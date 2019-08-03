Selon, le projet devisant à ressusciter le tout premier, sorti en 2001 sur, est bel et bien réel. Toujours d'après ses sources, le développement serait même extrêmement avancé.Le jeu serait ainsi en production depuis plusieurs années et aurait pour objectif de relancer la série après plus de sept ans d'absence., actuel président de, a par ailleurs déclaré récemment aux investisseurs que plusieurs licences dormantes ou en pause seraient davantage mises en avant à l'avenir.etont notamment été cités.Selon certains bruits de couloir, ce remake depourrait sortir durant la première moitié de 2027, aux côtés de, à l'image de l'année 2019 oùetétaient sortis à seulement quelques semaines d'intervalle.