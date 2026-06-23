Connaissez vous vos jeux fait par coeur ?



La plupart hormis quelques jeux non.



Vous avez tout les souvenirs de tout les jeux fait ? d'une expérience, de l'histoire pour chacun.. ? ..non je ne pense pas .





J'ai relancé la Nintendo DS le temps d'un journée, j'ai refait un jeu Wario et relancé Dragon Quest 5 que j'ai pas touché depuis 18 ans je pense.

Je ne me rappelais aucunement de l'histoire. De la map... Wario est vraiment fun, même wtf.



En réalité les JV c'est comme les Films. Ils nous arrivent tous de revoir un film parce qu'on l'aime et qu'on le connaît par cœur, ou parce qu'on a un très bon souvenir qu'on veut revivre, ou partager.



Franchement c'est quand même génial les jeux vidéo. Après plusieurs années relancer un jeu, une console, découvrir une pépite ou la redécouvrir.



Entre l'émulation, les vieux matos pas contrôlé par la spéculation qui ne coûte pas très chère, si vous vous ennuyez revivez les anciennes expérience, elles sont très bien et moins chère que les nouveaux jeux....



Entre les jeux en promo, l'occasion, l'émulation... On a quand même dans ce milieu rien pour s'ennuyer.



Ils vous arrives de vous relancer dans des vieux jeux ?