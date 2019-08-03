Selon Dusk Golem
, le projet de Capcom
visant à ressusciter le tout premier Devil May Cry
, sorti en 2001 sur PlayStation 2
, est bel et bien réel. Toujours d'après ses sources, le développement serait même extrêmement avancé.
Le jeu serait ainsi en production depuis plusieurs années et aurait pour objectif de relancer la série après plus de sept ans d'absence.
Haruhiro Tsujimoto
, actuel président de Capcom
, a par ailleurs déclaré récemment aux investisseurs que plusieurs licences dormantes ou en pause seraient davantage mises en avant à l'avenir. Dragon's Dogma
, Ace Attorney
, Devil May Cry
et Mega Man
ont notamment été cités.
Selon certains bruits de couloir, ce remake de Devil May Cry
pourrait sortir durant la première moitié de 2027, aux côtés de Resident Evil Veronica
, à l'image de l'année 2019 où Resident Evil 2 Remake
et Devil May Cry V
étaient sortis à seulement quelques semaines d'intervalle.
Parfait!
Mon Dieu l'ambiance du château la nuit, c'était terrifiant a mort.
Ainsi qu’une connerie de jeu Ubisoft que je n’ai jamais lancé.
C’était une putain d’affaire, et c’était le bon vieux temps.
Sinon c’est cool pour Devil May Cry 1, même si j’aurais préféré d’abord un remake du 3 qui est mon préféré, surtout qu’il se passe avant.
Mais je m’en contenterai.
I should have been the one to fill your dark soul with LIGHT! "
Manque plus que le Dead Rising Hollywood et ils auront une année 2027 solide de fou ! (+ l’extension de Wilds et le DLC de Requiem).
Mais on sait que cette news sera "real" dans quelques années
Les autres c'etait bof je trouve