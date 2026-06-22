Bonjour à tous.Etant un grand fan de la série The Legend of Zelda, j'ai accumulé avec le temps, quasiment tout les jeux de la série sur plusieurs consoles.Pour ce post, je voulais parler des versions Gamecube.Comme certains le savent, il y a Wind Waker, Twilight Princess et... le Collector's Edition.Et c'est de ce dernier dont je voulais précisément parler.Disque promotionnel de base regroupant 4 opus :- The Legend of Zelda- Zelda II The adventure of Link- The Legend of Zelda - Ocarina of Time- The Legend of Zelda - Majora's Maskainsi qu'un démo jouable de Wind Waker.Le Disque étant promotionnel et donc non destiné à la vente, Nintendo n'a pas juger bon d'offrir avec ces 4 opus de prestige ( sauf le Zelda II, c'est une daube ) une pochette digne de ce nom ( déjà Nintendo offre quelque chose.... ).Donc tout ce long post pour dire que j'avais envie de changer cette pochette fade et ennuyeuse pour une qui collait avec les titres en question.J'ai cherché et j'en ai trouvé des jolies sur les sites de covers spécialisés... en anglais, en allemand, en italien même mais pas en Français.Alors j'ai décidé de faire la mienne regroupant tout les éléments de la pochette originale ainsi que certains éléments des covers Européennes.J'ai pas la prétention d'avoir fait un chez-d'oeuvre mais j'en suis satisfait.Je l'ai imprimé au Vistaprint de mon coin en papier glacé et même le jeune imprimeur m'a dit que j'avais fait du bon boulot et qu'il aurait bien aimé avoir un exemplaire pour sa collection perso.Alors je lui ai dit : imprime-la pour toi si tu veux.J'ai pas mis de signature, de griff microscopique ou quoi que ce soit.Je voulais juste embellir ma collection.Donc ce que je vais faire ( tout ce long post pour ça ) c'est vous la partager via un lien Wetransfer.C'est une version PDF à fond perdu avec les traits de découpe pour l'impression.J'espère que certains aimeront et si ce n'est pas le cas et bien c'est pas grave.Je prend les retours positifs comme négatifs ( avec de l'argumentation ).Passez une bonne journée.