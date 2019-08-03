Opencritic 86%

Gamergen 17/20

(Capcom = GKC)Plus encore que la qualité du portage lui-même, c'est la maîtrise technique du studio qui force le respect. Depuis un certain temps, Capcom démontre une compréhension remarquable du matériel Nintendo et parvient systématiquement à proposer des adaptations particulièrement convaincantes. Là où certains développeurs peinent encore à trouver le bon équilibre entre performances et qualité visuelle, le RE Engine continue d'accomplir de petits miracles. Au final, Devil May Cry 5 Devil Hunter Edition s'impose comme l'un des meilleurs jeux d'action actuellement disponibles sur Switch 2. Spectaculaire, nerveux, généreux et parfaitement adapté au jeu portable, il constitue une démonstration supplémentaire du savoir-faire du géant japonais. Une référence du genre qui trouve naturellement sa place dans la ludothèque de la nouvelle console de Big N.