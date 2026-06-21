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Résultat enquête Famitsu (5400 personnes) : "quels jeux voudriez vous le plus voir en remake/remaster?"
Famitsu a mené une enquête à l'échelle nationale pour savoir quel jeu les gens aimeraient le plus voir en tant que remake ou remaster! (5 400 personnes)

1. Chrono Trigger
2. Xenogears
3. Pokémon Black and White
4. Final Fantasy VIII
5. Tales of the Abyss
6. Persona 2
7. Sakura Wars
8. Final Fantasy IX
9. Dragon Quest IX
10. Final Fantasy VI
11. Bloodborne
12. Persona 1
13. Tales of Eternia
14. Dragon Quest V
15. Shadow Hearts
16. Sengoku Basara

Allez monsieur les éditeurs Japonais, vous savez ce qu'ils vous restent à faire
https://x.com/i/status/2068728336638160996
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    kisukesan
    posted the 06/21/2026 at 09:07 PM by jenicris
    comments (28)
    ouken posted the 06/21/2026 at 09:09 PM
    Pays qui a du goût pas comme ici
    dokidokii posted the 06/21/2026 at 09:12 PM
    Bon top, mais où est FF X ?
    zekk posted the 06/21/2026 at 09:12 PM
    Quel top !
    brook1 posted the 06/21/2026 at 09:13 PM
    Final Fantasy VIII
    jenicris posted the 06/21/2026 at 09:15 PM
    dokidokii oui étonnant surtout qu'il y a quelques années, un sondage donnait FFX grand vainqueur des FF, comme le plus apprécié au japon.

    zekk sublime, tant de jeux dans cette liste font parties de mes jeux préférés
    midomashakil posted the 06/21/2026 at 09:15 PM
    j'aimerais bien un remake du ff9 mais il faut arreter ..non vraiment y'as tro des remake ( remaster )
    altendorf posted the 06/21/2026 at 09:16 PM
    Même pas mon The Legend of Dragoon.... On peut plus leur faire confiance à ses japonais
    vyse posted the 06/21/2026 at 09:17 PM
    jenicris oui ff10 etait numero 1 et entre temps ils ont pu rien a foutre de famitsy
    ratchet posted the 06/21/2026 at 09:17 PM
    Pokémon NB ça arrivera sur la génération de la Switch 2, mais ouais un FF que je n’ai pas fais (du 1 au 6 et 8/9) façon Remake/Rebirth avec plaisir
    jenicris posted the 06/21/2026 at 09:24 PM
    vyse je sais plus en quelle année c'était mais ça remonte il me semble.
    Dans tous les cas je suis étonné de voir le 8 si haut, même si le jeu avait cartonné a l'époque.
    cubia posted the 06/21/2026 at 09:30 PM
    Je pensais que FFIX serait plus haut et surtout devant le VIII. Comme quoi.
    adamjensen posted the 06/21/2026 at 09:36 PM
    Ou alors :

    Parasite Eve 2
    Parasite Eve 1
    Final Fantasy 8
    Dino Crisis 1
    Fear Effect 1
    Fear Effect 2
    Grandia 1
    Chrono Trigger
    Devil May Cry 3
    Shin Megami Tensei 3 Nocturne
    Asura's Wrath
    Splinter Cell 1, 3, 4 Old Gen
    Prince of Persia : L'âme du Guerrier
    Deus Ex 1
    Freedom Fighters
    Sonic Adventure 2
    liberty posted the 06/21/2026 at 09:36 PM
    jenicris très bonne liste de rétro gaming, mais plutôt qu'un remake ou remaster pourquoi pas des suites plutôt
    jenicris posted the 06/21/2026 at 09:44 PM
    liberty pour beaucoup de ces jeux, une suite serait compliqué, tellement ils se suffisent à eux même.
    Un remaster ça m'intéresse pas des masses non plus, autant faire un remake, pas aussi ambitieux que pour FF7. Un remake graphique serait largement suffisant même si pour Xenogears faudrait aller bien au delà pour le disque 2
    Chrono Trigger est sûrement l'un des plus demandé même en occident, un remake avec une belle patte graphique suffirait.
    abookhouseboy posted the 06/21/2026 at 09:45 PM
    Il faudrait donner le remake de Final Fantasy VIII au studio de Clair obscur, leur directeur créatif adore ce jeu !

    Effectivement Xenogears donnerait lieu à un excellent remake mais je doute que ça se fasse, car cela générerait une énorme pub pour le studio Monolith Soft qui en fait perdurer l'esprit sous d'autres cieux. SquareEnix n'aurait pas trop intérêt à faire ça, malheureusement.
    liberty posted the 06/21/2026 at 09:47 PM
    jenicris en plus Squarenix ont les moyens au pire de faire du HD 2D, Bandai Namco, Nintendo, Sega peuvent se bouger le cul pour un remake des jeux ou des suites. Ça serait dingue.
    edarn posted the 06/21/2026 at 09:48 PM
    adamjensen
    T'as oublié Vagrant Story.
    adamjensen posted the 06/21/2026 at 09:50 PM
    edarn
    Non, je ne l’ai pas oublié.
    magneto860 posted the 06/21/2026 at 09:51 PM
    FF8 assurément. Ils ont commencé par le 7, ce serait logique de les faire dans l'ordre.
    jenicris posted the 06/21/2026 at 09:51 PM
    liberty Chrono Trigger y a une rumeur qui circule depuis un moment. Si seulement ça pouvait être vrai
    edarn posted the 06/21/2026 at 09:52 PM
    adamjensen
    Bah carton rouge, alors... ^^'
    piratees posted the 06/21/2026 at 09:52 PM
    La vache ya meme pas dino crisis
    adamjensen posted the 06/21/2026 at 09:56 PM
    edarn
    Il n'y a rien à faire, je l'ai essayer plein de fois, ce n'est pas pour moi.
    tlj posted the 06/21/2026 at 09:57 PM
    Beaucoup trop de rpg pour moi dans cette liste. Il y en a bien 3 ou 4 qui me font envie, mais les japonais sont ils au courant que d’autres genres de jeux existent. De la varieté en somme
    wazaaabi posted the 06/21/2026 at 09:59 PM
    Je n’ai jamais joué à ces jeux et je ne jouerais pas à d’éventuels remake/remaster
    51love posted the 06/21/2026 at 10:29 PM
    Chrono Trigger et Xenogears!

    what else?
    guiguif posted the 06/21/2026 at 10:54 PM
    FF8 est plus populaire au Japon que FF9, mais dans le reste du monde, pas sur.
    marcus62 posted the 06/21/2026 at 11:03 PM
    Il y a que Bloodborne dans la liste qui m’intéresse. Perso, je n’ai jamais été trop jeu japonais sauf rares exceptions.

    Mais je ne pense que Bloodborne ait besoin d’un remake. Il est sorti en 2015…

    Perso, je ne dirai pas non à un remake de Dragon Quest VIII : L'Odyssée du roi maudit et à Pokémon Version Rouge.
    Deux jeux légendaires pour moi.
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