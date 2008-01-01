Une fuite de documents relayée par le magazine Wired met en lumière l'existence de Dialog, un cercle privé et sur invitation créé par le libertarien conservateur Peter Thiel, personnalité influente de la Silicon Valley connue notamment pour avoir cofondé PayPal et Palantir.Parmi les 113 noms apparaissant dans les documents divulgués par la journaliste et hacktiviste suisse Maia Arson Crimew figureraient plusieurs acteurs majeurs de l'industrie du jeu vidéo : Sarah Bond, ancienne présidente de Xbox, Manuel Bronstein, ancien directeur produit de Roblox, ainsi que Strauss Zelnick, président-directeur général de Take-Two Interactive.La nature exacte de leur implication n'est toutefois pas connue. Les documents ne permettent pas de déterminer s'il s'agit de membres permanents, d'intervenants ponctuels ou simplement d'invités ayant participé à certains rassemblements.Dialog serait resté particulièrement discret pendant près de vingt ans, organisant des retraites privées et des conférences tenues hors caméra. Wired évoque des ateliers aux intitulés parfois étonnants comme « Navigating WWIII », « Build-a-Cult », « Battlefield Technologies » ou encore « How's Your Sex Life? », même si d'autres sessions seraient davantage comparables à celles d'événements consacrés à l'innovation et au leadership.D'autres personnalités du secteur technologique apparaissent également dans les documents, dont Elon Musk, Jason Kwon d'OpenAI, ainsi que l'acteur Joseph Gordon-Levitt, ce dernier ayant confirmé sa présence à l'un des événements tout en précisant ne pas entretenir de relation personnelle avec Peter Thiel.Selon Wired, les discussions autour de l'intelligence artificielle occupent une place importante au sein de Dialog. Des formulaires d'inscription consultés par le média montreraient que plusieurs participants estiment que l'IA pourrait profondément transformer le travail, l'éducation et même les conflits armés au cours des prochaines décennies.