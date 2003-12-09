Voilà une polémique qui n'aura pas duré bien longtemps. Halo Studios a été contraint de clarifier les conditions d'accès à la coopération sur PS5 de Halo: Campaign Evolved après qu'une FAQ officielle a laissé entendre qu'un abonnement PlayStation Plus serait nécessaire pour jouer à deux en écran partagé, y compris pour la campagne hors ligne.Publiée sur Halo Waypoint, la FAQ détaillait les prérequis selon les plateformes. Sur Xbox Series X|S, le fonctionnement apparaissait assez classique : le second joueur en local doit disposer de son propre compte Microsoft, tandis qu'un abonnement Game Pass n'est demandé que pour la coopération en ligne.En revanche, la section dédiée à la PS5 précisait que les deux joueurs devraient posséder un compte Microsoft lié à leur profil PlayStation, mais également être abonnés au PlayStation Plus. Une formulation suffisamment ambiguë pour laisser penser que cette exigence concernait aussi le split-screen hors connexion, déclenchant une vague de critiques sur les réseaux sociaux.De nombreux joueurs ont dénoncé une décision difficilement justifiable pour une fonctionnalité historiquement associée à la licence Halo, certains allant jusqu'à parler d'un « double DRM » imposé à une expérience pourtant pensée pour être partagée sur le même canapé.Face au tollé, Halo Studios a rapidement revu sa copie. Le studio a confirmé que cette mention était le résultat d'une erreur de rédaction. Il n'y aura donc aucun abonnement PlayStation Plus requis pour profiter de la campagne en coopération locale sur PS5.Reste néanmoins une contrainte qui, elle, demeure inchangée : les utilisateurs PlayStation devront toujours associer leur compte PSN à un compte Microsoft pour lancer le jeu. Une obligation qui continue de diviser, mais qui paraît désormais bien plus acceptable que l'idée de devoir payer un abonnement pour simplement rejouer Halo à deux sur le même écran.