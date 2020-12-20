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Crimson Desert
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name : Crimson Desert
platform : Playstation 5
editor : Pearl Abyss
developer : Pearl Abyss
genre : action-aventure
other versions : PC - Xbox Series X
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Question réglages PS5 PRO
Petite question pour les possesseurs de PS5 PRO :
Je suis passé sur PS5 PRO récemment car j'avais trop de ralentissements sur Crimson Desert dans certaines zones sur PS5, et j'ai surtout bénéficié d'une offre intéressante.
J'avoue être mitigé sur le changement. Sur les deux consoles je joue en mode équilibré.
Je n'ai plus de ralentissements sur PS5 PRO, c'est cool car c'était le but, par contre j'ai du pop-in de malade à une très faible distance, chose que je n'avais pas du tout sur PS5.
J'ai les réglages du PSSR à 100%. J'ai une LG OLED 55 pouces donc j'ai aussi le mode 120hz activé.
Il y a même les décors qui souvent se déforment juste devant mon personnage. J'ai l'impression que c'est dû au PSSR, mais je ne suis pas sûr.
D'où ma question. Quels sont vos réglages sur ce jeu ? Et comment éviter ce pop-in qui nuit vraiment à l'immersion ?
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    kisukesan
    posted the 06/23/2026 at 08:41 AM by sk8mag
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