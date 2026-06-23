Connaissez vous vos jeux fait par coeur ?
La plupart hormis quelques jeux non.
Vous avez tout les souvenirs de tout les jeux fait ? d'une expérience, de l'histoire pour chacun.. ? ..non je ne pense pas .
J'ai relancé la Nintendo DS le temps d'un journée, j'ai refait un jeu Wario et relancé Dragon Quest 5 que j'ai pas touché depuis 18 ans je pense.
Je ne me rappelais aucunement de l'histoire. De la map... Wario est vraiment fun, même wtf.
En réalité les JV c'est comme les Films. Ils nous arrivent tous de revoir un film parce qu'on l'aime et qu'on le connaît par cœur, ou parce qu'on a un très bon souvenir qu'on veut revivre, ou partager.
Franchement c'est quand même génial les jeux vidéo. Après plusieurs années relancer un jeu, une console, découvrir une pépite ou la redécouvrir.
Entre l'émulation, les vieux matos pas contrôlé par la spéculation qui ne coûte pas très chère, si vous vous ennuyez revivez les anciennes expérience, elles sont très bien et moins chère que les nouveaux jeux....
Entre les jeux en promo, l'occasion, l'émulation... On a quand même dans ce milieu rien pour s'ennuyer.
Ils vous arrives de vous relancer dans des vieux jeux ?
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posted the 06/23/2026 at 10:40 AM by liberty
Mais c'est un vrai bonheur à chaque fois de relancer chaque opus et de faire les choses différemment ( jouer dans des modes de difficulté différents, entraîner des persos différents, essayer de nouvelles stratégies etc)
Je crois que je pourrai pendant de longues années ne jouer qu'à Fire Emblem.
Et puis le jeu a 16 opus cannonique ( ils sont tous excellent ( a part les deux sur nes qui ont trop mal viellit ) , même ceux qui pêchent en terme de scenar (fate et engage) sont fantastique en terme de gameplay )
Et si je rajoute à ça tous les JRPG qui existent, je pourrai jouer qu'à des jeux rétro toute ma vie je pense.
Aujourd'hui Sony et encore davantage Nintendo misent tout sur les remasters/remakes car ils n'ont plus ce talent qui permettait chaque année d'avoir une ribambelle de hits.
Aujourd'hui les deux principaux constructeurs sont plus performants pour augmenter leur chiffre d'affaires que pour sortir des jeux de qualité.
C'est triste...
jobiwan oui il y a toujours des jeux qui ont mal vieilli, perso c'est les premier jeu 3D genre Tomb raider que je trouve trop chiant a jouer.
kameofever mais où sont les équipes derrière tout les anciens chef d'oeuvre ? Plus de talent.
nicoliafox je comprends, mais et sur les consoles portable ?
oss137 d'ailleurs merci a Microsoft pour le traitement des jeux 360 et première Xbox toujours jouable sur les consoles Xbox d'aujourd'hui.
angelsduck oui sûrement, et retrouver dans une meilleure condition (genre xo plus facile, difficulté réévalués... )