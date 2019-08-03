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Devil May Cry 5
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name : Devil May Cry 5
platform : PC
editor : Capcom
developer : Capcom
genre : action
european release date : 03/08/2019
other versions : Xbox One - PlayStation 4
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marchand2sable
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marchand2sable > blog
Selon Dusk Golem, le remake de Devil May Cry 1 serait bien réel et très avancé


Selon Dusk Golem, le projet de Capcom visant à ressusciter le tout premier Devil May Cry, sorti en 2001 sur PlayStation 2, est bel et bien réel. Toujours d'après ses sources, le développement serait même extrêmement avancé.

Le jeu serait ainsi en production depuis plusieurs années et aurait pour objectif de relancer la série après plus de sept ans d'absence.

Haruhiro Tsujimoto, actuel président de Capcom, a par ailleurs déclaré récemment aux investisseurs que plusieurs licences dormantes ou en pause seraient davantage mises en avant à l'avenir. Dragon's Dogma, Ace Attorney, Devil May Cry et Mega Man ont notamment été cités.

Selon certains bruits de couloir, ce remake de Devil May Cry pourrait sortir durant la première moitié de 2027, aux côtés de Resident Evil Veronica, à l'image de l'année 2019 où Resident Evil 2 Remake et Devil May Cry V étaient sortis à seulement quelques semaines d'intervalle.
Dusk Golem - https://x.com/Pirat_Nation/status/2069028628365500821
    tags : resident evil capcom devil may cry dusk golem devil may cry remake resident evil code veronica remake devil may cry 1 remake dmc 1 remake capcom games 2027 resident evil veronica devil may cry 1 remake leaks devil may cry 1 remake 2027
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    alucardhellsing, link49, adamjensen, osiris67
    posted the 06/22/2026 at 03:41 PM by marchand2sable
    comments (14)
    jenicris posted the 06/22/2026 at 03:42 PM
    le développement serait même extrêmement avancé

    Parfait!
    marchand2sable posted the 06/22/2026 at 03:47 PM
    Mon volet préféré. J'espère qu'ils vont conserver le côté Mikami/Kamiya avec son ambiance horrifique et que l'esprit d'Itsuno depuis DMC3 ne rendra pas ce remake trop cool.

    Mon Dieu l'ambiance du château la nuit, c'était terrifiant a mort.
    adamjensen posted the 06/22/2026 at 03:51 PM
    J’ai eu Resident Evil 2 Remake et Devil May Cry 5 gratuitement avec mon ancienne carte graphique de l’époque.
    Ainsi qu’une connerie de jeu Ubisoft que je n’ai jamais lancé.
    C’était une putain d’affaire, et c’était le bon vieux temps.

    Sinon c’est cool pour Devil May Cry 1, même si j’aurais préféré d’abord un remake du 3 qui est mon préféré, surtout qu’il se passe avant.
    Mais je m’en contenterai.
    volran posted the 06/22/2026 at 03:53 PM
    Faut absolument garder le grand moment du "
    I should have been the one to fill your dark soul with LIGHT! "
    altendorf posted the 06/22/2026 at 03:57 PM
    Oh yeah
    guiguif posted the 06/22/2026 at 04:12 PM
    Ils vont pouvoir corriger la bourde du "Devil Never Cry" de la fin originale
    marchand2sable posted the 06/22/2026 at 04:15 PM
    Ils vont refaire une Okami 2 chez Geoff Keighley aux TGA 2026 a coup sûr.

    Manque plus que le Dead Rising Hollywood et ils auront une année 2027 solide de fou ! (+ l’extension de Wilds et le DLC de Requiem).
    kevisiano posted the 06/22/2026 at 04:22 PM
    Capcom, sacré machine de guerre
    liquidus posted the 06/22/2026 at 04:39 PM
    Il vient de debunk, les propos ne sont pas de lui : https://x.com/AestheticGamer1/status/2069093396745220507
    icebergbrulant posted the 06/22/2026 at 04:44 PM
    Comme dirait Trump: "Fake News"

    Mais on sait que cette news sera "real" dans quelques années
    sonilka posted the 06/22/2026 at 04:50 PM
    Ca n'aurait rien d'étonnant, l'original ayant 25 ans. Ca serait meme une excellente idée tant le jeu a vieilli.
    malroth posted the 06/22/2026 at 04:53 PM
    Excellent, lui et le 3 mes coup de coeur.

    Les autres c'etait bof je trouve
    alucardhellsing posted the 06/22/2026 at 04:54 PM
    mwaka971 posted the 06/22/2026 at 05:45 PM
    Flemme encore un remake
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