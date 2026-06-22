EVR Studio a été officiellement déclaré en faillite le 5 juin 2026 par la 11ème division du tribunal des faillites de Séoul, selon des documents du registre des sociétés publiés en Corée du Sud.Des traductions en anglais du document judiciaire, accompagnées de la version originale en coréen, ont également été diffusées, confirmant que la procédure de liquidation a bien été engagée à l'encontre du studio.Bien qu'aucune communication publique n'ait encore été faite par les développeurs ou leurs partenaires, cette décision de justice laisse peu de place au doute : le développement de Mudang: Two Hearts semble désormais avoir été définitivement abandonné.Pour rappel, Mudang: Two Hearts avait été dévoilé pour la première fois lors du Xbox Games Showcase 2025. Le titre se présentait comme un thriller d'action et d'infiltration se déroulant dans une Corée réunifiée au bord de l'effondrement, mettant en scène un soldat des forces spéciales nord-coréennes et une chanteuse de K-pop impliqués malgré eux dans une conspiration menaçant la péninsule.