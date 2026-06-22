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kratoszeus
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Fnac Portugal fais fuiter le prix de GTA 6 (90 euros !)
C'est pas la première fois que des sites e commerce font fuiter le prix des prochains jeux a sortir. Et la fnac Portugal ne déroge pas a la règle et fait fuiter le prix du jeu le plus attendu de la décennie pour beaucoup, GTA 6.

D'après la bourde, le jeu serait vendu 90 euros soit le même prix que Mario kart 9.

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    posted the 06/22/2026 at 06:19 AM by kratoszeus
    comments (38)
    zanpa posted the 06/22/2026 at 06:35 AM
    Quand tu vois Mario kart word à 90 euros alors que ça ne l’en vaut pas ! Ils ont bien raison de ne pas s’en priver.
    ouroboros4 posted the 06/22/2026 at 06:43 AM
    Forcément maintenant que Nintendo avec MKW a ouvert la danse avec un jeu de base. à 90 euros, tu en as qui allait forcément suivre
    fan2jeux posted the 06/22/2026 at 06:49 AM
    Trop chere.
    aeris201 posted the 06/22/2026 at 06:51 AM
    jenicris posted the 06/22/2026 at 06:52 AM
    zanpa ouroboros4 kratoszeus fan2jeux Billbil-kun

    On dirait que beaucoup de gens (y compris R*) essaient de gâcher mes vacances. Ces références sont fictives, car les codes EAN (équivalents des codes UPC aux États-Unis) ne correspondent pas aux préfixes des jeux traditionnels de Take-Two. Ces prix sont donc aléatoires.


    https://x.com/i/status/2068750538435686832

    Bref en gros cela ne confirme rien du tout. On va attendre les préco
    cyr posted the 06/22/2026 at 06:53 AM
    ouroboros4 tu préfères que tous les studio ferme les uns après les autres, ou de contribuer a ce que les studio survivent ?

    (Bon je parle pas de mk world, lui il se vendrais plein tarif pendant toute la gen)(il devrait en rapporter du pognon)
    stampead posted the 06/22/2026 at 06:53 AM
    Le pire, c'est que ça va cartonner. Je connais plein de gens qui ne jouent qu'à Call of Duty, FIFA ou GTA. Comme ce public représente une énorme partie du marché, les ventes seront excellentes, ce qui enverra un très mauvais signal aux éditeurs. Résultat : ils voudront tous vendre leurs prochains jeux à ce prix-là.
    ouroboros4 posted the 06/22/2026 at 06:54 AM
    jenicris Si jamais le jeu est vendu 80 euros, je rigole tellement la PLS sera magistrale pour le MK à 90 euros
    ouroboros4 posted the 06/22/2026 at 06:55 AM
    cyr Oui ne parle pas de MKW vendu 90 euros, c'est Nintendo
    Mieux vaut éviter le sujet
    jenicris posted the 06/22/2026 at 06:57 AM
    ouroboros4 c'est pas impossible au vu des interview du boss de T2
    Maintenant ils peuvent très bien le sortir à 90 s'ils le veulent. On le sera pas probablement avant les préco dans quelques jours. Les gens sont trop pressés
    Mais ces place holder ont juste des prix aléatoires et ne confirme pas le prix de GTA
    walterwhite posted the 06/22/2026 at 06:57 AM
    C’est l’édition collector qui m’intéresse.

    Le jeu de base se vendra comme c’est pas permis même à 100 balles.
    ouroboros4 posted the 06/22/2026 at 06:57 AM
    jenicris
    shinz0 posted the 06/22/2026 at 07:05 AM
    Prix provisoires non définitifs
    masharu posted the 06/22/2026 at 07:12 AM
    Ça oublie qu'on nous bassinait déjà avec des rumeurs de prix à 100 balles dès 2024.
    superpanda2 posted the 06/22/2026 at 07:21 AM
    Gta 3 sur ps2 avait été mis en rayon à 45 euros 15 euros de moins que les autres jeux.
    Bon les coûts de développement ne sont pas les mêmes
    shinz0 posted the 06/22/2026 at 07:36 AM
    Le PDG de Take-Two, Strauss Zelnick a récemment indiqué que GTA VI devrait sortir à un prix premium standard de 70 à 80 $

