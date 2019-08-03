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Devil May Cry 5
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name : Devil May Cry 5
platform : PC
editor : Capcom
developer : Capcom
genre : action
european release date : 03/08/2019
other versions : Xbox One - PlayStation 4
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nicolasgourry
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DMC V D.H.E est disponible sur NS2, un portage réussi ?


(Capcom = GKC)

Opencritic 86%




Plus encore que la qualité du portage lui-même, c'est la maîtrise technique du studio qui force le respect. Depuis un certain temps, Capcom démontre une compréhension remarquable du matériel Nintendo et parvient systématiquement à proposer des adaptations particulièrement convaincantes. Là où certains développeurs peinent encore à trouver le bon équilibre entre performances et qualité visuelle, le RE Engine continue d'accomplir de petits miracles. Au final, Devil May Cry 5 Devil Hunter Edition s'impose comme l'un des meilleurs jeux d'action actuellement disponibles sur Switch 2. Spectaculaire, nerveux, généreux et parfaitement adapté au jeu portable, il constitue une démonstration supplémentaire du savoir-faire du géant japonais. Une référence du genre qui trouve naturellement sa place dans la ludothèque de la nouvelle console de Big N.
Gamergen 17/20

PS : Si la version démat vous intéresse, le jeu est à 29,99 € au lieu de 39,99€ jusqu'au 7 Juillet 2026.
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    aeris201, kisukesan, zephon
    posted the 06/22/2026 at 10:50 AM by nicolasgourry
    comments (16)
    guiguif posted the 06/22/2026 at 11:28 AM
    C'est un jeu PS4, encore heureux.
    zephon posted the 06/22/2026 at 12:04 PM
    guiguif y a quand même bcp de jeu ps4 qui tournent mieux que sur s2 donc c'est toujours bien de préciser ceux qui se foutent pas de la gueule du monde.
    nicolasgourry posted the 06/22/2026 at 12:23 PM
    zephon D'ailleurs, cela pose la question de savoir pourquoi des portages sont réussis par rapport à d'autres : cela vient-il de la machine ou du développeur ?
    Fait intéressant, la version 5.8 de l'U.E va arriver sur NS2 ; cela devrait apporter un vrai plus, c'est toujours ça pour ceux qui utilisent ce moteur.
    https://www.gamekyo.com/group_article61082.html
    j9999 posted the 06/22/2026 at 12:24 PM
    guiguif c’est pas du tout la question, là tu mets volontairement la ns2 sur une logique d’évolution console de salon, comme si on pouvait directement comparer. Que ce soit ps5 ou ps4 on souligne la qualité du portage d’un jeu gourmand sur un matos portable hybride. C’est pas si évident que ça, la ns2 a beau pouvoir accueillir des jeux de la gen actuelle, ça reste un tour de force quand tu sais la puissance embarquée déjà dans une ps4 qui s’aligne avec le modèle de course à la puissance. La ns2 a réduit l’écart entre portable et salon tout comme on a progressivement assisté à une réduction d’écart arcade salon dans les années 90. Mais faut quand même viser à peu près une gen en dessous pour la switch 2, ce qui est déjà énorme, on l’oublie.
    ouroboros4 posted the 06/22/2026 at 12:25 PM
    guiguif c'est exactement ça
    rogeraf posted the 06/22/2026 at 12:25 PM
    30 euros pour un jeu que tu peux trouver en promo steam a 5 euros depuis longtemps ... Non merci à ce prix. Team je ne suis pas un pigeon
    j9999 posted the 06/22/2026 at 12:30 PM
    rogeraf c’est pas la même version du jeu. Ton jeu il est pas à 5 euro sur switch, il est à 5€ sur ton PC, c’est différent. Pas la mêmes machine, pas le même écosystème, c’est d’une évidence pourtant. Dans l'absolu dmc tu peux y jouer gratuitement, ça veut pas dire qu’une version qui débarque sur une nouvelle console doit être donnée, dmc il est présent sur steamer depuis des années, sur switch faut le porter le jeu, ça coûte pas 5e et tout le monde ne joue pas sur steam
    rogeraf posted the 06/22/2026 at 12:32 PM
    j9999 je trouve ca quand meme trop cher pour un jeu qui a 7 ans déjà et qui largement été rentabilisé qui plus est
    cyr posted the 06/22/2026 at 12:33 PM
    ouroboros4 et comme par hasard vous êtes la pour troler.

    La vrai question est: pourquoi capcom est aussi present sur switch2 ?
    5120x2880 posted the 06/22/2026 at 12:47 PM
    j9999 Il est à 5€ sur PC ou sur n'importe quoi qui fait tourner Steam (même sur Android maintenant). Après, justifier le prix d'antiquités parce qu'elles débarquent en retard, comme si c'était des vraies nouveautés, c'est un peu léger, le joueur n'est pas responsable de ça.
    ouroboros4 posted the 06/22/2026 at 12:48 PM
    cyr comme toi chez Sony ? Capcom est juste la pour fourguer des portages plein pot
    wickette posted the 06/22/2026 at 01:11 PM
    Tu expliques que c'est une console 10W et 40W en docké, pas moyen que ça entre pour certains

    C'est un challenge perpetuel, c'est pas "normal" ou quoi que ce soit, tout est difficile sur une console comme ça.

    Comme si Horizon ou Red Dead Redemption 2 pourraient tourner aussi bien sur S2 que sur PS4...

    rogeraf
    Il est à ce prix sur le PSN aussi DMCV.

    Donc c'est 'normal', c'est le prix console, le "mais c'est parfois en promo steam" oui c'est pas faux mais tu sembles appliquer une règle connue du marché du JV depuis plus de 20 ans à la switch 2, non: Steam est moins cher, et sans abonnement online.
    gasmok2 posted the 06/22/2026 at 01:37 PM
    wickette
    Enfin un peu de bon sens
    guiguif posted the 06/22/2026 at 01:50 PM
    j9999 ça reste une console plus puissante qu'une PS4 Pro, a partir de là il est juste normal que le jeu tourne parfaitement, le contraire serait honteux
    hyoga57 posted the 06/22/2026 at 01:54 PM
    ouroboros4 guiguif Portage pas ouf, Key Card et trop cher, next.
    aeris201 posted the 06/22/2026 at 02:02 PM
    Parfait pour des joueurs comme moi qui ne l'ont pas encore fait, en attendant de decouvrir Stellar Blade sur Switch 2

    Etant un joueur qui joue beaucoup en nomade, hate d'y jouer en pouvant switcher salon / portable
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