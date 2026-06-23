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L'importance du rétro gaming.
Connaissez vous vos jeux fait par coeur ?

La plupart hormis quelques jeux non.

Vous avez tout les souvenirs de tout les jeux fait ? d'une expérience, de l'histoire pour chacun.. ? ..non je ne pense pas .


J'ai relancé la Nintendo DS le temps d'un journée, j'ai refait un jeu Wario et relancé Dragon Quest 5 que j'ai pas touché depuis 18 ans je pense.
Je ne me rappelais aucunement de l'histoire. De la map... Wario est vraiment fun, même wtf.

En réalité les JV c'est comme les Films. Ils nous arrivent tous de revoir un film parce qu'on l'aime et qu'on le connaît par cœur, ou parce qu'on a un très bon souvenir qu'on veut revivre, ou partager.

Franchement c'est quand même génial les jeux vidéo. Après plusieurs années relancer un jeu, une console, découvrir une pépite ou la redécouvrir.

Entre l'émulation, les vieux matos pas contrôlé par la spéculation qui ne coûte pas très chère, si vous vous ennuyez revivez les anciennes expérience, elles sont très bien et moins chère que les nouveaux jeux....

Entre les jeux en promo, l'occasion, l'émulation... On a quand même dans ce milieu rien pour s'ennuyer.

Ils vous arrives de vous relancer dans des vieux jeux ?
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    posted the 06/23/2026 at 10:40 AM by liberty
    comments (11)
    jobiwan posted the 06/23/2026 at 10:47 AM
    Sauf que parfois, certaines choses valent mieux de les laisser en tant que 'bons' souvenirs.
    teel posted the 06/23/2026 at 10:48 AM
    J'ai toujours envie de me refaire les Fire Emblem, bon après ça aide que ce sont des jeux qui ont une très grande rejouabilité.
    Mais c'est un vrai bonheur à chaque fois de relancer chaque opus et de faire les choses différemment ( jouer dans des modes de difficulté différents, entraîner des persos différents, essayer de nouvelles stratégies etc)
    Je crois que je pourrai pendant de longues années ne jouer qu'à Fire Emblem.
    Et puis le jeu a 16 opus cannonique ( ils sont tous excellent ( a part les deux sur nes qui ont trop mal viellit ) , même ceux qui pêchent en terme de scenar (fate et engage) sont fantastique en terme de gameplay )
    Et si je rajoute à ça tous les JRPG qui existent, je pourrai jouer qu'à des jeux rétro toute ma vie je pense.
    teel posted the 06/23/2026 at 10:51 AM
    *et puis la série a 16 opus
    kameofever posted the 06/23/2026 at 10:57 AM
    C'est important de redécouvrir l'âge d'or des jeux vidéos.
    Aujourd'hui Sony et encore davantage Nintendo misent tout sur les remasters/remakes car ils n'ont plus ce talent qui permettait chaque année d'avoir une ribambelle de hits.
    Aujourd'hui les deux principaux constructeurs sont plus performants pour augmenter leur chiffre d'affaires que pour sortir des jeux de qualité.
    C'est triste...
    solarr posted the 06/23/2026 at 11:06 AM
    on me connaît déjà pour jouer encore à mes anciens AMIGA et AMSTRAD et consoles aussi.
    oss137 posted the 06/23/2026 at 11:15 AM
    Perso j'ai une PSP, que je découvre totalement, ne l'ayant pas eu à l'époque, et il m'arrive très souvent d'être épaté, parce qu'elle est capable de sortir . Et j'ai m'a 360 plein de jeux que j'ai pas découvert à l'époque où que je n'ai jamais fini , et c'est une sensation incroyable de découvrir des vieux jeux, surtout quand ils sont bon
    nicoliafox posted the 06/23/2026 at 11:43 AM
    Je refais trés trés peu des anciens jeux. Ce qui me pose une grande question, car je collectionne des centaines de jeux...pour RIEN. Si le jeu est remaké ou remasterisé, je le refais avec plaisir par contre....Et donc je rachète des exemplaires. Certaines expériences d'époque sont un peu trop dure a reproduire maintenant sans l'écran cathodique, ou trop exigentes manettes en main. J'ai assez donné a l'époque, filez moi des points de sauvegardes auto et du confort.
    angelsduck posted the 06/23/2026 at 11:44 AM
    C'est aussi pour ca que les portages, remastered, remake fonctionnent aussi bien. Il y a le souvenir que le titre nous à plut, mais il y a des détails qui ne sont plus là, donc c'est une sorte de pèlerinage facile et confortable.
    liberty posted the 06/23/2026 at 11:46 AM
    teel oui c'est possible, il y a assez de jeux pour une vie. Tu parles opus nes mais depuis le temps ils sont remake sur DS et 3DS je crois donc quand même du rétro gaming lol.
    jobiwan oui il y a toujours des jeux qui ont mal vieilli, perso c'est les premier jeu 3D genre Tomb raider que je trouve trop chiant a jouer.
    kameofever mais où sont les équipes derrière tout les anciens chef d'oeuvre ? Plus de talent.
    nicoliafox je comprends, mais et sur les consoles portable ?
    oss137 d'ailleurs merci a Microsoft pour le traitement des jeux 360 et première Xbox toujours jouable sur les consoles Xbox d'aujourd'hui.
    angelsduck oui sûrement, et retrouver dans une meilleure condition (genre xo plus facile, difficulté réévalués... )
    masharu posted the 06/23/2026 at 12:36 PM
    Le retro-gaming c'est aussi et surtout l'achat de jeux des précédentes générations, mes 2 dernières acquisitions sont Lollipop Chainsaw et Ninja Gaiden 3 Razor's Edge sur X360.
    oss137 posted the 06/23/2026 at 12:58 PM
    liberty oui c'est un vrai régal se refaire par exemple les splinter cell en 4k, sans payer de surcoût, c'est top sans compter sur le fos boost sur série x
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