Famitsu a mené une enquête à l'échelle nationale pour savoir quel jeu les gens aimeraient le plus voir en tant que remake ou remaster! (5 400 personnes)1. Chrono Trigger2. Xenogears3. Pokémon Black and White4. Final Fantasy VIII5. Tales of the Abyss6. Persona 27. Sakura Wars8. Final Fantasy IX9. Dragon Quest IX10. Final Fantasy VI11. Bloodborne12. Persona 113. Tales of Eternia14. Dragon Quest V15. Shadow Hearts16. Sengoku BasaraAllez monsieur les éditeurs Japonais, vous savez ce qu'ils vous restent à faire