Certaines Steam Machines sont équipées d'une seule barrette de 16 Go de mémoire DDR5 au lieu de deux de 8 Go en raison de problèmes d'approvisionnement. Le mode monocanal peut entraîner une baisse de performances sur certains jeux.Le problème principal résidait dans l'indisponibilité des barrettes de mémoire DDR5 de 8 Go au format SODIMM, compatible avec les ordinateurs portables, lorsque Valve a voulu s'approvisionner en quantités suffisantes pour le projet. Voici ce qu'explique Aldehayyat :« Il était littéralement impossible d'acheter des barrettes de 8 Go, du moins dans les quantités que nous recherchions. La demande s'explique principalement par le fait que tout le monde privilégie le stockage, plus rentable, ce qui a entraîné une réorientation de la production vers cette solution. »De ce fait, l'entreprise n'a eu d'autre choix que d'opter pour une unique barrette de 16 Go de DDR5-5600, produite en plus grande quantité. Cette décision a un impact direct sur les performances de la Steam Machine, même si Aldehayyat souligne que les deux configurations sont « assez comparables » dans les jeux, et moins dans les benchmarks spécifiques au processeur ou à la mémoire.Les tests de DF sur la Steam Machine et ailleurs le confirment. Si votre carte graphique est le facteur limitant, comme c'est souvent le cas pour de nombreux jeux en résolution 4K, la Steam Machine ne produira aucune différence en raison de sa configuration mémoire monocanal. Cependant, un nombre croissant de titres gourmands en ressources CPU, notamment les RPG et les jeux de simulation comme Crimson Desert, Baldur's Gate 3, Dragon's Dogma 2, Factorio, Cities: Skylines, etc., peuvent facilement révéler des différences de performances dues au processeur, même en 4K.Donc par exemple, si tu prends le pack le plus chers pour la Steam Machine, il y a une réelle possibilité de se retrouver avec celle qui a une seule barrette de 16 GO DDR5 donc moins performante que celle qui a de deux de 8 GO.