C'est pas la première fois que des sites e commerce font fuiter le prix des prochains jeux a sortir. Et la fnac Portugal ne déroge pas a la règle et fait fuiter le prix du jeu le plus attendu de la décennie pour beaucoup, GTA 6.
D'après la bourde, le jeu serait vendu 90 euros soit le même prix que Mario kart 9.
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posted the 06/22/2026 at 06:19 AM by kratoszeus
https://x.com/i/status/2068750538435686832
Bref en gros cela ne confirme rien du tout. On va attendre les préco
(Bon je parle pas de mk world, lui il se vendrais plein tarif pendant toute la gen)(il devrait en rapporter du pognon)
Mieux vaut éviter le sujet
Maintenant ils peuvent très bien le sortir à 90 s'ils le veulent. On le sera pas probablement avant les préco dans quelques jours. Les gens sont trop pressés
Mais ces place holder ont juste des prix aléatoires et ne confirme pas le prix de GTA
Le jeu de base se vendra comme c’est pas permis même à 100 balles.
Bon les coûts de développement ne sont pas les mêmes
À voir s'il tient parole
Personne ne va rien faire et acheter en masse
Rockstar s’en foutent. Il s’en foutent des conferences, des direct, des prix des autres,..ils sont sur leur planète avec leur marketing et leur prix
Mario Kart n’a rien lancé surtout que le jeu en lui meme et relativement peu vendu voir très peu parce qu’il est dans les packs consoles (pour l’instant)
On va pas se le cacher, Rockstar peut mettre le prix qu’ils veulent c’est le jeu de la gen, voir de la decennie
Quelle époque de merde…
Donc GTA VI a ce prix ou plus, je ne serai pas étonné sachant qu’il est 100 fois plus ambitieux.
Perso, peu importe le prix, ce sera day one pour le GOTY 2027
Mais cette arnaque de MKW personne le l'avait vu venir
Vu le budget consacré de 2 milliards de dollars ...
Par contre pour les jeux Nintendo genre mk ça l'était clairement pas, heureusement j'ai jamais vu ce prix là affiché en magasin ou sur les stores principaux mk a toujours été affiché dès le départ a 69 euros ... Bien assez cher comme ça pour ce jeu d autant qu on a eu aucun dlc alors qu'il est sorti depuis 1 an
Je sais pas combine de personne l'on acheter 90€. En étant un peu malin....
Tiens il est a 65,99€ sur Amazon en ce moment.....