    À voir s'il tient parole
    serve posted the 06/22/2026 at 08:01 AM
    Aucun jeu ne vaut 80 € ni même 70 €, alors 90 €, n'en parlons pas, GTA ou pas. x)
    superpanda2 posted the 06/22/2026 at 08:03 AM
    serve ça se discute quand même, beaucoup de salariés sur ces projets
    squall294 posted the 06/22/2026 at 08:03 AM
    De mémoire le prix du neuf niveau JV au portugal sont un peu plus élevé qu'en france.
    kikoo31 posted the 06/22/2026 at 08:04 AM
    shinz0 même si il tient pas parole
    Personne ne va rien faire et acheter en masse
    kratoszeus posted the 06/22/2026 at 08:04 AM
    jenicris merci mais on sait qu ils vont y mettre le prix vu le budget du jeu et les propos de boss de take two. On espère le contraire
    shinz0 posted the 06/22/2026 at 08:05 AM
    kikoo31 oui on va acheter quand même
    sardinecannibale posted the 06/22/2026 at 08:15 AM
    Premier GTA que j'aurais acheté day one (merci le retour à Vice City) mais là ce prix me fait douter.
    wickette posted the 06/22/2026 at 08:19 AM
    ouroboros4

    Rockstar s’en foutent. Il s’en foutent des conferences, des direct, des prix des autres,..ils sont sur leur planète avec leur marketing et leur prix

    Mario Kart n’a rien lancé surtout que le jeu en lui meme et relativement peu vendu voir très peu parce qu’il est dans les packs consoles (pour l’instant)

    On va pas se le cacher, Rockstar peut mettre le prix qu’ils veulent c’est le jeu de la gen, voir de la decennie
    alozius posted the 06/22/2026 at 08:36 AM
    C’est une dinguerie de mettre un jeu vidéo à ce prix. Et le pire c’est que tout le monde va acheter sans rien dire.
    Quelle époque de merde…
    marcus62 posted the 06/22/2026 at 08:42 AM
    J’ai complètement oublié ça, le Mario Kart World à 90€

    Donc GTA VI a ce prix ou plus, je ne serai pas étonné sachant qu’il est 100 fois plus ambitieux.

    Perso, peu importe le prix, ce sera day one pour le GOTY 2027
    nyseko posted the 06/22/2026 at 08:48 AM
    Au moins le Mario Kart World, tout le monde pouvait l'acheter pour 40€.
    fiveagainstone posted the 06/22/2026 at 08:52 AM
    Un placeholder comme avant chaque sortie de jeu . Ça ne veut pas dire qu'il sera à 90€.
    azerty posted the 06/22/2026 at 08:55 AM
    Les parents vont réfléchir à cause du prix
    churos45 posted the 06/22/2026 at 08:57 AM
    Faut pas oublier qu'en France on a la "chance" d'avoir la grande distribution qui est très agressive sur les prix en précommande, par rapport au reste du monde. Il y a de grandes chances qu'il soit à 60-70€ à Leclerc, Carrefour ou Auchan
    rogeraf posted the 06/22/2026 at 08:58 AM
    Rumeur non fondée, ce prix peut évoluer il n y a rien d'officiel.
    ouroboros4 posted the 06/22/2026 at 09:04 AM
    marcus62 GTAVI à 90 euros on l'avait presque anticipé.
    Mais cette arnaque de MKW personne le l'avait vu venir
    zoske posted the 06/22/2026 at 09:07 AM
    Le prix de Mario Kart World au lancement quoi... Rien de fou en fait vu le cout de production de Mario Kart.... heu GTA 6 je veux dire
    metroidvania posted the 06/22/2026 at 09:25 AM
    Prix correct. Je mets facilement jusqu'à 119 pour ce jeu
    drybowser posted the 06/22/2026 at 09:28 AM
    Ça me paraît assez justifié pour ce jeu là du coup ...
    Vu le budget consacré de 2 milliards de dollars ...
    Par contre pour les jeux Nintendo genre mk ça l'était clairement pas, heureusement j'ai jamais vu ce prix là affiché en magasin ou sur les stores principaux mk a toujours été affiché dès le départ a 69 euros ... Bien assez cher comme ça pour ce jeu d autant qu on a eu aucun dlc alors qu'il est sorti depuis 1 an
    keiku posted the 06/22/2026 at 09:32 AM
    C'est pas assez cher en vrai, faut le mettre a 200 euro minimum voir même 300 en vrai
    cyr posted the 06/22/2026 at 09:38 AM
    ouroboros4 arnaque? Alors qu'il y avait un pack switch2/mario kart world depuis la sortie ?

    Je sais pas combine de personne l'on acheter 90€. En étant un peu malin....
    Tiens il est a 65,99€ sur Amazon en ce moment.....
    goldmen33 posted the 06/22/2026 at 09:47 AM
    c'est juste des fiches ouvertes avec des prix random rien de plus pour être prêt
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