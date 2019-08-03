« Jouis et fais jouir, sans faire de mal ni à toi, ni à personne, voilà je crois, toute la morale » "Le parallèle que l'on peut faire entre la poussière et le geek, une fois posés à un endroit, ils ne bougent plus tant que l'on ne déloge pas."
Plus encore que la qualité du portage lui-même, c'est la maîtrise technique du studio qui force le respect. Depuis un certain temps, Capcom démontre une compréhension remarquable du matériel Nintendo et parvient systématiquement à proposer des adaptations particulièrement convaincantes. Là où certains développeurs peinent encore à trouver le bon équilibre entre performances et qualité visuelle, le RE Engine continue d'accomplir de petits miracles. Au final, Devil May Cry 5 Devil Hunter Edition s'impose comme l'un des meilleurs jeux d'action actuellement disponibles sur Switch 2. Spectaculaire, nerveux, généreux et parfaitement adapté au jeu portable, il constitue une démonstration supplémentaire du savoir-faire du géant japonais. Une référence du genre qui trouve naturellement sa place dans la ludothèque de la nouvelle console de Big N. Gamergen 17/20
PS : Si la version démat vous intéresse, le jeu est à 29,99 € au lieu de 39,99€ jusqu'au 7 Juillet 2026.
Fait intéressant, la version 5.8 de l'U.E va arriver sur NS2 ; cela devrait apporter un vrai plus, c'est toujours ça pour ceux qui utilisent ce moteur.
https://www.gamekyo.com/group_article61082.html
La vrai question est: pourquoi capcom est aussi present sur switch2 ?
C'est un challenge perpetuel, c'est pas "normal" ou quoi que ce soit, tout est difficile sur une console comme ça.
Comme si Horizon ou Red Dead Redemption 2 pourraient tourner aussi bien sur S2 que sur PS4...
rogeraf
Il est à ce prix sur le PSN aussi DMCV.
Donc c'est 'normal', c'est le prix console, le "mais c'est parfois en promo steam" oui c'est pas faux mais tu sembles appliquer une règle connue du marché du JV depuis plus de 20 ans à la switch 2, non: Steam est moins cher, et sans abonnement online.
Enfin un peu de bon sens
Etant un joueur qui joue beaucoup en nomade, hate d'y jouer en pouvant switcher salon / portable