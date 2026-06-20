En 10 ans, de la première Switch et Xenoblade Chronicles sur Switch 2 l'année prochaine, Monolith Software aura été très productif.
C'est un peu fou de voir qu'on est passé de deux RPG bien accueillis mais très niches à l'époque de la Wii/Wii U (et de la 3DS) à Xenoblade qui est devenu une véritable pierre angulaire d'une des générations de consoles les plus réussies de Nintendo. Le fait que Torna ait ouvert un Direct, que Xenoblade 3 ait été suffisamment important pour être un "une dernière chose", et que Genesis ait été l'une des rares nouvelles annonces lors du dernier, montre à quel point Nintendo semble avoir confiance en Monolith et dans la franchise Xenoblade, au point qu'ils ont voulu l'intégralité de la franchise sur Switch.
Source : https://www.reddit.com/r/Xenoblade_Chronicles/comments/1u3329a/xenoblade_during_the_switch_and_switch_2_era/
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posted the 06/20/2026 at 02:18 PM by link49
2017 - 2027. 10 ans que Monolith regale ! Genesis va etre un banger c’est sur
Oui bien sur c'est uniquement car ils ont confiance en Monolith que tous les Xenoblade sont sortis sur Switch. Rien à voir avec le fait que ca permettait de meubler facilement avec des portages. Ils continuent d'ailleurs de meubler en sortant des MàJ payantes et Switch 2 Edition de tous les opus. Quelle confiance aveugle dis donc
On a été trompé !
Parce que le X, c'est pour les grands
le X ils ont fumé, rien que leur système de compétences/arts/classes/skells et de sondes tu te dis qu'ils ont voulu vraiment le rendre le plus niche possible
Au point qu'on arrive à peine ENFIN à en profiter aujourd'hui sur Switch 2, soit 1~3 générations de consoles plus tard.
- Le 1er Xenoblade était infâme sur Wii et a eu besoin de 30 rééditions
- Xenoblade X trouve enfin un matos à sa hauteur . . . en 2026 !
- Le 2e était une bouillie de pixels sur Switch 1
- Le 3e c'était un peu mieux que le 2e, faut être honnête
Et même aujourd'hui, c'est pas encore "parfait" (cf Xeno X avec l'upscaling à la ramasse) . . .
C'est une excellente série de jeux, mais qui aurait mérité de sortir ailleurs que sur consoles Nintendo, c'est la triste vérité.