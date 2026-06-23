Initialement prévu pour l'automne de cette année, Lords of The Falen II sortira finalement durant le premier trimestre 2027
Au fil du développement, nous avons collaboré étroitement avec l'équipe de retour sur le gameplay, un groupe dévoué de vétérans chevronnés des jeux de type Souls au sein de notre équipe créative de lancement. Leurs précieux commentaires, associés à la vision de l'équipe, ont permis d'identifier des pistes d'amélioration significatives pour affiner et enrichir l'expérience globale.
Ces améliorations bénéficieront de temps supplémentaire d'intégration, d'itération et de peaufinage, permettant à l'équipe de fournir la meilleure qualité possible dès le lancement.
Cette nouvelle période de sortie positionne également stratégiquement Lords of the Fallen II en dehors de la période des fêtes, période de forte concurrence, garantissant ainsi au jeu l'attention qu'il mérite.
L'équipe est plus que jamais motivée par l'accueil enthousiaste réservé à nos dernières annonces et se concentre pleinement sur la création d'un RPG d'action dark fantasy exceptionnel, digne successeur de la franchise Lords of the Fallen .
Nous sommes reconnaissants de la passion, des retours et du soutien constants de notre communauté et nous avons hâte de partager davantage d'informations dans les mois à venir.
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posted the 06/23/2026 at 07:25 PM by ouroboros4