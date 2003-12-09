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Halo : Combat Evolved
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name : Halo : Combat Evolved
platform : PC
editor : Microsoft
developer : Gearbox Software
genre : FPS
multiplayer : 2 à 16 joueurs - Online
european release date : 10/24/2003
us release date : 09/12/2003
japanese release date : 12/31/2003
other versions : Xbox
official website : http://www.bungie.net
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altendorf
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Halo Studios met fin à une polémique sur la version PS5 de Halo: Campaign Evolved


Voilà une polémique qui n'aura pas duré bien longtemps. Halo Studios a été contraint de clarifier les conditions d'accès à la coopération sur PS5 de Halo: Campaign Evolved après qu'une FAQ officielle a laissé entendre qu'un abonnement PlayStation Plus serait nécessaire pour jouer à deux en écran partagé, y compris pour la campagne hors ligne.

Publiée sur Halo Waypoint, la FAQ détaillait les prérequis selon les plateformes. Sur Xbox Series X|S, le fonctionnement apparaissait assez classique : le second joueur en local doit disposer de son propre compte Microsoft, tandis qu'un abonnement Game Pass n'est demandé que pour la coopération en ligne.

En revanche, la section dédiée à la PS5 précisait que les deux joueurs devraient posséder un compte Microsoft lié à leur profil PlayStation, mais également être abonnés au PlayStation Plus. Une formulation suffisamment ambiguë pour laisser penser que cette exigence concernait aussi le split-screen hors connexion, déclenchant une vague de critiques sur les réseaux sociaux.

De nombreux joueurs ont dénoncé une décision difficilement justifiable pour une fonctionnalité historiquement associée à la licence Halo, certains allant jusqu'à parler d'un « double DRM » imposé à une expérience pourtant pensée pour être partagée sur le même canapé.

Face au tollé, Halo Studios a rapidement revu sa copie. Le studio a confirmé que cette mention était le résultat d'une erreur de rédaction. Il n'y aura donc aucun abonnement PlayStation Plus requis pour profiter de la campagne en coopération locale sur PS5.

Reste néanmoins une contrainte qui, elle, demeure inchangée : les utilisateurs PlayStation devront toujours associer leur compte PSN à un compte Microsoft pour lancer le jeu. Une obligation qui continue de diviser, mais qui paraît désormais bien plus acceptable que l'idée de devoir payer un abonnement pour simplement rejouer Halo à deux sur le même écran.
Kotaku - https://kotaku.com/halo-campaign-evolved-on-ps5-gets-called-out-for-bizarre-split-screen-playstation-plus-requirements-forced-double-online-drm-even-for-couch-co-op-2000708662
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    posted the 06/21/2026 at 12:57 PM by altendorf
    comments (9)
    hebuspsa posted the 06/21/2026 at 01:53 PM
    Perso la question que je me pose est: quel est la différence technique entre la version PS5 Pro et XsX.
    J’ai le gamepass….donc j’y jouerai en Dayone sur ma
    XSX mais ayant aussi une PS5 Pro j’aime jouer dans les meilleurs conditions….mais il faudra justifier l’achat
    5120x2880 posted the 06/21/2026 at 02:21 PM
    Même hors local, il devrait y avoir besoin de rien.
    altendorf posted the 06/21/2026 at 02:23 PM
    5120x2880 La bonne époque où on avait aucune contrainte...
    patrickleclairvoyant posted the 06/21/2026 at 02:44 PM
    Une catastrophe de À à Z ce remake
    mwaka971 posted the 06/21/2026 at 02:45 PM
    J ai pas joué à Forza 5 sur Ps car j'avais la flemme de créer un compte Microsoft
    keiku posted the 06/21/2026 at 03:18 PM
    5120x2880 tout a fait on est sur console, il ne devrait ni y avoir de compte a creer, ni d'abonnement a payer, on devrait juste mettre la galette dans la machine et jouer... elle est bien loin cette époque
    5120x2880 posted the 06/21/2026 at 03:42 PM
    keiku Justement c'est sur consoles ça me choque moins, c'est sur Steam que t'as rien à faire, à part un foutu compte Microsoft poubelle à associer, sinon pas d'abonnements, pas d'installations, pas de patch J1.
    keiku posted the 06/21/2026 at 03:50 PM
    5120x2880 alors que ca devrait être l'inverse
    5120x2880 posted the 06/21/2026 at 04:01 PM
    keiku Je vois pas pourquoi ça devrait être l'inverse, Steam a sa philosophie, les consoles la leurs depuis la démocratisation d'internet, aux gens de choisir ce qu'ils veulent.
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