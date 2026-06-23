Papa geek metalleux quarantenaire fan de Beat'em all.
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Ces jeux qui vous ont fait…
…casser une manette, un clavier ou autre…

Je suis actuellement sur Trials Rising d’Ubisoft et le jeu peut parfois mettre mes nerfs à rude épreuve.
Et le premier truc que t’as sous la main, c’est ta manette sur laquelle tu veux te défouler…
Heureusement, je ne suis jamais passé à l’acte ( 80 balles une manette quand même faut pas deconner XD )
Pour ceux à qui c’est arrivé, vous pouvez vous confier, on jugera pas, quel jeu vous a poussé à commettre l’irréparable ?

J’ai le souvenir du dernier boss de Metalgear Rising qui aurait pu me faire craquer aussi ^^
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    posted the 06/23/2026 at 11:06 AM by janolife
    comments (5)
    pharrell posted the 06/23/2026 at 11:32 AM
    Si le jeu me saoule parce que trop dur, je meurs trop souvent, je laisse tomber.

    Du coup je pense que le/les jeux qui m'ont fait le plus pêter les manettes ce sont les FIFA... Clairement...

    C'est pour ça que j'air totalement arrêté la série ! Ca me rendait trop dingue.
    gasmok2 posted the 06/23/2026 at 11:32 AM
    La seule fois de ma vie ou j'ai jeté une manette ça aété un passage de God of War 1 sur PS2.....le passage ou tu devrais tous les ennemis dans un temps imparti ou sinon le sol s'ouvre et tu tombes......
    syoshu posted the 06/23/2026 at 11:33 AM
    Jamais, pourtant j'ai joué a des jeux comme LOL en classé, réputé comme étant le plus toxique et rageant, mais non, ça a plutôt l'effet inverse et de me faire rire quand j'en vois d'autres s'énerver sur un jeu. Pareil pour ceux aui veulent se rendre apres la moindre erreur... Rien de plus plaisant qu'une partie qui dure 45min où tout le monde arrive full stuff, c'est là que ça devient marrant.
    hypermario posted the 06/23/2026 at 12:09 PM
    Track and fields
    victornewman posted the 06/23/2026 at 12:19 PM
    Soul Blade PS1 manette finie au marteau
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