…casser une manette, un clavier ou autre…



Je suis actuellement sur Trials Rising d’Ubisoft et le jeu peut parfois mettre mes nerfs à rude épreuve.

Et le premier truc que t’as sous la main, c’est ta manette sur laquelle tu veux te défouler…

Heureusement, je ne suis jamais passé à l’acte ( 80 balles une manette quand même faut pas deconner XD )

Pour ceux à qui c’est arrivé, vous pouvez vous confier, on jugera pas, quel jeu vous a poussé à commettre l’irréparable ?



J’ai le souvenir du dernier boss de Metalgear Rising qui aurait pu me faire craquer aussi ^^