclipsé par d'autres lors du Summer Game Fest, Mafia The Old Country aura donc droit à une extension qui prolongera l'histoire d'Enzo.



Au programme deux missions inédites au coté d'un certain Ennio Salieri, personnage central du premier mafia, l’expérience de jeu sera enrichi par de nouveaux lieux, armes et collectibles à récupérer, Hangar 13 rajoutera également du contenu inédit dans le mode circulation libre.



Cette extension sortira le 14 août sur les plates-formes concerné au prix de 10 €.