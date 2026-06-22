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aeris203
name :
The Adventures of Elliot : The Millenium Tales
platform :
Switch 2
editor :
Square Enix
developer :
Square Enix
genre :
action-RPG
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aeris201
> blog
[Charts UK] Elliot s'aventure au pays de Billy Elliot
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walterwhite
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link49
posted the 06/22/2026 at 02:09 PM by
aeris201
comments (
13
)
captaintoad974
posted
the 06/22/2026 at 02:37 PM
57% sur Switch 2
Tétonnant
aeris201
posted
the 06/22/2026 at 02:39 PM
captaintoad974
Les anglais ont eu le choix, ils ont choisis majoritairement la version Switch 2 et donc les Game Key Card
captaintoad974
posted
the 06/22/2026 at 02:41 PM
aeris201
impossible, selon l'élite de gameKyo le multivers tout entier ne veux pas de GKC, c'est un complot des reptilien albinos
aeris201
posted
the 06/22/2026 at 02:42 PM
captaintoad974
shambala93
posted
the 06/22/2026 at 02:49 PM
On dit la « Perfide Albion« .
deathegg
posted
the 06/22/2026 at 02:50 PM
captaintoad974
C'est parce que ta mère a mis de la merde dans ton biberon quand t'étais gosse qu'on aime tout le goût.
cyr
posted
the 06/22/2026 at 03:00 PM
aeris201
merde, leur matraquage omniprésent contre les versions switch2 n'aura pas porté leur fruit,
oreillesal
posted
the 06/22/2026 at 03:20 PM
captaintoad974
certains affirmaient même que la version privilégié serait la version PS5.
Des boussoles qui indiquent le sud.
Ils sont hilarants
zekk
posted
the 06/22/2026 at 03:23 PM
En tout cas, ça n’a pas l’air d'être un grand succès
guiguif
posted
the 06/22/2026 at 03:31 PM
oreillesal
Je ne vois pas qui pourrait dire une chose pareil sérieusement, après ça ne change pas que la version Switch 2 ramouille de temps en temps et que les ventes de la version PS5 se défendent bien pour un genre plus prisé sur portable.
zekk
En même temps il est vendu 30 balles trop cher.
J’apprécie le jeu car l'ambiance est là, mais c'est une demi-enfumade, un jeu Team Asano quoi.
zekk
posted
the 06/22/2026 at 03:41 PM
guiguif
c’est clair, effectivement personne n’a dit ça, mais on est plus à un mytho près chez certains
ouken
posted
the 06/22/2026 at 04:14 PM
Je vois pas en quoi ce genre de jeu se privilégie en portable alors qu'à l'époque c'était le genre de jeu qui se jouait dans son salon.... Perso, je préfère avoir le choix, même si le jeu est bof bof pour le coup, un bon pixel art sur sa télé perso, je valide. Il n'y a pas que les jeux qui explosent la rétine qui ont le droit à être sur la télé. Moi je trouve qu'il y a pas forcément de jeux. Spécifiquement fait pour la portable à part les jeux indés
zekk
posted
the 06/22/2026 at 05:45 PM
ouken
pourtant, il y a deux arguments assez irréfutables
1) le studio a fait son succès sur console Nintendo
2) même si effectivement, ça se jouait sur console de salon avant, les ventes prouvent que les jeux rétros et néo-rétro se vendent + sur consoles portables, pourquoi ça serait différent ici ?
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Des boussoles qui indiquent le sud.
Ils sont hilarants
zekk En même temps il est vendu 30 balles trop cher.
J’apprécie le jeu car l'ambiance est là, mais c'est une demi-enfumade, un jeu Team Asano quoi.
1) le studio a fait son succès sur console Nintendo
2) même si effectivement, ça se jouait sur console de salon avant, les ventes prouvent que les jeux rétros et néo-rétro se vendent + sur consoles portables, pourquoi ça serait différent ici ?