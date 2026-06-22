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Kingdom Hearts IV
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name : Kingdom Hearts IV
platform : Playstation 5
editor : Square Enix
developer : Square Enix
genre : action-RPG
other versions : PC Xbox Series X -
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[Kingdom Hearts 4] Square-Enix expérimente une nouvelle approche


Tetsuya Nomura est l'un des développeurs les plus prolifiques de l'industrie du jeu vidéo. Il a fait ses premières armes sur la franchise Final Fantasy en tant que concepteur de monstres, avant de s'y impliquer profondément, allant jusqu'à réaliser la trilogie Final Fantasy VII Remake. Comme si cela ne suffisait pas, Nomura a également donné naissance à la franchise Kingdom Hearts, qu'il dirige encore aujourd'hui. Avec une œuvre impressionnante à son actif, il est clair que Nomura a marqué l'histoire du jeu vidéo à jamais.

Dans le cadre du numéro spécial 40e anniversaire de Famitsu, l'équipe de rédaction s'est entretenue avec plusieurs grands noms du jeu vidéo, dont Tetsuya Nomura. Lors de cette discussion, Nomura a révélé qu'il n'avait jamais imaginé que travailler sur Kingdom Hearts serait une aventure aussi longue, qui se poursuit encore aujourd'hui. De plus, un aperçu de ce qui attend Kingdom Hearts IV nous est offert, Nomura laissant entendre que les fans peuvent s'attendre à « quelque chose de nouveau » dans le prochain contenu additionnel. Vous pouvez lire l'intégralité des propos de Nomura ci-dessous. (via Genki)

« Kingdom Hearts est devenu l'œuvre de ma vie, je ne peux donc pas l'omettre. Je n'aurais jamais imaginé un tel parcours. Au début du projet, j'ai fait de nombreux voyages au siège de Disney pour des réunions, et beaucoup de nos discussions de l'époque se sont concrétisées au fil du temps. C'est véritablement devenu un monde de rêves et de magie. Il me reste encore des choses à accomplir, et nous expérimentons une nouvelle approche dans ce quatrième opus, alors restez à l'affût ! »

Source : https://gonintendo.com/contents/62097-kingdom-hearts-creator-never-imagined-making-the-franchise-would-be-such-a-long/
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    aeris201
    posted the 06/22/2026 at 04:01 PM by link49
    comments (4)
    keiku posted the 06/22/2026 at 04:08 PM
    Nomura je l'aime bien juste en chara designer, en tant que crative director, il a jamais été super bon, et ses scénario parte toujours dans un bad trip
    wickette posted the 06/22/2026 at 04:24 PM
    Non mais entre DQXII qui se fait reset pour finir sur un chara design...hasardeux (même si je suis sûr le jeu sera bon) avec une sortie dans minimum 1.5-2 ans et KH4 en development hell, à un moment faut que Square Enix aussi apprenne à mener à bien ces chantiers, dans les budgets (ou un peu plus) et dans les temps.

    Je suis vraiment choqué de voir qu'après FFXV et Forspoken ils n'ont pas vraiment restructuré leur direction de jeu et fait en sorte que ça arrête de devenir n'importe quoi et sortir 8-10 ans apres quoi.


    FFXVI est sorti dans les temps et a été bien mené, pareil les 3 FFVII remake, c'est pas les talents et managers qui manquent mais toujours les mêmes qui conduisent les chantiers n'importe comment, ça fait du mal aux franchise et Square.

    Il est temps de passer le flambeau mais au Japon c'est toujours un sujet délicat
    alucardhellsing posted the 06/22/2026 at 04:57 PM
    richterbelmont posted the 06/22/2026 at 05:20 PM
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