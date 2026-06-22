Final Fantasy XVI est sorti il y a 3 ans déjà, le 22 juin 2023 !
Square Enix a publié une illustration de Clive et Joshua réalisée par Kazuya Takahashi pour célébrer le 3e anniversaire de FF16 !
Pour rappel, Final Fantasy XVI est disponible depuis peu dans le catalogue de jeux PlayStation Plus.
Source : https://x.com/Genki_JPN?lang=fr
tags :
posted the 06/22/2026 at 04:18 AM by link49
- le lore
- la mise en scène
- la réalisation des Eikons
- l écriture globale
J'ai moins aimé :
- le gameplay pas du tout satisfaisant, ultra répétitif, no brain.. gros point noir.
- l'exploration de maps qui ne sont souvent pas au niveau en terme de réalisation et de level design
- les quêtes annexes, aucune ambition
7/10 grand grand max. Même si perso j'ai passé un plutôt bon moment.
Le jeu aurait pus être facilement meilleur en étant plus shiadé dans ses mécaniques de jeu.
Pour le scénario et personnage c'était pas nul mais faut adhérer au côté grand spectacle Shonen. Ça n'a pas marché sur moi. Globalement très peu de chose ont fonctionné sur moi. J'espère une proposition radicalement opposé si il y'a un 17 un jour.
Bon, c'est un jeu qui passe très mal pour un FF car c'est un Devil May Cry du pauvre mais au delà de ça, ça se joue bien, c'est plutôt beau et ça tente de raconter une histoire sérieuse.
Je n'ai pas aimé de DLC Léviathan, très fade dans l'ensemble.
Je suis d'accord avec le résumé de 51love.
Le vrai FFXVI, c'est expedition 33