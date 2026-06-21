Famitsu a mené une enquête à l'échelle nationale pour savoir quel jeu les gens aimeraient le plus voir en tant que remake ou remaster! (5 400 personnes)
1. Chrono Trigger
2. Xenogears
3. Pokémon Black and White
4. Final Fantasy VIII
5. Tales of the Abyss
6. Persona 2
7. Sakura Wars
8. Final Fantasy IX
9. Dragon Quest IX
10. Final Fantasy VI
11. Bloodborne
12. Persona 1
13. Tales of Eternia
14. Dragon Quest V
15. Shadow Hearts
16. Sengoku Basara
Allez monsieur les éditeurs Japonais, vous savez ce qu'ils vous restent à faire
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posted the 06/21/2026 at 09:07 PM by jenicris
zekk sublime, tant de jeux dans cette liste font parties de mes jeux préférés
Dans tous les cas je suis étonné de voir le 8 si haut, même si le jeu avait cartonné a l'époque.
Parasite Eve 2
Parasite Eve 1
Final Fantasy 8
Dino Crisis 1
Fear Effect 1
Fear Effect 2
Grandia 1
Chrono Trigger
Devil May Cry 3
Shin Megami Tensei 3 Nocturne
Asura's Wrath
Splinter Cell 1, 3, 4 Old Gen
Prince of Persia : L'âme du Guerrier
Deus Ex 1
Freedom Fighters
Sonic Adventure 2
Un remaster ça m'intéresse pas des masses non plus, autant faire un remake, pas aussi ambitieux que pour FF7. Un remake graphique serait largement suffisant même si pour Xenogears faudrait aller bien au delà pour le disque 2
Chrono Trigger est sûrement l'un des plus demandé même en occident, un remake avec une belle patte graphique suffirait.
Effectivement Xenogears donnerait lieu à un excellent remake mais je doute que ça se fasse, car cela générerait une énorme pub pour le studio Monolith Soft qui en fait perdurer l'esprit sous d'autres cieux. SquareEnix n'aurait pas trop intérêt à faire ça, malheureusement.
T'as oublié Vagrant Story.
Non, je ne l’ai pas oublié.
Bah carton rouge, alors... ^^'
Il n'y a rien à faire, je l'ai essayer plein de fois, ce n'est pas pour moi.
what else?
Mais je ne pense que Bloodborne ait besoin d’un remake. Il est sorti en 2015…
Perso, je ne dirai pas non à un remake de Dragon Quest VIII : L'Odyssée du roi maudit et à Pokémon Version Rouge.
Deux jeux légendaires pour moi.