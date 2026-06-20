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Xenoblade Chronicles 3
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name : Xenoblade Chronicles 3
platform : Switch
editor : Nintendo
developer : Monolith Software
genre : RPG
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[Switch 1/2] Avec Xenoblade Chronicles, 10 ans que Monolith Software va nous régaler


En 10 ans, de la première Switch et Xenoblade Chronicles sur Switch 2 l'année prochaine, Monolith Software aura été très productif.

C'est un peu fou de voir qu'on est passé de deux RPG bien accueillis mais très niches à l'époque de la Wii/Wii U (et de la 3DS) à Xenoblade qui est devenu une véritable pierre angulaire d'une des générations de consoles les plus réussies de Nintendo. Le fait que Torna ait ouvert un Direct, que Xenoblade 3 ait été suffisamment important pour être un "une dernière chose", et que Genesis ait été l'une des rares nouvelles annonces lors du dernier, montre à quel point Nintendo semble avoir confiance en Monolith et dans la franchise Xenoblade, au point qu'ils ont voulu l'intégralité de la franchise sur Switch.

Source : https://www.reddit.com/r/Xenoblade_Chronicles/comments/1u3329a/xenoblade_during_the_switch_and_switch_2_era/
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    suzukube, aeris201
    posted the 06/20/2026 at 02:18 PM by link49
    comments (13)
    aeris201 posted the 06/20/2026 at 02:24 PM
    Sans oublier leurs boulot sur BOTW (2017) et TOTK (2023)

    2017 - 2027. 10 ans que Monolith regale ! Genesis va etre un banger c’est sur
    keiku posted the 06/20/2026 at 02:47 PM
    Et mois j'ai toujours largement préféré les xénosaga au xénoblade
    jaeg01 posted the 06/20/2026 at 03:08 PM
    keiku et on va être poli et pas comparer les Xenoblades et les Xenosaga avec Xenogears surtout ...
    keiku posted the 06/20/2026 at 03:25 PM
    jaeg01 ah c'est sur que xénogears c'était le haut du panier... mais j'ai détesté au plus haut point les blades...
    sonilka posted the 06/20/2026 at 03:54 PM
    au point qu'ils ont voulu l'intégralité de la franchise sur Switch

    Oui bien sur c'est uniquement car ils ont confiance en Monolith que tous les Xenoblade sont sortis sur Switch. Rien à voir avec le fait que ca permettait de meubler facilement avec des portages. Ils continuent d'ailleurs de meubler en sortant des MàJ payantes et Switch 2 Edition de tous les opus. Quelle confiance aveugle dis donc
    darkxehanort94 posted the 06/20/2026 at 03:57 PM
    Bientôt la chute, Bioware a tenu 10 ans aussi a peu prés
    mooplol posted the 06/20/2026 at 04:03 PM
    darkxehanort94 mouais rien a voir bioware a surtout changer ses salariés et dirigeants, le studios n’a plus que le nom comme rare. Monolith est plutôt stable de son côté
    darkxehanort94 posted the 06/20/2026 at 04:05 PM
    mooplol Peut étre que c'est une facade, que ce sont des IA ou des Extraterrestes "Mode théorie du Complot"

    On a été trompé !
    kujiraldine posted the 06/20/2026 at 04:07 PM
    C'est marrant qu'ils n'aient pas mis le X dans le lot.
    aros posted the 06/20/2026 at 04:19 PM
    kujiraldine
    Parce que le X, c'est pour les grands
    wickette posted the 06/20/2026 at 04:46 PM
    aros
    le X ils ont fumé, rien que leur système de compétences/arts/classes/skells et de sondes tu te dis qu'ils ont voulu vraiment le rendre le plus niche possible
    mercure7 posted the 06/20/2026 at 07:04 PM
    Ce sont surtout des jeux, qui ont toujours été limité à leur sortie par le hardware merdique de Nintendo.

    Au point qu'on arrive à peine ENFIN à en profiter aujourd'hui sur Switch 2, soit 1~3 générations de consoles plus tard.

    - Le 1er Xenoblade était infâme sur Wii et a eu besoin de 30 rééditions
    - Xenoblade X trouve enfin un matos à sa hauteur . . . en 2026 !
    - Le 2e était une bouillie de pixels sur Switch 1
    - Le 3e c'était un peu mieux que le 2e, faut être honnête

    Et même aujourd'hui, c'est pas encore "parfait" (cf Xeno X avec l'upscaling à la ramasse) . . .

    C'est une excellente série de jeux, mais qui aurait mérité de sortir ailleurs que sur consoles Nintendo, c'est la triste vérité.
    elicetheworld posted the 06/20/2026 at 09:54 PM
    Techniquement ça fait plutôt 15 ans qui nous régalent avec xenoblade
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