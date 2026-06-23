…casser une manette, un clavier ou autre…
Je suis actuellement sur Trials Rising d’Ubisoft et le jeu peut parfois mettre mes nerfs à rude épreuve.
Et le premier truc que t’as sous la main, c’est ta manette sur laquelle tu veux te défouler…
Heureusement, je ne suis jamais passé à l’acte ( 80 balles une manette quand même faut pas deconner XD )
Pour ceux à qui c’est arrivé, vous pouvez vous confier, on jugera pas, quel jeu vous a poussé à commettre l’irréparable ?
J’ai le souvenir du dernier boss de Metalgear Rising qui aurait pu me faire craquer aussi ^^
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posted the 06/23/2026 at 11:06 AM by janolife
Du coup je pense que le/les jeux qui m'ont fait le plus pêter les manettes ce sont les FIFA... Clairement...
C'est pour ça que j'air totalement arrêté la série ! Ca me rendait trop dingue.